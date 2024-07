Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα επίσημα την Τρίτη στο Στρασβούργο, μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Οι Ευρωβουλευτές ψήφισαν και εξέλεξαν εκ νέου τη Ρομπέρτα Μέτσολα ως πρόεδρο του Σώματος.

Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας, η δεύτερη αντιπρόεδρος της προηγούμενης σύνθεσης του ΕΚ πήρε τη θέση της για την επακόλουθη ανακοίνωση των υποψηφίων για την Προεδρία του Κοινοβουλίου. Η μυστική ψηφοφορία με κάλπη διεξήχθη αμέσως μετά την έναρξη της συνόδου.

Υποψήφιες για την Προεδρία του ΕΚ ήταν η Ρομπέρτα Μέτσολα – προερχόμενη από ΕΛΚ – και η Irene Montero προερχόμενη από την Αριστερά. Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας οι δύο υποψήφιες απηύθυναν σύντομες ομιλίες στην ολομέλεια.

Roberta Metsola has been re-elected President of the European Parliament.

She will hold the post for another two and a half years. pic.twitter.com/0fCL0V46Re

— European Parliament (@Europarl_EN) July 16, 2024