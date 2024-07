Επίσημη μορφή πήρε η απόκτηση του Πορτογάλου Κοστίνια από τον Ολυμπιακό.

Ο δεξιός μπακ έρχεται από μία πολύ γεμάτη σεζόν με τη Ρίο Αβε, με την οποία πραγματοποίησε 37 εμφανίσεις, σκοράροντας πέντε τέρματα και μοιράζοντας έξι ασίστ.

Ο Κοστίνια γεννήθηκε στις 26 Μαρτίου 2000 και σε νεαρή ηλικία εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής των Πόρτο και Μπράγκα. Ακολούθησε η Ρίο Άβε, με την οποία υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο (Μάιος 2018).

Έχει υπάρξει διεθνής με την U18, την U19, την U20 και την U21 της εθνικής Πορτογαλίας.

Ο Πορτογάλος θα συνθέσει μαζί με τον Ροντινέι το βασικό δίδυμο στο δεξί άκρο της άμυνας της ομάδας του Μεντιλίμπαρ, φέρνοντας την απαιτούμενη ποιοτική αναβάθμιση.

