«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο “Doctor Who” αλλά και την εποχή του “Sherlock”, με αποκαλούσαν συνεχώς μισογύνη, σεξιστή, ομοφοβικό, ρατσιστή. Τέτοιου είδους κατηγορίες είναι πολύ δύσκολο να τις αποκρούσεις εντελώς. Πώς μπορείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι;». Ως showrunner δύο κορυφαίων σειρών της βρετανικής τηλεόρασης, ο βραβευμένος με δύο Emmy σκωτσέζος σεναριογράφος και παραγωγός Στίβεν Μόφατ έχει βρεθεί πολλές φορές σε θέση να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Αν και ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί αντιμέτωπος με κάποια κατηγορία για ανάρμοστη συμπεριφορά, έχει δεχθεί ουκ ολίγες φορές επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά τα σενάρια και τους χαρακτήρες του.

Κάπως έτσι, έχοντας ακούσει τα εξ αμάξης κατά καιρούς, το 2017, σε μια χρονική στιγμή δηλαδή που ακόμα ο όρος «cancel culture» δεν είχε μπει καλά-καλά στα λεξικά, ο Μόφατ άρχισε να δουλεύει ένα καινούριο σενάριο. Επτά χρόνια αργότερα, το αποτέλεσμα έρχεται στις οθόνες μας με τη μορφή μιας μίνι σειράς τεσσάρων επεισοδίων και τίτλο «Douglas is cancelled». Και για ακόμα μια φορά, η βρετανική κοινή γνώμη τα βάζει με τον Μόφατ.

Πώς κατάφερε να οξύνει τα πνεύματα ο 62χρονος δημιουργός πάλι;

Ο Ντάγκλας Μπέλοους (Χιου Μπόνεβιλ), ο Douglas του τίτλου, είναι διάσημος, μεσήλικας παρουσιαστής της βρετανικής τηλεόρασης. Γενικά συμπαθής στο κοινό, παρουσιάζει καθημερινά μια δημοφιλή ενημερωτική εκπομπή υψηλής τηλεθέασης μαζί με την πολύ νεότερη και σαφώς πιο σπιρτόζα συνάδελφό του Μάντελιν Κράουν (Κάρεν Γκίλαν). Το μοντέλο γνωστό, «φορεμένο» και στα ελληνικά τηλεοπτικά δεδομένα. Μπορούμε να το κάνουμε εικόνα.

Η ομαλή συνεργασία τους όμως, καθώς και ολόκληρη η ζωή του Ντάγκλας, βρίσκονται ξαφνικά σε τεντωμένο σκοινί εξαιτίας ενός tweet. Ο προσηνής παρουσιαστής κατηγορείται ότι, καλεσμένος σε έναν γάμο κι έχοντας πιει ένα ποτηράκι παραπάνω, έκανε ένα εξαιρετικά σεξιστικό αστείο. Το αστείο αυτό καθαυτό παραμένει ένα μυστήριο. Το τι πραγματικά ειπώθηκε δεν επαναλαμβάνεται παρά μόνο στο τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο.

