Η κηδεία του Ισμαήλ Χανίγια ξεκίνησε με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και τον αξιωματούχο της Χαμάς Χαλίλ αλ-Χάγια να απευθύνονται σε πλήθος πενθούντων στην Τεχεράνη.

Ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προσευχήθηκε πάνω από τη σορό του Χανίγια στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης στο κέντρο της πόλης.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στη συνέχεια μια πένθιμη πομπή θα κατευθυνόταν προς την πλατεία Αζαντί στα δυτικά.

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Khamenei bids last farewell to the body of Martyr Haniyeh and then speaking with his family members pic.twitter.com/ah28MlWwEU

— Press TV 🔻 (@PressTV) August 1, 2024