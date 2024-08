Η πυγμαχία γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν έχει ως κεντρικό πρόσωπο μονάχα την Αλγερινή Ιμάν Κελίφ, η οποία τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα για τους λάθος λόγους.

Η μποξέρ Σίντι Τζάνκέου Ενγκάμπα (Cindy Djankeu Ngamba) πήγε στο Παρίσι για να «διηγηθεί» -με τις επιδόσεις της στο ρινγκ- τη δική της τραυματική ιστορία και την Κυριακή (4/8) έγινε η πρώτη αθλήτρια από την Ομάδα Προσφύγων που κέρδισε κάποιο μετάλλιο.

Η νίκη της με ομόφωνη γνώμη των κριτών επί της Γαλλίδας Νταβίνα Μισέλ στον προημιτελικό της κατηγορίας των 75 κιλών την έφερε στα ημιτελικά και μαζί στο βάθρο, καθώς στο μποξ δεν διεξάγεται μικρός τελικός και οι χαμένοι μοιράζονται το χάλκινο.

«Θέλω να πω σε όλους τους πρόσφυγες όλου του κόσμου να συνεχίσουν να πιστεύουν στον εαυτό τους, μπορούν να πετύχουν οτιδήποτε βάζουν στο μυαλό τους» δήλωσε η νικήτρια του αγώνα που χρειάστηκε ν’ αποκλείσει δύο φαβορί για μετάλλιο προκειμένου να φτάσει ως την τετράδα.

@CindyNgamba appreciation post ❤️

Today, Cindy beat ex-World Champ Tammara Thibeault and qualified for the quarter-finals at #Paris2024.

Tammara gave Cindy a warm congratulatory hug, showcasing the best of the Olympic spirit!#ForThe100Million pic.twitter.com/nzy1PXh47d

— Refugee Olympic Team (@RefugeesOlympic) July 31, 2024