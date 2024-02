Το Κίεβο έχει ζητήσει από την εταιρεία SpaceX του Ίλον Μασκ να εμποδίσει τη χρήση από τις ρωσικές δυνάμεις τερματικών του συστήματος δορυφορικής επικοινωνίας Starlink σε κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της ουκρανικής κυβέρνησης.

Τερματικά Starlink χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022 και ήταν ζωτικής σημασίας για τις επικοινωνίες στα πεδία των μαχών.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας Κίριλο Μπουντάνοφ είχε δηλώσει πρόσφατα στην εφημερίδα Wall Street Journal ότι ρωσικά στρατεύματα χρησιμοποιούσαν χιλιάδες τερματικά Starlink τα οποία απέκτησαν με τη βοήθεια μεσαζόντων.

Minister of Digital Transformation of Ukraine Mykhailo Fedorov says there is a way to disable Starlink terminals used by Russia on the frontlines. 🇺🇦📡

Fedorov, in an interview with Suspilne, discussed his communication with Elon Musk about the use of Starlink by Russian… pic.twitter.com/SFaJSllWJR

— Dima Zeniuk (@DimaZeniuk) February 19, 2024