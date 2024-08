Ο άνδρας που συνελήφθη στη Γερμανία ως πιθανός ύποπτος για την χθεσινοβραδινή επίθεση με μαχαίρι σε φεστιβάλ στο Ζόλινγκεν δεν φαίνεται ότι είναι ο δράστης, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild. Κοντά στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε ωστόσο το μαχαίρι με το οποίο έγιναν οι επιθέσεις.

Σύμφωνα με την εφημερίδα της Γερμανίας ο συλληφθείς είναι νεότερος από τον καταζητούμενο και η εμφάνισή του δεν ταιριάζει με την περιγραφή του δράστη από τους αυτόπτες μάρτυρες.

Η εφημερίδα τον περιγράφει ως αθλητικό άνδρα «με αραβικά χαρακτηριστικά», ηλικίας 20-30 ετών, ύψους 1,70-1,75 και επισημαίνει ότι φορούσε μαύρα ρούχα και σκούφο. Περίπου 200 μέτρα από τον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε πάντως το φονικό όπλο του δράστη, το οποίο ερευνάται από την αστυνομία.

Μετά την θανατηφόρα επίθεση στο «Φεστιβάλ για την Πολυμορφία», οι κοντινές πόλεις Χίλντεν και Χάαν ανακοίνωσαν την ακύρωση αντίστοιχων δικών τους εκδηλώσεων, επικαλούμενες θέμα ασφάλειας, καθώς ο δράστης εξακολουθεί να διαφεύγει.

Three people killed and four injured in Germany festival knife attack, police say

picture white black person in it is not the attacker that fake news this was in 2021 pic.twitter.com/OKkjqs7pWN

— Roykey’s No Filter! (@RoykeyNo) August 23, 2024