Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια και ένα άκρως συναρπαστικό cliffhanger στο τέλος της 1ης σεζόν, το «Severance» του αμερικανού σεναριογράφου και παραγωγού Νταν Ερικσον επιτέλους επιστρέφει.

Η Apple TV έδωσε στη δημοσιότητα ένα πρώτο teaser της 2ης σεζόν, η οποία θα ξεκινήσει να προβάλλεται στον streamer την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2025. Η σεζόν θα αποτελείται από 10 επεισόδια, που θα κυκλοφορούν σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Παρασκευή.

Το σύντομο teaser δεν αποκαλύπτει πολλά για το τι να περιμένουμε από τη νέα σεζόν, πέρα από το ότι «ο Μαρκ (Σκοτ) και οι φίλοι του ανακαλύπτουν τις ολέθριες συνέπειες του να παίζεις με το φράγμα της αποχώρησης, οδηγώντας τους ακόμα πιο βαθιά στο μονοπάτι του κακού». Για τους λάτρεις της σειράς, αυτή η πρόταση βγάζει ένα κάποιο νόημα. Αν, ωστόσο, κάποιος δεν έχει παρακολουθήσει ήδη την 1η σεζόν, σίγουρα έχει πολλές απορίες.

Το «Severance» έκανε το ντεμπούτο του στην AppleTV το 2022. Για πολλούς, το γεγονός ότι πρωταγωνιστεί ο Ανταμ Σκοτ ήταν λόγος αρκετός για να πατήσουν το play. Ωστόσο, το πολύ ιδιαίτερο μείγμα επιστημονικής φαντασίας, ψυχολογικού δράματος και δυστοπικού θρίλερ ήταν εκείνο που τους κράτησε. Η νέα σειρά με το εξαιρετρικά πρωτότυπο σενάριο γρήγορα συγκέντρωσε ένα πολύ αφοσιωμένο κοινό.

Η ιστορία ακολουθεί μια ομάδα εργαζομένων σε μια μυστηριώδη εταιρεία βιοτεχνολογίας, γνωστή ως Lumon. Η αμφιλεγόμενη εταιρεία εκτελεί διαδικασίες κατά τις οποίες ο ψυχισμός των εργαζομένων διχοτομείται για να διαχωρίσει τις εργασιακές από τις προσωπικές αναμνήσεις, δημιουργώντας Innies (τις προσωπικότητες των εργαζομένων στη δουλειά) και Outties (τους εαυτούς τους εκτός γραφείου).

Εκτός από τον Σκοτ, ο οποίος υποδύεται έναν εργαζόμενο της Lumon ονόματι Μαρκ Σκάουτ, στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Μπριτ Λάουερ, Τζον Τερτούρο, Ζακ Τσέρι, Κρίστοφερ Γουόκεν, Πατρίσια Αρκέτ και Τραμέλ Τίλμαν. Συγκεκριμένα, η Πατρίσια Αρκέτ υποδύεται την διευθύντρια της εταιρίας, η οποία τυγχάνει να είναι και γειτόνισσα του Μάρκ.

Καθώς η σειρά εξελίσσεται, ο Μαρκ μαζί με κάποιους ακόμα συναδέλφους του κάνουν περίεργες ανακαλύψεις που θέτουν υπό αμφισβήτηση τις προθέσεις της εταιρείας.

Το «Severance», το οποίο φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή των Μπεν Στίλερ και Ίφα ΜακΑρντλ, ανανέωσε για 2η σεζόν αμέσως μετά το τέλος του 1ου κύκλου, όμως στη συνέχεια και για πολύ καιρό ακολούθησε βαθιά σιωπή. Ωσπου τον Ιανουάριο του 2024, ο Στίλερ ανακοίνωσε ότι η παραγωγή της 2ης σεζόν είχε ξεκινήσει ξανά, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία του Σκοτ να τρέχει σε έναν διάδρομο με τη λεζάντα: «Επιστροφή στη δουλειά».

Like you never left.

