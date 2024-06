Οι τραυματισμοί δεν αφήνουν τον Νόβακ Τζόκοβιτς να αποδώσει όπως μπορεί τη φετινή χρονιά. Αυτή τη φορά ο σπουδαίος Σέρβος αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το αγαπημένο του Ρολάν Γκαρός.

Ο Νόλε έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, όμως οι ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο δεν του επιτρέπουν να αγωνιστεί στον προημιτελικό με τον Κάσπερ Ρουντ. Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες να πλησιάζουν η συγκεκριμένη εξέλιξη προκαλεί ερωτήματα και για τη συμμετοχή του σε αυτούς.

Έτσι, ο Κάσπερ Ρουντ πήρε το εισιτήριο για το ημιτελικά του τουρνουά όπου και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Ζβέρεφ και τον Ντε Μινόρ.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.

