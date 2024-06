Την έντονη αντίδραση του Ίλον Μασκ προκάλεσαν οι ανακοινώσεις της Apple για συνεργασία με την OpenAI.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, απείλησε ότι θα απαγορεύσει τις συσκευές της Apple από τις εταιρείες του, και σε μια σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter), μοιράστηκε τις ανησυχίες του σχετικά με το εάν η Apple και η OpenAI θα προστατεύσουν τις πληροφορίες των χρηστών.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την ενσωμάτωση λογισμικού μεταξύ των δύο εταιρειών «μια απαράδεκτη παραβίαση ασφάλειας» και είπε ότι η Apple «δεν έχει ιδέα τι πραγματικά συμβαίνει».

Η Apple ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη «εισβολή» της στην τεχνητή νοημοσύνη τη Δευτέρα, η οποία περιλαμβάνει μια ενημέρωση για τον φωνητικό βοηθό της Siri.

Ως μέρος της ενημέρωσης, το Siri μπορεί να χρησιμοποιήσει το δημοφιλές chatbot ChatGPT της OpenAI. Η Apple είπε ότι θα ζητηθεί από τους χρήστες άδεια να μοιραστούν τις ερωτήσεις τους με το ChatGPT και τα αιτήματα και οι πληροφορίες τους δεν θα καταγραφούν.

«Είναι εντελώς παράλογο το γεγονός ότι η Apple δεν είναι αρκετά έξυπνη για να φτιάξει το δικό της AI, αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο ικανή να διασφαλίσει ότι η OpenAI θα προστατεύσει την ασφάλεια και το απόρρητό σας!» έγραψε ο Μασκ έγραψε μετά την εκδήλωση. Είπε μάλιστα ότι οι συσκευές της Apple θα απαγορευθούν εάν η εταιρεία «ενσωματώσει το OpenAI σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος», αναφερόμενος στο λειτουργικό σύστημα της Apple.

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!

Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river.

— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024