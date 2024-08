Σημαδιακή στιγμή για τον Παναθηναϊκό, το ελληνικό μπάσκετ και τον αθλητισμό γενικότερα η διεξαγωγή του ετήσιου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η διοίκηση της «πράσινης» ΚΑΕ το τουρνουά προγραμματίστηκε αποκλειστικά και μόνο για το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου «κάτω από τα αστέρια του ουρανού της Αθήνας μας».

«Η Εφές, η Μακάμπι και η Παρτίζαν θα βρεθούν στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχουν στο μεγάλο αυτό τουρνουά, το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμός» ενημέρωσαν ακόμη από το Τριφύλλι, οι άνθρωποι του οποίου ενεργοποίησαν άμεσα τη διαδικασία διάθεσης των εισιτηρίων ευελπιστώντας πως «περισσότεροι από 35.000 φίλαθλοι» θα παραβρεθούν στις εξέδρες «προκειμένου να βιώσουν μια μοναδική εμπειρία».

The time has come! ☘️ Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 6ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», στη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα του Συλλόγου, το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2024 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, κάτω από τα αστέρια του ουρανού της Αθήνας μας. Η… pic.twitter.com/wn17NmFeLE — Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 9, 2024

Όπως επισημάνθηκε σχετικώς, λόγω του σημείου που θα τοποθετηθεί το παρκέ, οι θέσεις των τμημάτων με απομακρυσμένη ορατότητα (Obstructed View) θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των αναμετρήσεων και μέσα από ειδικά διαμορφωμένες οθόνες.

Επίσης υπογραμμίστηκε πως επειδή δεν πρόκειται να υπάρχει αρίθμηση η έγκαιρη προσέλευση θα εξασφαλίσει μια καλύτερη θέση στην αντίστοιχη ζώνη τιμής του εισιτηρίου μέσα από «τη λογική του first come, first served».

«Σας περιμένουμε όλους για να ζήσουμε μαζί μια βραδιά, στην οποία η νοσταλγία για τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος θα συναντηθεί με την ανυπομονησία και τον ενθουσιασμό για αυτές που θα ακολουθήσουν από τη νέα σεζόν» ανέφερε τέλος η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Το πρόγραμμα του τουρνουά

19.00: Εφές – Μακάμπι

22.00: Παρτίζαν – Παναθηναϊκός