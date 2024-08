Χρειάστηκαν 46 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει από τον αγώνα η Ιταλίδα μποξέρ, Άντζελα Καρίνι. Χρειάστηκαν 46 δευτερόλεπτα για να ξεσπάσουν πολύ έντονες αντιδράσεις για την Αλγερινή αντίπαλό της, Ιμάν Κελίφ.

Η Ιμάν Κελίφ και η Άντζελα Καρίνι αγωνίζονταν στην κατηγορία των 66 κιλών γυναικών στην πυγμαχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Πριν το ρολόι δείξει ένα λεπτό αγώνα, η Καρίνι αποσύρθηκε από το ρινγκ χωρίς μάλιστα να δώσει το χέρι της στην αντίπαλό της.

Με δάκρυα στα μάτια η Καρίνι πλησίασε τον προπονητή και είπε «τέλος», παρά τις διαβεβαιώσεις της περασμένης ημέρας -μιας και η κουβέντα για την Ιμάν Κελίφ είχε ήδη ανοίξει.

Η Καρίνι διέψευδε τότε τις φήμες που την ήθελαν να αποσύρεται λόγω της Κελίφ, λέγοντας «θα αγωνιστώ». Ώρες αργότερα θα έλεγε: «δάσκαλε με πόνεσε τόσο πολύ, που δεν θέλω να συνεχίσω».

«Πιστεύεις ότι μπορείς να τελειώσεις τουλάχιστον τον πρώτο γύρο; Έτσι θα έχουμε λίγο χρόνο να το συζητήσουμε και να αποφασίσουμε», τη ρώτησε ο Εμανουέλε Ρεντσίνι, αλλά η Καρίνι ήταν κατηγορηματική. «Όχι, είναι μάταιο».

Η Ιμάν Κελίφ παίρνει τη νίκη. Μια νίκη που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για το αν είναι άντρας ή τρανσέξουαλ ή γυναίκα και αν θα έπρεπε να της είχε δοθεί η άδεια να αγωνιστεί με γυναίκες.

Η Καρίνι, μετά το τέλος του αγώνα, μίλησε στους ιταλούς δημοσιογράφους κάνοντας μια περίπου αναφορά στο ζήτημα.

«Όλα όσα συνέβησαν πριν από τον αγώνα δεν είχαν καμία απολύτως επιρροή, δεν είμαι εγώ αυτή που θα κρίνει ποιος πρέπει να αγωνιστεί και ποιος όχι. Μπήκα στο ρινγκ, έκανα το καθήκον μου ως πυγμάχος, προσπάθησα να αγωνιστώ ανεξάρτητα από διαμάχες ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν οι Ολυμπιακοί μου Αγώνες, ήθελα να κερδίσω».

Για την απόφασή της να εγκαταλείψει, η Καρίνι έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα χτυπήματα που δέχθηκε εντός αγωνιστικού χώρου.

«Στο δεύτερο που δέχτηκα στη μύτη δεν ανέπνεα πια. Πήγα στον δάσκαλο και με ωριμότητα και θάρρος είπα αρκετά. Γιατί χρειάζεται θάρρος και ωριμότητα για να σταματήσεις. Δεν είχα πια όρεξη να παλέψω.

Είμαι συντετριμμένη. Πήγα στο ρινγκ για να τιμήσω τον πατέρα μου. Μου είπαν πολλές φορές ότι είμαι πολεμίστρια, αλλά προτίμησα να σταματήσω για την υγεία μου. Ποτέ δεν έχω αισθανθεί τέτοιο χτύπημα. Πάντα προσπαθούσα να συμπεριφέρομαι με τιμή, πάντα εκπροσωπούσα τη χώρα μου με αφοσίωση. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερα γιατί δεν μπορούσα να παλέψω άλλο.

Ανεξάρτητα από το άτομο που είχα μπροστά μου, κάτι που δεν με ενδιαφέρει, ήθελα μόνο να κερδίσω».

Η Κελίφ, όπως αναφέρει το NBC Sport, είχε αποκλειστεί από το παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2023 στο Νέο Δελχί, αφού δεν πέρασε το τεστ εγκυρότητας φύλου. Η Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας (IBA) την είχε αποκλείσει, καθώς φέρεται να είχε υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επέτρεψε και στην Κελίφ -αλλά και στην Λιν Γιου-Τινγκ από την Ταϊβάν στα 57 κιλά – να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με άλλες γυναίκες.

Η Κελίφ είχε αποκλειστεί λίγες ώρες πριν από τον αγώνα της για το χρυσό μετάλλιο στο στο Νέο Δελχί, ενώ από τη δυο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Λιν αφαιρέθηκε το χάλκινο μετάλλιο στην ίδια διοργάνωση.

Όπως ισχυρίστηκε η Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας, οι εξετάσεις χρωμοσωμάτων των πυγμάχων έδειξαν χρωμοσώματα ΧΥ, τα οποία είναι τα ανδρικά, αντί για τα ΧΧ των γυναικών.

Η Κελίφ δήλωσε στο BBC μετά τη νίκη της: «Είμαι εδώ για το χρυσό. Θα παλέψω με οποιονδήποτε, θα παλέψω με όλους».

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, Reem Alsalem, εξέφρασε την ανησυχία της για όσα συνέβησαν.

«Η Άντζελα Καρίνι ακολούθησε σωστά τα ένστικτά της και προτεραιοποίησε την ασφάλεια της, αλλά αυτή και άλλες γυναίκες αθλήτριες δεν θα έπρεπε να έχουν εκτεθεί σε αυτή τη σωματική και ψυχολογική βία λόγω του φύλου τους».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, παρενέβη, λέγοντας: «Πιστεύω ότι οι αθλητές που έχουν ανδρικά γενετικά χαρακτηριστικά δεν θα πρέπει να επιτρέπονται στους γυναικείους αγώνες.

Και όχι γιατί θέλουμε να κάνουμε διακρίσεις εις βάρος κάποιου, αλλά για να προστατεύσουμε το δικαίωμα των γυναικών αθλητριών να μπορούν να ανταγωνίζονται σε ίσους όρους. Έχει σημασία να μπορείς να ανταγωνίζεσαι σε ίσους όρους και από την άποψή μου δεν ήταν ένας ισότιμος αγώνας».

Η Αλγερινή Ολυμπιακή Επιτροπή δήλωσε την Τετάρτη (30/7) ότι «καταδικάζει έντονα την ανήθικη στόχευση και δυσφήμιση της εκλεκτής αθλήτριάς μας, Ιμάν Κελίφ, με αβάσιμη προπαγάνδα από ορισμένα ξένα μέσα ενημέρωσης.

Τέτοιες επιθέσεις στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά της είναι βαθιά άδικες, ιδιαίτερα καθώς προετοιμάζεται για την κορύφωση της καριέρας της στους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Η Ιμάν Κελίφ δεν είναι τρανς, αλλά ίντερσεξ. Σε αυτό το σημείο, υπενθυμίζουμε την καταγωγή της Κελίφ: Αλγερία. Στη χώρα της δεν αναγνωρίζεται καν η τρανς ταυτότητα.

Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητες οι διευκρινίσεις, μιας και οι ανακρίβειες που έχουν ειπωθεί είναι πολλές.

Το «Πολύχρωμο σχολείο», η ακτιβιστική ομάδα με στόχο τη διεκδίκηση θεσμικών αλλαγών για πιο συμπεριληπτικά σχολεία, εξηγεί τον ορισμό του ίντερσεξ.

Ο γενικός όρος «διαφυλικός-ή-ό» (ή πιο απλά ίντερσεξ, intersex) χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ένα πλήθος παραλλαγών στα σωματικά χαρακτηριστικά φύλου ενός ατόμου όταν αυτά δεν εμπίπτουν στις αυστηρές ιατρικές νόρμες περί αρσενικού ή θηλυκού.

Ο όρος «ίντερσεξ» δεν αφορά κάποια παθολογία, αλλά σημαίνει το φάσμα της ποικιλομορφίας των χαρακτηριστικών φύλου που εμφανίζεται φυσιολογικά μέσα στο ανθρώπινο είδος.

Τα διαφορετικά αυτά χαρακτηριστικά μπορεί να είναι χρωμοσωμικά, ορμονικά ή / και ανατομικά και μπορεί να εμφανίζονται σε διαφορετικούς βαθμούς. Πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά ανιχνεύονται αμέσως μετά τη γέννηση, ενώ μερικές φορές αυτές οι παραλλαγές γίνονται εμφανείς μόνον σε μεταγενέστερα στάδια της ζωής, συχνά κατά τη διάρκεια της εφηβείας.

Όπως η έμφυλη ταυτότητα και η σεξουαλικότητα, έτσι και το βιολογικό φύλο είναι ένα φάσμα.

Η επίσημη σελίδα της Intersex Greece αναφέρει ότι: Άτομα που γεννιούνται με ίντερσεξ ποικιλομορφίες διαθέτουν σωματικά χαρακτηριστικά φύλου που δεν εμπίπτουν στους τυπικούς ορισμούς του αρσενικού ή θηλυκού σώματος.

Ο όρος ίντερσεξ αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα ποικιλομορφιας των γεννητικών οργάνων, των ορμονικών ή χρωμοσωμικών προφίλ ή/και των εσωτερικών αναπαραγωγικών οργάνων (γονάδων).

Μερικά από τα άτομα που παρουσιάζουν ίντερσεξ ποικιλομορφίες μπορούν, για παράδειγμα, να διαθέτουν τα τυπικά χαρακτηριστικά φύλου ενός θηλυκού εξωτερικά ατόμου, ωστόσο εσωτερικά να διαθέτουν κατά κύριο λόγο μια τυπικά-αρσενική ανατομία.

Στις ίντερσεξ ποικιλομορφίες μπορούν να περιλαμβάνονται και τα ‘μωσαϊκά γονιδιώματα’, κάτι που σημαίνει πως ένα άτομο διαθέτει κύτταρα που έχουν XX (θηλυκά) χρωμοσώματα αλλά και XY (αρσενικά) χρωμοσώματα. Ή, μπορεί να εμφανίζουν ατυπικό συνδυασμό χρωμοσωμάτων, όπως XXY.

Τα άτομα με ίντερσεξ ποικιλομορφίες (διαφυλικά) δεν είναι το ίδιο με τα τρανς άτομα (διεμφυλικά), των οποίων η ταυτότητα φύλου (τρανς) δεν συμβαδίζει με το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση.

Ένα ίντερσεξ άτομο μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται με οποιαδήποτε ταυτότητα φύλου (ως θηλυκό, αρσενικό, και τα δύο ή τίποτα από τα δύο). Μπορεί επίσης να έχει οποιονδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό (ετερόφυλο, ομόφυλο, αμφίφυλο ή ασέξουαλ).

Η ΔΟΕ τόνισε ότι κυκλοφορούν παραπλανητικές πληροφορίες για τις δύο αθλήτριες (Ιμάν Κελίφ και Λιν Γιου-Τινγκ) και δεσμεύτηκε να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, όπως και όλων των υπολοίπων συμμετεχόντων στους Αγώνες.

Η επίσημη ανακοίνωση ανέφερε: «Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ασκεί τον αθλητισμό χωρίς διακρίσεις.

Όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν στο τουρνουά πυγμαχίας των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024 συμμορφώνονται με τους κανονισμούς επιλεξιμότητας και συμμετοχής του αγώνα, καθώς και με όλους τους ισχύοντες ιατρικούς κανονισμούς που ορίζονται από τη Μονάδα Πυγμαχίας Paris 2024 (PBU). Όπως και με τους προηγούμενους Ολυμπιακούς αγώνες πυγμαχίας, το φύλο και η ηλικία των αθλητών βασίζονται στο διαβατήριό τους.

Αυτοί οι κανόνες ίσχυαν επίσης κατά την περίοδο των προκριματικών, συμπεριλαμβανομένων των τουρνουά πυγμαχίας των Ευρωπαϊκών Αγώνων 2023, των Ασιατικών Αγώνων, των

Παναμερικανικών Αγώνων και των Αγώνων Ειρηνικού, του ad hoc προκριματικού τουρνουά Αφρικής 2023 στο Ντακάρ (SEN) και δύο παγκόσμιων προκριματικών τουρνουά που πραγματοποιήθηκαν στο Busto Arsizio (ITA) και Μπανγκόκ (THA) το 2024, όπου συμμετείχαν συνολικά 1.471 διαφορετικοί πυγμάχοι από 172 Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές (NOCs), την Ομάδα Προσφύγων Πυγμαχίας και Μεμονωμένους Ουδέτερους Αθλητές, και συμμετείχαν πάνω από 2.000 αγώνες πρόκρισης.

Η PBU χρησιμοποίησε τους κανόνες πυγμαχίας του Τόκιο 2020 ως βάση για να αναπτύξει τους κανονισμούς της για το Παρίσι 2024. Αυτό ήταν για να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο στις προετοιμασίες των αθλητών και να εγγυηθεί τη συνέπεια μεταξύ των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτοί οι κανόνες του Τόκιο 2020 βασίστηκαν στους κανόνες μετά το Ρίο 2016, οι οποίοι ίσχυαν πριν από την αναστολή της Διεθνούς Ομοσπονδίας πυγμαχίας από τη ΔΟΕ το 2019 και την επακόλουθη ανάκληση της αναγνώρισής της το 2023.

Έχουμε δει σε αναφορές παραπλανητικές πληροφορίες για δύο αθλήτριες που αγωνίζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024. Οι δύο αθλήτριες αγωνίζονται σε διεθνείς αγώνες πυγμαχίας εδώ και πολλά χρόνια στην κατηγορία των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων Τόκιο 2020, International Boxing Association (IBA) Παγκόσμια Πρωταθλήματα και τουρνουά εγκεκριμένα από την IBA.

Οι δύο αυτές αθλήτριες έπεσαν θύματα μιας ξαφνικής και αυθαίρετης απόφασης της IBA. Προς το τέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος IBA το 2023, αποκλείστηκαν ξαφνικά χωρίς καμία νόμιμη διαδικασία.

Σύμφωνα με τα πρακτικά της IBA που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπό τους, η απόφαση αυτή ελήφθη αρχικά αποκλειστικά από τον Γενικό Γραμματέα και Διευθύνοντα Σύμβουλο της IBA. Το συμβούλιο της IBA την επικύρωσε μόνο στη συνέχεια και μόνο στη συνέχεια ζήτησε να θεσπιστεί μια διαδικασία που θα ακολουθούσε σε παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον και να αντικατοπτρίζεται στους κανονισμούς IBA. Τα πρακτικά αναφέρουν επίσης ότι η IBA θα πρέπει να ‘καθιερώσει μια σαφή διαδικασία σχετικά με τις δοκιμές φύλου’.

Η τρέχουσα επιθετικότητα εναντίον αυτών των δύο αθλητριών βασίζεται εξ ολοκλήρου σε αυτήν την αυθαίρετη απόφαση, η οποία ελήφθη χωρίς καμία κατάλληλη διαδικασία – ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι αυτές οι αθλήτριες αγωνίζονταν σε αγώνες ανώτατου επιπέδου για πολλά χρόνια.

Μια τέτοια προσέγγιση είναι αντίθετη με τη χρηστή διακυβέρνηση.

Οι κανόνες επιλεξιμότητας δεν θα πρέπει να αλλάζουν κατά τη διάρκεια του συνεχούς διαγωνισμού και οποιαδήποτε αλλαγή κανόνων πρέπει να ακολουθεί κατάλληλες διαδικασίες και να βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία.

Η ΔΟΕ δεσμεύεται να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των αθλητών που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Χάρτη, τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΟΕ και το Στρατηγικό Πλαίσιο της ΔΟΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Θλίψη στη ΔΟΕ για την κακοποίηση που δέχονται αυτή τη στιγμή οι δύο αθλήτριες.

Η αναγνώριση της IBA αποσύρθηκε από τη ΔΟΕ το 2023 μετά την αναστολή της το 2019. Η ανάκληση της αναγνώρισης επιβεβαιώθηκε από το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS). Δείτε τη δήλωση της ΔΟΕ μετά την απόφαση.

Η ΔΟΕ έχει ξεκαθαρίσει ότι χρειάζεται οι Εθνικές Ομοσπονδίες Πυγμαχίας να καταλήξουν σε συναίνεση γύρω από μια νέα Διεθνή Ομοσπονδία προκειμένου η πυγμαχία να συμπεριληφθεί στο αθλητικό πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων LA28».

Μιλώντας παλαιότερα στην αλγερινή τηλεόραση, η Ιμάν Κελίφ είχε περιγράψει τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, αλλά και τις αντιρρήσεις του πατέρα της να ασχοληθεί η κόρη του με την πυγμαχία· μιας κι έβρισκε το άθλημα πολύ άγριο για ένα κορίτσι.

«Ξεκίνησα από το τίποτα και τώρα έχω τα πάντα», δηλώνει η Κελίφ που ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στους δρόμους του χωριού όπου έμενε μαζί με την οικογένειά της.

Για να κάνει προπόνηση έπρεπε να ταξιδεύει, κάτι που φυσικά ήταν δυσβάσταχτο για τα οικονομικά της οικογένειας.

Παρά τις όποιες επιφυλάξεις του πατέρα της για την πυγμαχία, η Κελίφ ακολούθησε τον δρόμο της.

Από τα 16 της αγωνίζεται σε ερασιτεχνικές διοργανώσεις πυγμαχίας γυναικών. Στο Παγκόσμιο του 2018 ήταν 19η. Το 2019 ήταν 33η. Το 2020 πήρε το αργυρό μετάλλιο.

Η Amy Broadhurst, Ιρλανδή παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμάχος που έχει βρεθεί στο ρινγκ με την Κελίφ και την έχει νικήσει, έγραψε στο Χ.

Have a lot of people texting me over Imane Khelif. Personally I don’t think she has done anything to ‘cheat’. I thinks it’s the way she was born & that’s out of her control. The fact that she has been beating by 9 females before says it all.

— Amy Broadhurst (@amybroadhurst12) July 31, 2024