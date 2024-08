Η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε αυτό που φαινόταν αναπόφευκτο: κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Μπεν Άφλεκ μετά από μήνες έντονης φημολογίας. Η J Lo κατέθεσε την αίτηση χθες Τρίτη 20/8 στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες, χωρίς την παρουσία δικηγόρου.

Στην αίτηση αναφέρεται ως ημερομηνία χωρισμού η 26η Απριλίου 2024, ωστόσο η 20η Αυγούστου είναι επίσης πολύ σημαντική στην ιστορία των Bennifer: σηματοδοτεί τη δεύτερη επέτειο της τεράστιας και πιο παραδοσιακής, γαμήλιας τελετής που πραγματοποίησαν στην Τζόρτζια. Οπότε δύσκολα μοιάζει με σύμπτωση η μέρα κατάθεσης της αίτησης από την πλευρά της διάσημης ποπ σταρ, αναφέρει το TMZ.

Οι δυο τους αναζωπύρωσαν τη σχέση τους στις αρχές του 2021, έπειτα από ειδύλλιο 18 μηνών από το 2002 έως το 2004 -όταν και αρραβωνιάστηκαν αλλά δεν προχώρησαν τότε στο μεγάλο βήμα-, για να ακολουθήσει ο γάμος τους τον Ιούλιο του 2022.

