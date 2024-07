Ο Άντονι Μακί προσαρμόζεται σε μια νέα τάξη πραγμάτων. Μαζί του και ο θρυλικός ήρωας Κάπτεν Αμέρικα. Ο ανερχόμενος χολιγουντιανός ηθοποιός πρωταγωνιστεί ως Σαμ Γουίλσον στην ταινία Captain America: Brave New World των Marvel Studios που περιγράφεται ως ένα καλοκουρδισμένο πολιτικό θρίλερ με αναφορές στην ταινία «Captain America: Ο στρατιώτης του χειμώνα».

Από την άλλη, ο «βετεράνος των βετεράνων», σταρ ταινιών δράσης, Χάρισον Φορντ, αφήνει κατά μέρος τον Ιντιάνα Τζόουνς και κάνει το ντεμπούτο του στο σύμπαν της Marvel ως νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ταντέους Ρος, ρόλο που στο παρελθόν είχε υποδυθεί ο αείμνηστος Γουίλιαμ Χαρτ, ο οποίος θέλει να φέρει τον Κάπτεν Αμέρικα σε επίσημη στρατιωτική θέση μετά την εκλογή του. Ο Γουίλσον φαίνεται να εργάζεται για να αποκαλύψει μια μοχθηρή παγκόσμια συνωμοσία…Το πρώτο τρέιλερ του μπλοκμπάστερ κλείνει το μάτι και στον Κόκκινο Χαλ.

Ο Μακί υποδύεται τον χαρακτήρα του Σαμ Γουίλσον από τον Στρατιώτη του Χειμώνα, που τον σύστησε ως The Falcon, σύμμαχο και άξιο συνεχιστή της παράδοσης του Κάπτεν Αμέρικα, τον οποίο υποδύθηκε στις προηγούμενες ταινίες της σειράς της Marvel, ο Κρις Έβανς. Παράλληλα, και αφού εμφανίστηκε στο κεφάλαιο της σειράς Εμφύλιος Πόλεμος (2016) και στους Εκδικητές, βρέθηκε να πρωταγωνιστεί στη σειρά του Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, η οποία καταπιάνεται με την ιστορία του Σαμ Γουίλσον μέχρι να πάρει την ασπίδα του Κάπτεν Αμέρικα.

Η ταινία με την υπογραφή του Τζούλιους Ονάχ στη σκηνοθεσία και τους Λιβ Τάιλερ, Τιμ Μπλέικ Νέλσον, Τζιανκάρλο Εσποσίτο, Σίρα Χάας, Σεθ Ρόλινς, Ρόζα Σάλαζαρ να συμπληρώνουν το καστ, θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 14 Φεβρουαρίου 2025.

Δείτε το τρέιλερ εδώ