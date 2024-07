Για πρώτη φορά μετά τον Γκόρντον Μπράουν (2007-2010), ο αριθμός 10 της Ντάουνινγκ Στριτ θα έχει ένοικο έναν Εργατικό, τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος οδήγησε το κόμμα του σε θρίαμβο στις βρετανικές εκλογές, εξασφαλίζοντας ευρεία πλειοψηφία στο νέο κοινοβούλιο.

Ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η χώρα ψήφισε για αλλαγή και ότι είναι η ώρα για το κόμμα του ν’ ανταποκριθεί στις προσδοκίες, μιλώντας μετά τη νίκη για την έδρα του στο κοινοβούλιο.

«Απόψε οι άνθρωποι εδώ και σε ολόκληρη τη χώρα μίλησαν και είναι έτοιμοι για την αλλαγή», δήλωσε ο Στάρμερ και συμπλήρωσε «η αλλαγή αρχίζει ακριβώς εδώ».

Οι εκτιμήσεις που μετέδωσε το BBC έδιναν στο Εργατικό Κόμμα 410 έδρες (από τις συνολικά 650 έδρες του κοινοβουλίου), ωστόσο το ανανεωμένο exit poll της αναθεώρησε στις 405. Ακολουθούν οι Συντηρητικοί του Σούνακ με 131 έδρες αρχικά που αυξήθηκαν με το νεο exit poll σε 154. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες στην αρχική εκτίμηση ερχόντουσαν τρίτοι με 61 βουλευτές, όμως ο αριθμός μειώθηκε σε 56.

Το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας θα δει τον αριθμό των βουλευτών του να πέφτει στους 6 και το Μεταρρυθμιστικό Κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ που προβλεπόταν να λάβει 13 βουλευτές, έπεσε στους 4, σύμφωνα με το ανανεωμένο exit poll.

Το Πράσινο Κόμμα της Αγγλίας και της Ουαλίας προβλέπεται να διπλασιάσει τον αριθμό των βουλευτών του σε δύο και το Κόμμα της Ουαλίας θα λάβει 4 βουλευτές. Οι υπόλοιποι προβλέπεται να λάβουν 19 έδρες.

Το εκλογικό αποτέλεσμα εκτιμάται ότι θα δώσει στους Εργατικούς μία πλειοψηφία 170 εδρών, κατεβάζοντας την αυλαία των συντηρητικών κυβερνήσεων, οι οποίες, για 14 χρόνια κυβέρνησαν τη Βρετανία.

Η θητεία του Ρίσι Σούνακ ολοκληρώνεται με μια βαριά ήττα, καθώς οι Συντηρητικοί προβλέπεται να καταγράψουν τη χειρότερη επίδοσή τους από ιδρύσεως του κόμματος. Πρόκειται ουσιαστικά για ολική ανατροπή του εκλογικού σκηνικού σε σύγκριση με το 2019, όταν ο Μπόρις Τζόνσον είχε ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων και ο Τζέρεμι Κόρμπιν είχε οδηγήσει τους Εργατικούς στη χειρότερη επίδοσή τους από το 1935.

Μοιραία λοιπόν ο Ρίσι Σούνακ αναμένεται να παραιτηθεί από την ηγεσία των Τόρις, αλλά οι επίδοξοι διάδοχοι – μεταξύ αυτών οι Πένι Μόρντοντ, Γκραντ Σαπς, Σουέλα Μπράβερμαν, Στιβ Μπέικερ, Ρόμπερτ Τζένρικ – αγωνιούν επί του παρόντος για τα αποτελέσματα στις εκλογικές τους περιφέρειες, αφού η επανεκλογή τους μόνο δεδομένη δεν θεωρείται.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Reform UK, κέρδισε για πρώτη φορά μια θέση στο βρετανικό κοινοβούλιο, εξασφαλίζοντας την έδρα του Κλάκτον, στο Έσσεξ της Αγγλίας.

Η αντιμεταναστευτική ρητορική του και η εκστρατεία που έκανε υπέρ του Brexit, κατέστησε τον Φάρατζ έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους και αμφιλεγόμενους πολιτικούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ύστερα από επτά αποτυχημένες απόπειρες να κερδίσει μια θέση στη Βουλή των Κοινοτήτων, τα κατάφερε φέτος, επικρατώντας του υποψηφίου των Συντηρητικών, Τζάιλς Γουότλινγκ, ο οποίος κατείχε την έδρα μέχρι σήμερα.

«Υπάρχει ένα τεράστιο κενό στον χώρο της κεντροδεξιάς, στη βρετανική πολιτική σκηνή, και δουλειά μου είναι να το καλύψω. Και αυτό ακριβώς θα κάνω», δήλωσε ο Φάρατζ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην εκλογική του περιφέρεια. «Σκοπεύω να δημιουργήσω ένα μαζικό κίνημα σε εθνικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών, ελπίζω αρκετά μεγάλο για να στοχεύσει ψηλά στις εκλογές του 2029», συμπλήρωσε.

‘This is just the first step in something that is going to stun you all’

🚨 Nigel Farage has been elected in Clacton, declaring in his victory speech that he is ‘coming for Labour’. pic.twitter.com/9KYVkoTEXB

— GB News (@GBNEWS) July 5, 2024