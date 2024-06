Σκάφος και υδροπλάνο συγκρούστηκαν στον Καναδά, με αποτέλεσμα να υπάρξουν δύο τραυματίες.

Ειδικότερα, η σύγκρουση σημειώθηκε στο Coal Harbour στο Βανκούβερ. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τη 1 μ.μ. το Σάββατο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υδροπλάνο της Harbour Air συγκρούστηκε με σκάφος την ώρα που προσπαθούσε να απογειωθεί.

You don’t see this everyday : Earlier Today, a seaplane and passenger boat collide during takeoff near Coal Harbour in Vancouver, Canada.

The crash happened just before 1 p.m. in the waters near Canada Place.

Emergency responders including Kitsilano Coast Guard station are on… pic.twitter.com/H6uttic3NO

— FL360aero (@fl360aero) June 9, 2024