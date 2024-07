Οι φήμες για ένα επικείμενο σίκουελ της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada» άρχισαν να οργιάζουν από τη στιγμή που το πρωταγωνιστικό τρίο ανέβηκε στη σκηνή της 30ης τελετής απονομής των βραβείων του Σωματείου Ηθοποιών του Χόλιγουντ (SAG). Τώρα, λοιπόν, αποδεικνύεται πως δεν βρέθηκαν τυχαία εκεί οι Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ και Εμιλυ Μπλαντ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Disney εργάζεται ήδη για την συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας του 2006.

Η σεναριογράφος του «Ο Διάβολος Φοράει Prada», Αλίν Μπρος ΜακΚίνα, φέρεται πως βρίσκεται ήδη στη διαδικασία της συγγραφής του σεναρίου της νέας ταινίας, ενώ την παραγωγή φέρεται να αναλαμβάνει και πάλι η Γουέντι Φάινμαν, η οποία ήταν πίσω και από την ταινία του 2006.

Gird your loins. Miranda Priestly is set to deliver more withering glances in a sequel to “The Devil Wears Prada.”⁠ ⁠ Disney is developing a sequel to the hit 2006 movie starring Meryl Streep, Anne Hathaway and Emily Blunt, with screenwriter Aline Brosh McKenna in talks to… pic.twitter.com/2wfrr1DIVm

Η επερχόμενη ταινία, όπως όλα δείχνουν, θα εστιάζει ακόμα περισσότερο από την πρώτη στην Μιράντα Πρίστλι (Μέριλ Στριπ) καθώς πλησιάζει στο τέλος της καριέρας της και έρχεται αντιμέτωπη με την παρακμή των παραδοσιακών περιοδικών. Στην προσπάθεια της να βρει λύση καταφεύγει στην παλιά της βοηθό Εμιλυ Τσάρλτον (Εμιλυ Μπλαντ) η οποία είναι πλέον μια ισχυρή διευθύντρια σε έναν πολυτελή όμιλο.

The sequel to ‘THE DEVIL WEARS PRADA’ is reportedly about the end of Miranda Priestly’s career facing the decline of traditional magazine publishing.

Priestly is forced to go face to face with Emily Charlton (Emily Blunt), now a high-powered executive at a Kering or LVMH-style… pic.twitter.com/yrkYfeUnbP

