Η Κέιτ Μίντλετον έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Το Παλάτι αναφέρει στις ανακοινώσεις του πως έχει αναβάλει τα βασιλικά της καθήκοντα, λόγω της μακράς ανάρρωσής της μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε στην κοιλιακή χώρα. Ο βρετανικός λαός, όμως ανησυχεί και αμφισβητεί πλέον τα λεγόμενά του.

Πέρα από ελάχιστες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές για την υγεία της, κανείς δεν ξέρει ούτε τι ακριβώς έχει, ούτε πού βρίσκεται.

Οι θεωρίες συνομωσίας έχουν «πάρει φωτιά». Οι εικασίες που κυκλοφορούν μέσα από τα social media, αλλά και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν τελειωμό. Ολόκληρα βίντεο στο TikTok ασχολούνται με το τι πραγματικά συμβαίνει, ξεδιπλώνοντας το χρονικό της υπόθεσης, από την εισαγωγή της πριγκίπισσας στο νοσοκομείο, μέχρι σήμερα.

Τα βασικά ερωτήματα παραμένουν. Δηλαδή, πού είναι και γιατί έχει εξαφανιστεί η Κέιτ Μίντλετον;

Οι εικασίες που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το όνομά της, κατά μία έννοια έρχονται να δώσουν τη δική τους ερμηνεία στα πράγματα.

Με την απομάκρυνση της Κέιτ Μίντλετον από το προσκήνιο, φήμες για τη σχέση της με τον σύζυγό της «πυροδοτήθηκαν» εκ νέου.

Πάντα υπήρχε μία φημολογία πως ο παραμυθένιος γάμος του ζευγαριού είχε αρχίσει να γίνεται εφιάλτης. Όπως συμβαίνει εξάλλου και με τα περισσότερα δημόσια πρόσωπα, σενάρια περί χωρισμού υπήρχαν συχνά.

Όμως πλέον τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Η Κέιτ Μίντλετον είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ τα αίτια της αποχώρησής της δεν πείθουν κανέναν. Ίσως, γιατί δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις. Ναι, μεν η πριγκίπισσα της Ουαλίας υποβλήθηκε σε μία χειρουργική επέμβαση, αλλά για ποιο λόγο; Τι έχει; Μήπως δεν έγινε κάποιο χειρουργείο;

Έτσι, λοιπόν αναλογιζόμενοι όλα αυτά, το κοινό έχει αρχίσει να σκέφτεται και να πιθανολογεί, ότι τα σενάρια περί χωρισμού του ζευγαριού επιβεβαιώνονται.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και κάποια βρετανικά μέσα τείνουν να αναφέρουν πως υπάρχει τρίτο πρόσωπο ανάμεσα στο πριγκιπικό ζεύγος. Το όνομα αυτού, Rose Hanbury.

Η 39χρονη Rose Hanbury είναι μέλος του στενού βασιλικού κύκλου, ενώ φαίνεται να αποτελεί και μία πολύ καλή και στενή φίλη του πρίγκιπα Ουίλιαμ. Η γιαγιά της, η λαίδη Lambart, μάλιστα είχε παραστεί στο γάμο της βασίλισσας Ελισάβετ ως παράνυφος.

Η ίδια είναι παντρεμένη με τον Μαρκήσιο του Cholmodeley, David Rocksave, από το 2009. Το ζευγάρι μένει στο Norfolk, κοντά στο εξοχικό της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ στο Anmer Hall. Τα δύο ζευγάρια έχουν επαφές και κάνουνε παρέα.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας και η Rose έχουν βρεθεί αρκετές φορές μαζί σε φιλανθρωπικά γκαλά.

Τα σενάρια, όμως θέλουν την επανεμφάνισή της Rose Hanbury και την εξαφάνιση της Κέιτ Μίντλετον να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Αυτό συμβαίνει, γιατί κατονομάζουν την 39χρονη ως την πέτρα του σκανδάλου στο γάμο του πριγκιπικού ζεύγους.

Βέβαια, υπάρχει ακόμα ένα σενάριο περί απιστίας στη σχέση τους, αλλά αυτό είναι από την πλευρά της πριγκίπισσας της Ουαλίας. Σύμφωνα με τις φήμες, ο Τόμας Κίνγκστον, ο οποίος πέθανε πολύ πρόσφατα αιφνιδίως, διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με την Κέιτ Μίντλετον.

Καμιά φορά, όμως και οι φήμες, ιδίως αν επιβεβαιωθούν, μπορούν να πάρουν επικίνδυνες διαστάσεις.

Μία πολύ ακραία, αλλά όχι εντελώς ανυπόστατη εικασία αφορά ένα κακούργημα, που πιθανώς να συνέβη σε βάρος της Κέιτ Μίντλετον. Πρόκειται για ένα σενάριο, το οποίο έχουν αναπτύξει και κάποια βρετανικά μέσα, και το οποίο υπονοεί ότι μπορεί η πριγκίπισσα να έχει πέσει θύμα κακοποίησης του διαδόχου ή κάποιου άλλου μέλους της βασιλικής οικογένειας. Δηλαδή κάποιος να έχει χειροδικήσει εις βάρος της.

Κάτι τέτοιο θεωρείται αδιανόητο, αλλά κανείς δεν μπορεί να το διαψεύσει μέχρι να εμφανιστεί η ίδια στη δημοσιότητα και να μιλήσει «ανοιχτά» για την εξαφάνισή της. Μάλιστα, φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας στις οποίες ο Ουίλιαμ φαίνεται να έχει μελανιές στο λαιμό, ενισχύουν το εν λόγω σενάριο.

Prince William is looking quite bruised, I hope everything’s alright 👀😅 pic.twitter.com/xtgRr9rb3P

— DEE 🏆🏆🏆🏆🏆 (@duchessofpoms) February 29, 2024