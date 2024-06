Τι κι αν πλησιάζουμε στην καρδιά του καλοκαιριού; Ο Ιούλιος φέρνει μια ολόκληρη σοδειά από νέες ξένες σειρές στις οθόνες μας. Καθώς οι πλατφόρμες streaming επενδύουν όλο και περισσότερο σε νέο περιεχόμενο, θέλει πολύ «ξεσκόνισμα» για να ξεχωρίσεις την ήρα απ’ το σιτάρι. Γι’ αυτό και κάναμε τη δύσκολη δουλειά και ξεχωρίσαμε ό,τι καλύτερο θα παίζει εκεί έξω τον προσεχή μήνα. Πάρτε, λοιπόν, χαρτί και μολύβι και κρατήστε σημειώσεις.

Cosmote TV

Douglas is cancelled

Ο Ντάγκλας (Χιου Μπόνεβιλ) είναι ένας αξιοσέβαστος παρουσιαστής τηλεοπτικής εκπομπής, μέχρι τη στιγμή που ένα ανάρμοστο αστείο του θα προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων εναντίον του στα social media. Με την βοήθεια συνεργατών και κοντινών του προσώπων επιχειρεί να σώσει την καριέρα του. Πώς ακριβώς η συμπαρουσιάστρια του, Μάντελιν (Κάρεν Γκίλαν), εμπλέκεται στην κατάσταση; Είναι όντως ένοχος ή αποτελεί θύμα της κουλτούρας της ακύρωσης;

Η δια χειρός Στίβεν Μόφατ (Sherlock, Doctor Who) βρετανική σειρά έκανε πρεμιέρα στο BBC στην εκπνοή του Ιουνίου και αποτελείται από μόλις τέσσερα επεισόδια.

Η μίνι σειρά «Douglas is cancelled» κάνει πρεμιέρα στο Cosmote TV την Πέμπτη 4/7, στις 22.00.

Those about to die

Η νέα δραματική σειρά επικών διαστάσεων του Ρόμπερτ Ροντάτ, σεναριογράφου μεγάλων κινηματογραφικών επιτυχιών όπως «Ο Πατριώτης» και «Η διάσωση του στρατιώτη Ράιαν», εξερευνά τον θεαματικό, περίπλοκο και διεφθαρμένο κόσμο των αγώνων μεταξύ μονομάχων με στόχο την ψυχαγωγία των μαζών μέσω ωμής βίας στην αρχαία Ρώμη. Η σειρά εισάγει ένα σύνολο χαρακτήρων από όλες τις γωνιές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που συγκρούονται εκεί που τέμνονται οι αγώνες, η πολιτική και οι δυναστείες.

Εκτός από τον βραβευμένο με 2 Όσκαρ Άντονι Χόπκινς, στο πρωταγωνιστικό καστ της σειράς συναντάμε και τον Ίβαν Ρίον του «Game of Thrones».

Η σειρά «Those about to die» κάνει πρεμιέρα στο Cosmote TV στις 20/07, 23:00, μόλις δηλαδή 24 ώρες μετά την Αμερική. Μετά την προβολή του 1ου επεισοδίου όλα τα επεισόδια της σειράς θα είναι διαθέσιμα on demand.

Snowpiercer Σ4

Επτά χρόνια η Γη μπήκε στην κατάψυξη, τα απομεινάρια της ανθρωπότητας εγκαταστάθηκαν στο Snowpiercer, ένα τρένο με 1001 βαγόνια που κινείται αδιάκοπα διασχίζοντας την υφήλιο. Αν σταματήσει, οι πάντες θα παγώσουν μέχρι θανάτου. Τα βαγόνια είναι χωρισμένα με βάση της κοινωνική τάξη του καθενός, κάτι που κάποια στιγμή οδηγεί τους επιβάτες των πίσω βαγονιών αναπόφευκτα στην επανάσταση. Ο ταξικός πόλεμος, η κοινωνική αδικία και η οικονομία της επιβίωσης γίνονται οι ράγες πάνω στις οποίες κινείται η πλοκή.

Στην 4η και τελευταία σεζόν της δυστοπικής σειράς των Τζος Φρίντμαν (Avatar: The Way of Water) και Γκρέιαμ Μάνσον (Orphan Black), τόσο ο Σον Μπιν (Game of Thrones, The Lord of the Rings) όσο και η Τζένιφερ Κόνελι επιστρέφουν (A Beautiful Mind, Top Gun: Maverick), καθώς το σχέδιο για τη διάσωση της ανθρωπότητας μπαίνει σε εφαρμογή.

H 4η σεζόν «Snowpiercer» κάνει πρεμιέρα στο Cosmote TV στις 22/07, 23:00, μόλις δηλαδή 24 ώρες μετά την Αμερική.

Netflix

Βίκινγκ: Βαλχάλα Σ3

Με αφετηρία τις αρχές του 11ου αιώνα, η επική αυτή σειρά, την οποία υπογράφει ο Τζεμπ Στιούαρτ (Πολύ σκληρός για να πεθάνει), εξιστορεί τις θρυλικές περιπέτειες μερικών από τους πιο διάσημους Βίκινγκς που έζησαν ποτέ: του Λέιφ Έρικσον (Σαμ Κόρλετ), της αδελφής του Φρέιντις (Φρίντα Γκούσταβσον) και του Νορβηγού πρίγκιπα Χάραλντ Σίγκουρντσον (Λέο Σούτερ).

Τα γεγονότα της 3ης σεζόν λαμβάνουν χώρα επτά χρόνια μετά τα όσα είδαμε στη 2η σεζόν. Η Φρέιντις, που είναι πλέον η αδιαμφισβήτητη ηγέτις του παγανιστικού Γιόμσμποργκ, αναζητά μια ευτυχισμένη ζωή για τον λαό της. Την ίδια στιγμή, ο Χάραλντ φιλοδοξεί να γίνει βασιλιάς της Νορβηγίας, ενώ ο Λέιφ αναζητά τη Χρυσή Γη. Όμως, ο δρόμος και των τριών για το πεπρωμένο είναι στρωμένος με προκλήσεις.

Η 3η σεζόν της σειράς κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 11/07.

Cobra Kai Σ6

Σπουδαία νέα για το σύμπαν του Μιγιάγκι. Το Cobra Kai επιστρέφει για την έκτη και τελευταία σεζόν του. Αν και η 5η σεζόν ολοκληρώθηκε σχετικά ειρηνικά, η νέα σεζόν βρίσκει τους Ντάνιελ Λαρούσο και Τζόνι Λόρενς σε πυρετώδεις προετοιμασίες για το περίφημο τουρνουά Sekai Takai στην Ιαπωνία. Καθώς οι δυο τους προσπαθούν να ξαναφτιάξουν την ομάδα όμως, παλιοί εχθροί και νέες απειλές στέκονται εμπόδιο στην νίκη.

Η 6η σεζόν αποτελείται από τρία μέρη με συνολικά 15 επεισόδια. Το 1ο μέρος κάνει πρεμιέρα μες στον Ιούλιο, ενώ το 2ο έρχεται στα τέλη Νοέμβρη. Όσο για το τελευταίο μέρος, ακόμα δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες στη δημοσιότητα, εκτός από το ότι τα επεισόδια θα κυκλοφορήσουν το 2025.

Τα πρώτα επεισόδια της 6ης σεζόν Cobra Kai θα είναι διαθέσιμα στο Netflix στις 18/07.

Κλίο Σ2 (25/07)

Η πρώην Ανατολικογερμανίδα κατάσκοπος Κλίο συνεχίζει να σαρώνει με μανία τη μεταψυχροπολεμική Ευρώπη και να βυθίζεται χωρίς να το θέλει ακόμα πιο πολύ στο παρελθόν της. Το κυνήγι της κόκκινης βαλίτσας συνεχίζεται, καθώς το περιεχόμενο της παίζει σημαντικό ρόλο στην ανασύνταξη της Γερμανίας και της Ευρώπης μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Γι’ αυτό δεν είναι να απορεί κανείς που στο κυνήγι έχουν ριχτεί και η KGB και η CIA. Η Κλίο μπαίνει στο στόχαστρο των δύο αυτών μυστικών υπηρεσιών, την στιγμή που το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στα χέρια της.

Η πρώτη σεζόν της σειράς ήταν πολύ επιτυχής, κερδίζοντας κοινό και κριτικούς σε όλο τον κόσμο και αποσπώντας πολλές υποψηφιότητες και βραβεία, ανάμεσά τους και μια υποψηφιότητα για το Critics Choice Award στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ολόκληρη η 2η σεζόν θα είναι διαθέσιμη στο Netflix στις 25/07.

Το Δεκαήμερο

Με την εξάπλωση της βουβωνικής πανώλης στην Ιταλία, ευγενείς και υπηρέτες μαζεύονται σε μια βίλα, αλλά οι λουσάτες διακοπές τους βυθίζονται γρήγορα στο χάος. Αντλώντας την έμπνευσή της από την ομώνυμη συλλογή διηγημάτων του Βοκάκιου από τον 14ο αιώνα, η δημιουργός και showrunner Κάθλιν Τζόρνταν (Teenage Bounty Hunters, American Princess) της νέας αυτής μαύρης κωμωδίας του Netflix εξερευνά το θέμα της ταξικής πάλης στην εποχή μιας πανδημίας.

Όλα τα επεισόδια της σειράς θα είναι διαθέσιμα στο Netflix στις 25/07.

Disney+

The Bear Σ3 (17/07)

Σηκώστε μανίκια, ακονίστε μαχαίρια και πάρτε βαθιά ανάσα γιατί η 3η σεζόν «The Bear» έρχεται στα μέσα του μήνα, με μια μικρή καθυστέρηση κάποιων εβδομάδων δηλαδή, και στην Ελλάδα. Η νέα σεζόν ακολουθεί τον Κάρμι, τη Σίντνεϊ και τον Ρίτσι καθώς κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους προκειμένου να ανεβάσουν το νέο τους εστιατόριο κατηγορία και να αποκτήσει το πρώτο του αστέρι Μισελέν.

Σε αυτήν την προσπάθεια όμως έρχονται αντιμέτωποι με ακόμα υψηλότερα επίπεδα στρες. Φαίνεται πως (και) στην επερχόμενη σεζόν η ένταση παραμένει αμείωτη τόσο μέσα στην κουζίνα όσο και στη σάλα, καθιστώντας αβέβαιο το αν και κατά πόσο θα καταφέρει να μείνει όρθιο το νέο εστιατόριο.

Ολόκληρη η 3η σεζόν «The Bear» θα είναι διαθέσιμη στο Disney+ στις 17/07.

Apple TV+

Σάνι

Η ζωή μιας Αμερικανίδας που ζει στο Κιότο της Ιαπωνίας ανατρέπεται εντελώς όταν ο σύζυγος και ο γιος της εξαφανίζονται σε ένα μυστηριώδες αεροπορικό ατύχημα. Για παρηγοριά, της δίνεται η Σάνι, ένα από τα οικιακά ρομπότ που κατασκευάζει η εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών στην οποία εργαζόταν ο σύζυγός της. Αν και στην αρχή η γυναίκα δυσανασχετεί με τις προσπάθειες της Σάνι να καλύψει το κενό στη ζωή της, σταδιακά αναπτύσσεται ανάμεσά τους μία απροσδόκητη φιλία.

Το νέο θρίλερ μυστηρίου του Apple TV+, η οποία τείνει να ειδικευτεί στο είδος, αποτελείται από 10 επεισόδια. Στη σειρά, η οποία βασίζεται στο βιβλίο «The Dark Manual» του βραβευμένου Ιρλανδού συγγραφέα Κόλιν Ο’Σάλιβαν, πρωταγωνιστεί η υποψήφια για Emmy Ρασίντα Τζόουνς που εκτελεί και χρέη παραγωγού.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα με 2 επεισόδια στις 10/07 στην Apple TV+.

Το ωραίο μου πτώμα

Η εξαφάνιση ενός νεαρού κοριτσιού την Ημέρα των Ευχαριστιών του ’66 συγκλονίζει την πόλη της Βαλτιμόρης και οι ζωές δύο γυναικών μπαίνουν ξαφνικά σε τροχιά μοιραίας σύγκρουσης. Μια Εβραία νοικοκυρά, η Μάντι Σβαρτς (Νάταλι Πόρτμαν), προσπαθεί να ξεφορτωθεί ένα μυστηριώδες παρελθόν και να επανεφεύρει τον εαυτό της ως ερευνητική δημοσιογράφος. Η Κλέο Τζόνσον (Μόουζες Ίνγκραμ) είναι μια μητέρα που περιηγείται στο πολιτικό υπογάστριο της μαύρης κοινότητας της Βαλτιμόρης, ενώ παλεύει να συντηρήσει την οικογένειά της. Οι ανόμοιες ζωές τους αρχικά δεν φαίνεται να συγκλίνουν πουθενά, αλλά όταν η Μάντι αρχίζει να ερευνά τον μυστηριώδη θάνατο της Κλέο, δημιουργείται ένα ρήγμα που θέτει όλους γύρω τους σε κίνδυνο.

Από την οραματική σκηνοθέτιδα Άλμα Χαρ’ελ, «Το ωραίο μου πτώμα» ξεδιπλώνεται ως ένα πυρετώδες νουάρ ψυχολογικό θρίλερ αλλά και μια απροσδόκητη ιστορία για το τίμημα που πληρώνουν οι γυναίκες για τα όνειρά τους.

Η σειρά κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στην Apple TV+ με τα δύο πρώτα επεισόδια στις 19/07.

Οι ληστές του χρόνου

Με οδηγό τη Λίζα Κούντροου (ή αλλιώς τη λατρεμένη Φίμπι από «Τα Φιλαράκια»), σε αυτή την τηλεοπτική μεταφορά της ομώνυμης καλτ ταινίας του Τέρι Γκίλιαμ, μια εκκεντρική παρέα ληστών επιβιβάζεται σε μια σειρά από επικές περιπέτειες, ενώ σατανικές δυνάμεις απειλούν τα κατορθώματά τους αλλά και τη ζωή όπως την ξέρουν. Καθώς η ομάδα ταξιδεύει στον χωροχρόνο, πέφτει πάνω σε συναρπαστικούς κόσμους του μακρινού παρελθόντος κι αναζητά θησαυρούς, βασιζόμενη σε ένα 11χρονο παιδί, τον Κέβιν, για να ρίξει φως σε κάθε κατάσταση.

Οι ληστές του χρόνου γίνονται μάρτυρες της δημιουργίας του Στόουνχεντζ, βλέπουν τον Δούρειο Ίππο σε δράση, ξεφεύγουν από τους δεινόσαυρους στην προϊστορική εποχή, προκαλούν χάος κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, γνωρίζουν αρχαίους πολιτισμούς, βιώνουν την εποχή των παγετώνων, την Αναγέννηση του Χάρλεμ και πολλά άλλα στη διαδρομή.

Αποτελούμενη από 10 απολαυστικά επεισόδια, η σειρά απευθύνεται τόσο σε μεγάλους όσο και σε παιδιά.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα στο Apple TV+ στις 24/07.

Γυναίκες στα μπλε (31/07)

Από τον βραβευμένο με Emmy showrunner και σκηνοθέτη Φερνάντο Ροβζάρ και τον Πάμπλο Αραμέντι, η σειρά είναι εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, διαδραματίζεται στα ’70s και αφηγείται την ιστορία τεσσάρων γυναικών που αψηφούν τα υπερσυντηρητικά πρότυπα της εποχής και εντάσσονται στην πρώτη γυναικεία αστυνομική δύναμη του Μεξικού, μόνο για να ανακαλύψουν ότι η ομάδα τους είναι ένα διαφημιστικό κόλπο για να αποσπάσει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης από έναν κτηνώδη κατά συρροή δολοφόνο.

Καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται, οι τέσσερις γυναίκες στήνουν μια μυστική έρευνα για να πετύχουν αυτό που κανένας άνδρας αστυνομικός δεν μπόρεσε να κάνει και να φέρουν τον κατά συρροή δολοφόνο ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η σειρά κάνει παγκόσμια πρεμιέρα με δύο επεισόδια στις 31/07 στο Apple TV+