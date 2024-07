Ο Ιλον Μασκ δήλωσε χθες (16/7) ότι θα μεταφέρει τα κεντρικά γραφεία της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X και της εταιρείας κατασκευής πυραύλων SpaceX από την Καλιφόρνια, μετά το «πράσινο φως» από τον κυβερνήτη της πολιτείας Γκάβιν Νιούσομ σε νέα μέτρα προστασίας για τους τρανς και γκέι μαθητές στα σχολεία.

The governor of California just signed a bill causing massive destruction of parental rights and putting children at risk for permanent damage.

Important to read this: https://t.co/6GNnEurZ3v

— Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024