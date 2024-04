Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ισραήλ με μαζική επίθεση drones. Τα ιρανικά drones αναμένεται να φθάσουν και να χτυπήσουν το Ισραήλ στις 02.00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με το CH 12 TV.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν δεκάδες drones και πυραύλους με στόχο συγκεκριμένα σημεία στο Ισραήλ, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι το Ιράν ξεκίνησε εναέρια επίθεση κατά του Ισραήλ. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση ο Τζο Μπάιντεν συναντάται με την ομάδα εθνικής ασφάλειας. «Η ομάδα του βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με Ισραηλινούς αξιωματούχους καθώς και με άλλους εταίρους και συμμάχους», αναφέρει ο Λευκός Οίκος. «Αυτή η επίθεση είναι πιθανό να εκτυλιχθεί σε αρκετές ώρες».

«Ο Πρόεδρος Μπάιντεν ήταν σαφής: η υποστήριξή μας για την ασφάλεια του Ισραήλ είναι σιδερένια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταθούν στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και θα υποστηρίξουν την άμυνά του ενάντια σε αυτές τις απειλές από το Ιράν», προσθέτει ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδει το Times Of Israel, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν αναφέρουν ότι ένα δεύτερο κύμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει εκτοξευθεί από την Ισλαμική Δημοκρατία, ενώ και ένα τρίτο κύμα από την περιοχή της Υεμένης.

Ένας αριθμός drones εθεάθη να πετούν από την κατεύθυνση του Ιράν πάνω από την επαρχία Σουλεϊμανίγια του Ιράκ, λένε στο Reuters τρεις πηγές ασφαλείας.

«Δεκάδες drones εντοπίστηκαν να πετούν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του Ισραήλ πάνω από τον ιρακινό εναέριο χώρο», είπαν επίσης στο Reuters δύο πηγές ασφαλείας του Ιράκ.

Live εικόνα από το Ισραήλ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του IDF Αντιναύαρχος Daniel Hagari του Ισραήλ, σε μια δήλωση τύπου επιβεβαιώνει ότι δεκάδες drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν κατευθύνονται προς το Ισραήλ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία παρακολουθεί τα drones, ενώ σημείωσε ότι θα χρειαστούν αρκετές ώρες για να φτάσουν στη χώρα.

Ο Hagari λέει ότι θα υπάρξουν διακοπές στο GPS καθώς ο στρατός εργάζεται για να αναχαιτίσει τα drones.

Εάν υπάρξουν πρόσθετες επιθέσεις, που απαιτούν ξεχωριστή προειδοποίηση, ο Hagari λέει ότι το IDF θα ενημερώσει το κοινό.

BREAKING: Iran has launched «pilotless aircraft» at Israel, the Israeli military has said.

The IDF’s Rear Admiral Daniel Hagari speaks at a press conference. https://t.co/jfztEpPkqo

📺 Sky 501 pic.twitter.com/b6hcY2f6ay

— Sky News (@SkyNews) April 13, 2024