Επίθεση άνδρα με μαχαίρι εναντίον διερχομένων έγινε στο Φεστιβάλ της Ζόλινγκεν στη Γερμανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι -μία γυναίκα και δύο άνδρες. Η Αστυνομία ανακοίνωσε πως οι τραυματίες είναι 8 εκ των οποίων οι τέσσερις είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Οι γερμανικές αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό «τρομοκρατική ενέργεια», με τον δράστη -με «αραβικά χαρακτηριστικά», σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλέστηκε η εφημερίδα Bild- να διαφεύγει ακόμα της σύλληψης.

Σύμφωνα την γερμανική Διπλωματική Αστυνομία, η οποία είναι αρμόδια για τις διπλωματικές αποστολές στην χώρα, δεν υπάρχουν Έλληνες πολίτες μεταξύ των θυμάτων.

Την ώρα της επίθεσης στην πλατεία Φρόνχοφ, στο κέντρο της Ζόλινγκεν, βρίσκονταν χιλιάδες άνθρωποι που παρακολουθούσαν συναυλία.

Τις εκδηλώσεις του «Φεστιβάλ για την Πολυμορφία» που βρισκόταν σε εξέλιξη, με την ευκαιρία της 650ής επετείου από την ίδρυση της πόλης, υπολογιζόταν ότι θα παρακολουθούσαν τουλάχιστον 80.000 άνθρωποι κατά την διάρκεια του τριημέρου.

BREAKING:

At least 3 stabbed to death at “diversity festival” in Solingen, Germany 🇩🇪

People are still receiving CPR treatment on the scene, but several bodies have also been covered with sheets.@BILD reports that eyewitnesses say an “Arab-looking man” started stabbing people pic.twitter.com/2443bpZZjR

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 23, 2024