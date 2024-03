Ποιον αφορά η ζωή του Rocco Siffredi την μετά το #MeToo εποχή; Κρίνοντας από την υποδοχή που είχε το «Supersex», η νέα σειρά του Netflix για τη ζωή του διάσημου Ιταλού πορνοστάρ, τους πάντες και κανέναν απολύτως. Πολλοί πάτησαν το play λόγω hype, λίγοι έμειναν ως το τέλος. Κι αυτό γιατί το «Supersex» – σε σύγκριση με άλλες μυθοπλαστικές απόπειρες για μια βουτιά στον κόσμο της πορνογραφίας όπως οι εξαιρετικές «Ξέφρενες Νύχτες» του Paul Thomas Anderson – ρετάρει.

Όχι, το πρόβλημα δεν είναι μόνο το γλαφυρό γυμνό και οι πάνω από 40 ερωτικές σκηνές σε 7 μόλις επεισόδια. Σίγουρα, όμως, είναι κουραστικό και άβολο. Ναι, όταν κάνει κανείς μια σειρά για τη ζωή ενός πορνοστάρ είναι σχεδόν αναμενόμενο πως το σεξ θα είναι πανταχού παρόν. Όμως, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός πως μόλις καταστεί σαφές πως η υπερβολική αυτή σεξουαλική δραστηριότητα είναι κούφια και οριακά παθολογική, το «Supersex» δυσκολεύεται να πάει παρακάτω.

Παρ’ όλα αυτά, η σειρά συστήνεται ως μια προσπάθεια μιας γυναίκας showrunner να διερευνήσει τη φύση της τοξικής αρρενωπότητας. Η Ιταλίδα φεμινίστρια σεναριογράφος και σκηνοθέτρια Francesca Manieri, που έγινε ευρύτερα γνωστή τα τελευταία χρόνια ως συνδημιουργός της σειράς του HBO «We Are Who We Are», επιδιώκει να δραματοποιήσει την ιστορία του αυτοαποκαλούμενου «Βασιλιά του Hardcore» πατώντας στα παιδικά του χρόνια και όλα εκείνα που, όπως υποστηρίζει η σειρά, τον οδήγησαν στη βιομηχανία του πορνό.

Το «Supersex» ξεκινά όπως οι ιστορίες υπερηρώων. Όπως όλοι οι ήρωες κόμικς, έτσι κι ο Rocco Siffredi, γεννηθείς Tano, έχει την δική του ξεχωριστή αφετηρία. Η σειρά, η οποία, όπως δηλώνει ο ίδιος ο «Ιταλός επιβήτορας», βασίζεται με ακρίβεια «98%» στην πραγματική ζωή του, αφιερώνει χρόνο για να αφηγηθεί την ανατροφή του στην Ορτόνα, μια μικρή παραθαλάσσια πόλη στο Αμπρούτσο.

Το 1974 ο Rocco είναι δέκα χρονών κι ένα από τα πολλά παιδιά μιας φτωχής και κάπως χαοτικής οικογένειας. Η μητέρα του, την προσοχή και την επιβεβαίωση της οποίας αναζητά διαρκώς, είναι αφοσιωμένη στον διανοητικά ανάπηρο αδελφό του Claudio. Έτσι, ο Rocco βρίσκεται να μεγαλώνει στη σκιά του μεγαλύτερου ετεροθαλή αδελφού του, Tommaso, ο οποίος ενσαρκώνει το πρότυπο του απόλυτου αρσενικού, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της κοινωνίας.

Πέρα από τις συνθήκες ανατροφής του, η σειρά εστιάζει και στην εμμονή του Rocco με το σεξ, η οποία ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία όταν πέφτει στα χέρια του σχεδόν ουρανοκατέβατη μια εντελώς καλτ πορνογραφική φωτονοβέλα. Προτού το καταλάβει, η αίσθηση ευφορίας που αντλεί από την παρατήρηση και αργότερα από την εμπειρία της σεξουαλικής επαφής θα γίνει η κινητήριος (υπερ)δύναμή του για το υπόλοιπο της ζωής του.

Ο Rocco – θεωρητικά – κάνει το πάθος του επάγγελμα. Υιοθετεί το ψευδώνυμο «Siffredi» από τον χαρακτήρα του Alain Delon στην γκανγκστερική ταινία «Borsalino» του 1970 και σε διάστημα τεσσάρων δεκαετιών γυρίζει περίπου 1.700 ταινίες σκληρού πορνό με πιασάρικους τίτλους. Και εδώ ακριβώς είναι που κάνει το πρώτο σοβαρό φάουλ η δημιουργός της σειράς.

Ενώ το σεξουαλικό του ρεπερτόριο τού χάρισε τη φήμη του «νονού του σκληρού πορνό», η Manieri παρουσιάζει τον Siffredi οριακά ως φεμινιστή. Όταν όμως υπάρχει ένα ιστορικό βίαιης σεξουαλικής συμπεριφοράς καταγεγραμμένο σε χιλιάδες βιντεοκασέτες και ο ίδιος έχει απολαύσει το γόητρο του επιβήτορα για δεκαετίες, δεν μπορεί αυτό να αγνοείται για χάρη της μυθοπλασίας τη στιγμή που ακόμα η βιομηχανία του πορνό ζέχνει τοξική αρρενωπότητα.

Γι’ αυτό και το αν τελικά η Manieri καταφέρνει να αναδιατυπώσει επιτυχώς την ιστορία του Siffredi, ώστε να την μετατρέψει σε μια μελέτη της αρρενωπότητας, τίθεται υπό μεγάλη αμφισβήτηση. Το «Supersex» δεν είναι ακριβώς ο δούρειος ίππος της βιομηχανίας του σεξ που ισχυρίζεται ότι είναι.

Σε μια αδέξια προσπάθεια να εξάγει ένα περίτεχνο δράμα κύρους από τη ζωή μιας δυστυχισμένης στην πραγματικότητα περσόνας, η Manieri ακόμα παραβλέπει σε μεγάλο βαθμό τον ψυχισμό του Rocco. Προσφέρει μεν ένα αρκετά τραυματικό backstory στον κεντρικό ήρωα – τόσο που πολύ συχνά η σειρά να κινείται στα όρια του μελοδράματος – αλλά χωρίς ποτέ να θίγει τον σοβαρό εθισμό του Siffredi στο σεξ.

Το 2016, ένα λεπτομερές ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του Rocco Siffredi, το οποίο είχε κάνει πρεμιέρα και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, είχε αναφερθεί ανοιχτά στον εθισμό του. Μάλιστα, μιλώντας γι’ αυτό, ο ίδιος ο Siffredi είχε δηλώσει ότι πάλεψε πολύ για να απεξαρτηθεί. Το γεγονός βέβαια ότι του πήρε πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσει να πείσει τον ίδιο τον εαυτό να σταματήσει να συμμετέχει σε ταινίες πορνό, ενώ ακόμα και σήμερα συνεχίζει να εργάζεται στην πορνογραφία ως παραγωγός, μαρτυρά πως ίσως ακόμα παλεύει.

Στο τέλος της σειράς, ο Siffredi παρουσιάζεται να «γιατρεύεται» βρίσκοντας την αγάπη. Έτσι, απλά, η Manieri ξεφορτώνεται όλα τα δύσκολα ζητήματα που όφειλε να εξερευνήσει στο «Supersex» εάν ήθελε πραγματικά να κάνει ένα πειστικό κι ειλικρινές δράμα για έναν αληθινό πορνοστάρ. Γιατί στην πραγματική ζωή, τα ευρύτερα κοινωνικά θέματα που άπτονται της πορνογραφίας δεν έχουν τόσο εύκολες λύσεις.

To «Supersex» προβάλλεται στο Netflix.