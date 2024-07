Η δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε σε επιδρομή του Ισραήλ στην Τεχεράνη εντείνει τους φόβους για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο θάνατος του είναι η «πρώτη πιο σημαντική ισραηλινή επιχείρηση από τις 7 Οκτωβρίου», δήλωσε ο αναλυτής εξωτερικής πολιτικής του CNN, Μπαράκ Ραβίντ. Η ισραηλινή κυβέρνηση θεωρεί τον Χανίγια ως έναν από τους υπεύθυνους για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Ραβίντ, και οι ισραηλινές αρχές έχουν ορκιστεί να κυνηγήσουν τους υπεύθυνους πίσω από την επίθεση.

Η δολοφονία έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τη Μέση Ανατολή, με την κλιμάκωση των αντιπαραθέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ να απειλεί να επεκταθεί σε έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο και ενώ η Χαμάς συνεχίζει να πολεμά τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα εν μέσω μιας εξελισσόμενης και καταστροφικής ανθρωπιστικής κρίσης αναφέρει το δημοσίευμα του CNN.

The Politcial Leader of Hamas, Ismail Haniyeh and one of his Boydguards have been Killed, after their Residence in the Iranian Capital of Tehran was Targeted in an Unknown Attack. pic.twitter.com/fk6ElC8CIX

— OSINTdefender (@sentdefender) July 31, 2024