Οκτώβριος 1990. Τα δίδυμα αδέλφια Μπρέντα (Shannen Doherty) και Μπράντον (Τζέισον Πρίστλεϊ) Γουόλς μετακομίζουν με τους γονείς τους από τη φιλήσυχη Μινεσότα στην καρδιά της πλούσιας Καλιφόρνιας, στο Μπέβερλι Χιλς του Λος Άντζελες. Ό,τι ακολουθεί αυτή τη μετακόμιση δεν είναι παρά η ενηλικίωσή τους, στο Λύκειο του Μπέβερλι Χιλς και στην αγκαλιά μιας παρέας που θα διαμορφωθεί με πλουσιόπαιδα, τα οποία όμως θα αποδειχτούν πολλά παραπάνω: φιλίες και έρωτες για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Η Μπρέντα με τα μαύρα μαλλιά, τα πράσινα μάτια και τα ελαφρώς προτεταμένα δόντια είναι μια γοητευτική τινέιτζερ πέρα από τα καλιφορνέζικα πρότυπα. Ο ασυμβίβαστος χαρακτήρας της, οι αντιδραστικές της γκριμάτσες, η κόντρα της με την «Κέλι» (Τζένι Γκαρθ) και ο έρωτας της για τον μοναχικό «Ντίλαν» (Λουκ Πέρι) συνεπαίρνουν την Gen X, όλους εκείνους που ενηλικιώνονται κατά τη δεκαετία του ‘90. Όλα αυτά στο αρχικό στάδιο της τηλεοπτικής σειράς.

Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς και στην πραγματική ζωή

Μεταφρασμένη στα ελληνικά με τον τίτλο «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» («Beverly, 90210»), η αμερικανική σειρά που εξιστορεί τις περιπέτειες των Γουόλς και της παρέας τους, εκτοξεύει τον χαρακτήρα της Μπρέντα και μαζί την Σάνεν Ντόχερτι στην στρατόσφαιρα της επιτυχίας, η οποία ανάγεται σε είδωλο. Ως χαρακτήρας αντιπροσωπεύει την ματιά σε έναν εύπορο κόσμο γεμάτο υπερβολές, πολιτισμικές συγκρούσεις και ερωτικές διεκδικήσεις στα πρότυπα των πιο εφευρετικών σαπουνοπερών, προσφέροντας γενναιόδωρα και απανωτά σοκ στο παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό.

Στην Καλιφόρνια του ’90 καμιά δεν μοιάζει με την Μπρέντα. Ατρόμητη, γλυκιά αλλά και στριφνή, πείθει και τους πιο δύσπιστους ότι η διαφορετικότητα επιβιώνει ακόμα και σε ένα σχολείο πλουσιόπαιδων.

Η Μπρέντα είναι απλά κάθε έφηβη που αγωνίζεται να βρει τη θέση της ανάμεσα στους ομοίους της. Ο έρωτας της με τον δυσπρόσιτο Ντίλαν γίνεται πρωτοσέλιδο παντού. Τα μαλλιά της, τα ρούχα της, όλο της το styling γίνονται μόδα. Ακόμα και η σκεπτόμενη αύρα της κόντρα στο καλογυαλισμένο, δυσπρόσιτο περιβάλλον του Μπέβερλι Χιλς.

Στο απόγειο της καριέρας της η Σάνεν Ντόχερτι εξελίσσεται σε μια τηλεοπτική σταρ με υπολογίσιμο ταλέντο. Ο αντιδραστικός χαρακτήρας της όμως, οι τσακωμοί και οι εκρήξεις της θα τη θέσουν εκτός τροχιάς ανέλιξης, κυρίως από τη δεκαετία του 2000 και μετά. Οι περίπλοκοι γυναικείοι χαρακτήρες που υποδύεται θεωρούνται μια μορφή απόδοσης της πραγματικής της ζωής, την ίδια ώρα που μαγνητίζει την προσοχή των ταμπλόιντ. «Ένιωθα παρεξηγημένη σε όλη μου τη ζωή», δήλωσε στο People το 2019. «Η μόνη διαφορά είναι ότι τώρα έχω συμφιλιωθεί με αυτό».

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση στη σειρά που την έκανε διάσημη, ο θάνατος της το περασμένο Σάββατο από καρκίνο σε ηλικία 53 ετών, ρίχνει μία ακόμα βαριά σκιά σε μια γενιά που μετρά τραγικές απώλειες, μετά και από τον πρόωρο θάνατο του Λουκ Πέρι στα 52 του, το 2019.

Στη λεπτή γραμμή που χωρίζει τους ηθοποιούς από τους αγαπημένους χαρακτήρες που έχουν υποδυθεί, η Ντόχερτι είναι απλώς η δική μας «Μπρέντα», μια φίλη της παρέας του Μπέβερλι Χιλς που έφυγε από τη ζωή.

Από το 2015 και για περίπου μία δεκαετία, η ηθοποιός πάλεψε με γενναιότητα και σε δημόσια θέα. Η πρώτη διάγνωση του καρκίνου του μαστού έγινε τον Μάρτιο του 2015, ενώ μετά από θεραπεία και αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις, ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2017 ότι η ασθένεια βρίσκεται σε ύφεση. Ο καρκίνος επέστρεψε πιο επιθετικός το 2019 και πριν από λίγους μήνες, ήδη από το 2023, η ίδια είχε αρχίσει να προετοιμάζεται για τον θάνατό της, μιλώντας γι’ αυτό μέσα από πολλές δημόσιες παρεμβάσεις.

Μια ζωή ταραχώδης

Η Ντόχερτι είχε ταραχώδη, δύσκολη ζωή και δεν φημιζόταν για τον εύκολο χαρακτήρα της. Το αντίθετο μάλιστα. Η φήμη της σπιλώθηκε γρήγορα. Έκανε δύο μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες, τα «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» (1990-΄94) και τις «Μάγισσες» (Charmed, 1998-2001) σε παραγωγή του Άαρον Σπέλινγκ, πριν αποχωρήσει και από τα δύο πρότζεκτ εν μέσω συγκρούσεων στο πλατό. Ακόμα και στα προσωπικά της θέματα, οι σχέσεις της με τους συντρόφους και συζύγους της αποτελούσαν συχνά εστία προβλημάτων.

Πριν από το «Beverly, 90210» είχαν προηγηθεί ρόλοι στις σειρές «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» (1982-84), και «Our House» (1986) του NBC όπως και οι ταινίες «Girls just want to have fun» με τις Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Έλεν Χαντ και «Heathers» (1988) του Μάικλ Λίμαν.

Γεννημένη στις 12 Απριλίου 1971 στο Μέμφις του Τενεσί, ξεκίνησε να βρίσκεται μπροστά από την κάμερα από νωρίς, στα 10 της, σε διαφημίσεις της Pepsi, ενώ εμφανίστηκε και σε διπλό επεισόδιο της σειράς γουέστερν «Father Murphy» του Μάικλ Λάντον to 1981. Η μητέρα της, Ρόζα, ιδιοκτήτρια ινστιτούτου αισθητικής και ο πατέρας της, Τομ, οικονομικός σύμβουλος, με κακή υγεία για χρόνια πριν πεθάνει το 2010 σε ηλικία 66 ετών μετακόμισαν από το Μέμφις στο Λος Άντζελες όταν εκείνη ήταν μόλις 7 ετών, φέρνοντάς την κοντά στον χώρο του θεάματος και των οντισιόν από πολύ νωρίς.

«Ακούγεται περίεργο να λέω ότι ήμουν σε μια επιτυχημένη σειρά από την οποία έβγαζα πολλά χρήματα και ήμουν δυστυχισμένη, γιατί με κάνει να ακούγομαι αχάριστη – δεν ήμουν. Απλώς η θυσία που έπρεπε να κάνω εκείνη την εποχή μου φαινόταν πολύ μεγάλη».

Το τέλος της συμμετοχής της στα »Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» γράφτηκε με το φινάλε της τέταρτης σεζόν της σειράς τον Μάιο του 1994. Τότε η Ντόχερτι δεν έκανε χάρη σε κανέναν, ούτε στον εαυτό της, όταν στα μισά των γυρισμάτων του φινάλε της σεζόν, έκοψε τα μαλλιά της, γεγονός που δυσκόλεψε στη συνέχεια στην εξέλιξη της παραγωγής. Επηρεασμένοι από τις αναταραχές που προκαλούσε μέσα και έξω από το πλατό και τη φημολογούμενη αργοπορία της στο πλατό, θαυμαστές της σειράς δημιούργησαν τις περιβόητες λέσχες «I Hate Brenda» (»Μισώ την Μπρέντα»), μέχρι που η αποχώρησή της σήμανε ένα άδοξο τέλος για εκείνη.

«Υπήρξε σίγουρα μια εποχή που δεν ήθελα να είμαι εκεί. Ήμουν δυστυχισμένη», δήλωσε στο Entertainment Weekly το 2005. «Ακούγεται περίεργο να λέω ότι ήμουν σε μια επιτυχημένη σειρά από την οποία έβγαζα πολλά χρήματα και ήμουν δυστυχισμένη, γιατί με κάνει να ακούγομαι αχάριστη – δεν ήμουν. Απλώς η θυσία που έπρεπε να κάνω εκείνη την εποχή μου φαινόταν πολύ μεγάλη. Είχα μια κάμερα στραμμένη στο πρόσωπό μου 24 ώρες την ημέρα, ενώ προσπαθούσα απεγνωσμένα να μεγαλώσω, να προσδιορίσω την ψυχοσύνθεσή μου, να ξεκαθαρίσω τις σχέσεις μου. Θέλω να πω, ήμουν έφηβη».

Το 1995 η ηθοποιός συμπρωταγωνίστησε με τον Μπεν Άφλεκ και τον Τζέισον Λι στην ταινία «Mallrats» του Κέβιν Σμιθ και στη συνέχεια επέστρεψε στην τηλεοπτική ζώνη του πράιμ τάιμ με τον ρόλο της Πρου Χάλιγουελ, της μεγαλύτερης από τρεις αδελφές μάγισσες, δίπλα στην Αλίσα Μιλάνο και στην Χόλι Μέρι Κομπς στο «Charmed» της Warner Bros. Ντόχερτι και Μιλάνο όμως δεν τα πήγαιναν καλά, γεγονός που επέφερε και την αντικατάστασή της από την Ρόουζ ΜακΓκόουαν το 2001.

«Η διπλωματία δεν ήταν το φόρτε μου τότε, και ήμουν πολύ φωνακλού για πράγματα που πραγματικά θα μπορούσα να μην τα είχα θίξει ποτέ», έγραψε η ίδια στο βιβλίο της «Badass: A Hard-Earned Guide to Living Life With Style and (the Right) Attitude». «Ποιος νοιαζόταν αν πίστευα ότι ένα επεισόδιο ήταν ηλίθιο; Ποιος νοιαζόταν για τη γνώμη μου για το σενάριο; Η δουλειά μου ήταν να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα με αυτό που είχα μπροστά μου».

Η σκληρή αλήθεια σήμερα είναι ότι το «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» πραγματοποίησε άλλες 6 σεζόν χωρίς εκείνη, οι «Μάγισσες» άλλες 5 και η Ντόχερτι ήταν στο επίκεντρο των σκανδαλοθηρικών μέσων ενημέρωσης. Στο εξώφυλλο του People το 1993, περιγράφηκε ως ένα «κακό κορίτσι που κάνει σκληρά πάρτι, το οποίο μπορεί να το παρατραβάει».

Η ίδια στην πραγματικότητα περνούσε δύσκολες στιγμές στην προσωπική της ζωή – από τη μία, οι συνεχείς αγώνες υγείας του πατέρα της, από την άλλη οι αρραβώνες της με τρεις διαφορετικούς άνδρες κατά τη διάρκεια του «Beverly Hills 90210». Ο γάμος της με τον Άσλεϊ Χάμιλτον, γιο του ηθοποιού Τζορτζ Χάμιλτον, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της στο σόου, έληξε άδοξα συμπτίπτοντας με την αποχώρησή της από τη σειρά τον Απρίλιο του 1994.

Μετά τις «Μάγισσες», η Σάνεν Ντόχερτι εμφανίστηκε ως ο εαυτός της στις ταινίες «Jay and Silent Bob Strike Back» (2001) και «Naked Gun 33 1/3: The Final Insult» (2004). Παράλληλα, πρωταγωνίστησε σε αρκετές τηλεταινίες και έπαιξε την εξώγαμη κόρη ενός δισεκατομμυριούχου στη σαπουνόπερα «North Shore».

Στα διάφορα βήματα καριέρας που έκανε, συμμετείχε επίσης σε ριάλιτι σόου, όπως στο «Dancing With the Stars», ενώ παρουσίασε το «Breaking Up With Shannen Doherty» και το «Scare Tactics» και γύρισε το «Shannen Says», στο οποίο σχεδίαζε τον γάμο της με τον φωτογράφο Κερτ Ισβαριένκο το 2011, και το «Off the Map with Shannen & Holly».

Τον Απρίλιο του 2023 έληξε ένας ακόμη γάμος της σηματοδοτώντας τη ρήξη της με τον Ισβαριένκο προς το τέλος της ζωής της. Είχε ακόμα υπάρξει παντρεμένη για σύντομο χρονικό διάστημα με τον επαγγελματία παίκτη πόκερ Ρικ Σάλομον.

Αναφερόμενη στα προβλήματά της στο πλατό του «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς», δήλωσε στο People το 2019: «Κάποιος είχε πρόβλημα με το ότι άργησα, αλλά ίσως δεν ήξερε ότι άργησα επειδή ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο ή ίσως επειδή ήμουν σε έναν φρικτό γάμο. Δεν το μοιράστηκα ή δεν με ρώτησαν. Δεν λέω ότι όλα ήταν παρεξήγηση, αλλά ένα μεγάλο μέρος των όσων συνέβησαν ήταν παρεξήγηση».

Η Σάνεν Ντόχερτι επέστρεψε για 7 επεισόδια στα «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς», την πρώτη σεζόν επανεκκίνησης της σειράς στα έτη 2008-13, καθώς και στην επανένωση του καστ με το «BH90210» του 2019, υποδυόμενη, όπως έκαναν και οι υπόλοιποι συμπρωταγωνιστές της, μια εκδοχή του εαυτού της. Στην τελευταία εμφάνιση προχώρησε αφού είχε μάθει ότι ο καρκίνος της είχε επιστρέψει. Στο λαιμό της είχε ένα κόσμημα με τη λέξη «πολεμίστρια» γραμμένη στα αγγλικά («warrior»).

«Ένας από τους λόγους, που έκανα το BH90210, λαμβάνοντας υπόψη και τον θάνατο του Λουκ, χωρίς να πω σε κανέναν ότι ο καρκίνος επέστρεψε, ήταν γιατί σκέφτηκα ότι οι άνθρωποι με καρκίνο σε στάδιο 4 μπορούν να δουλέψουν επίσης», είχε πει. «Η ζωή μας δεν τελειώνει τη στιγμή που μαθαίνουμε τη διάγνωση. Έχουμε ακόμα πράγματα για να ζήσουμε».

Τον Φεβρουάριο του 2020, με δάκρυα στα μάτια, η ηθοποιός αποκάλυψε στο »Good Morning America» και σε όλο τον κόσμο: «Είμαι στο στάδιο 4 – ο καρκίνος μου επέστρεψε». Μέχρι τον Ιούνιο του 2023 ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί στον εγκέφαλό της. «Σίγουρα έχω μέρες που λέω, «Γιατί εγώ;». Και μετά, «γιατί όχι εγώ; Ποιος άλλος; Ποιος άλλος εκτός από μένα το αξίζει αυτό;» Κανείς μας δεν το αξίζει», είχε πει.

Έως το τέλος της ζωής της η Ντόχερτι πολέμησε με όλο της το είναι τον καρκίνο. Θα τη θυμόμαστε για την ατρόμητη έφηβη που υπήρξε, αλλά και για τον άγριο χαρακτήρα της που της έδωσε δύναμη να σταθεί όρθια απέναντι στη νόσο μέχρι το μεγάλο φινάλε.