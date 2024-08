Επικήδεια τελετή για τον ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κατάρ, μετά τη δολοφονία του πριν από δύο ημέρες στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Πρόκειται για μία από τις πολλές δολοφονίες υψηλόβαθμων αξιωματούχων της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης, καθώς μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Γάζα.

Μεταξύ εκείνων που παρέστησαν στην τελετή σε μεγάλο τέμενος βόρεια της πρωτεύουσας Ντόχα ήταν ο Χάλεντ Μεσάαλ, ο οποίος μπορεί να είναι ο νέος ηγέτης της Χαμάς. Άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χαμάς καθώς και ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι ήταν επίσης παρόντες.

Ο Χανίγια θα ενταφιαστεί σε κοιμητήριο στην πόλη Λουσάιλ, βόρεια της Ντόχα.

Το φέρετρο με τη σορό του Χανίγια, καλυμμένο με την παλαιστινιακή σημαία, μεταφέρθηκε στο τέμενος μαζί με τον σωματοφύλακά του, που σκοτώθηκε στην ίδια επίθεση την Τετάρτη.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς Σάμι Αμπού Ζούχρι είπε τηλεφωνικώς στο Reuters από την κηδεία: «Το μήνυμά μας στην κατοχική δύναμη (δηλαδή το Ισραήλ) σήμερα είναι ότι βυθίζεστε βαθιά μέσα στη λάσπη και το τέλος σας είναι πιο κοντά από ποτέ. Το αίμα του Χανίγια θα αλλάξει όλες τις εξισώσεις».

Ο Χανίγια σκοτώθηκε από βόμβα τοποθετημένη στον ξενώνα στην Τεχεράνη όπου διέμενε, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς Χαλίλ αλ Χάγια, επικαλούμενος μάρτυρες που ήταν μαζί του.

Το Ιράν και η Χαμάς κατηγορούν το Ισραήλ για τη δολοφονία και υποσχέθηκαν να ανταπαντήσουν. Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη ούτε την έχει αρνηθεί.

Ο Χανίγια ήταν το πρόσωπο της διεθνούς διπλωματίας της Χαμάς καθώς ο πόλεμος μαίνεται στη Γάζα και είχε λάβει μέρος στις έμμεσες συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Θεωρείτο από πολλούς διπλωμάτες μετριοπαθής συγκριτικά με τα πιο σκληροπυρηνικά μέλη της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης μέσα στη Γάζα, αν και ορισμένοι Ισραηλινοί σχολιαστές λένε πως θεωρείτο από κάποιους στην ισραηλινή πλευρά ως εμπόδιο σε μια συμφωνία.

Διορίστηκε στο ανώτατο αξίωμα της Χαμάς το 2017 και κινείτο μεταξύ Τουρκίας και Ντόχα, διαφεύγοντας τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς στην υπό αποκλεισμό Λωρίδα της Γάζας.

Τον Μάιο, το γραφείο του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εξέδωσε εντάλματα σύλληψης σε βάρος τριών ηγετών της Χαμάς, περιλαμβανομένου του Χανίγια, καθώς και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για φερόμενα ως εγκλήματα πολέμου. Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι ηγέτες απορρίπτουν τις κατηγορίες.

Το Ιράν τέλεσε τη δική του επικήδεια τελετή για τον Χανίγια χθες, Πέμπτη, στην οποία παρέστη η χήρα του Αμάλ.

«Χαιρέτα όλους τους μάρτυρες της Γάζας, χαιρέτα τους ηγέτες, όλους τους μάρτυρες της Γάζας, όλους τους μουσουλμάνους», είπε απευθυνόμενη στον εκλιπώντα σύζυγό της η Αμάλ Χανίγια δίπλα στο φέρετρό του.

«My dear, deliver my greetings to all the martyrs from Gaza»

Ismail Haniyeh’s wife, Amal Haniyeh, says her final farewell a day before the Hamas political leader’s burial in Doha, Qatar pic.twitter.com/Fs3R9PmtpD

— TRT World (@trtworld) August 2, 2024