Τα χαρακτηριστικά, πάντα υγρά, τεράστια μάτια της. Αυτά που σε κάνουν να νοιώθεις έντονα στο πετσί σου ακριβώς ότι αισθάνεται και ο κάθε χαρακτήρας που παίζει, είτε πρόκειται για την εμβληματική Michonne του τηλεοπτικού TWD, είτε για την General Okoye του κινηματογραφικού «Black Panther» και των «Avengers». Αυτά ήθελα να δω ανενόχλητος από κοντά. Μια προοπτική που έμοιαζε πολύ κοντά στο να γίνει πραγματικότητα, αφού, ένας μετά τον άλλο, οι υπόλοιποι 4 δημοσιογράφοι που θα μοιράζονταν μαζί μου το χρόνο της, άρχισαν κυριολεκτικά να εξαφανίζονται από προσώπου γης. Και όχι, δεν ήταν κάτι που προκάλεσα εγώ.

Μόνο που, εξαιτίας ενός τεχνολογικού glitch της τελευταίας στιγμής (νομίζω η κάμερά της δεν δούλευε) τα μάτια της τελικά δεν τα είδα ποτέ. Αρκέστηκα στη φωνή της και στο πάθος που αυτή εξέπεμπε όταν μιλούσε για την πολλαπλή εμπλοκή της στο TWD: The Ones Who Live ως πρωταγωνίστρια, συμπαραγωγός (μαζί με τους Andrew Lincoln και Scott Gimple) αλλά και σεναριογράφος και showrunner του 4ου -εκ των 6- συνολικά επεισοδίων.

Έχοντας ήδη μιλήσει πριν από μερικές μέρες με τον Scott Gimple, chief content officer συνολικά του TWD franchise, μου είναι εμφανές ότι η συμμετοχή της Danai Gurira (που θυμίζω ότι είναι επίσης βραβευμένη θεατρική συγγραφέας) στη σειρά ήταν από κρίσιμη έως πολύ κρίσιμη. Μεταξύ άλλων εκείνη ήταν που «υποχρέωσε» τους άλλους δυο να παρακολουθήσουν κάποια επεισόδια του Βridgerton της Shonda Rhimes προκειμένου να μπουν στο κλίμα. Εξού και η πρώτη μου ερώτηση.

Πως αισθάνεσαι που κατάφερες να προμοτάρεις ταυτόχρονα δυο σειρές, δηλαδή και το The Ones Who Live και το Βridgerton; Σε ευχαρίστησε ποτέ προσωπικά η Shonda Rhimes (σ.σ. υπερπαραγωγός της σειράς);

Δεν ξέρω τι έπαθαν τα αγόρια (σ.σ. Andrew Lincoln, Scott Gimple) και αποφάσισαν να βγουν και να πουν στον κόσμο ότι τους έβαλα να δουν το Bridgetron. Είναι αλήθεια ότι τους έστειλα κάποιες σκηνές προκειμένου να τους δείξω πως μια μοντέρνα ερωτική ιστορία καταφέρνει να διαπερνά κάθε διάδραση των χαρακτήρων, ακόμη και όταν οι πρωταγωνιστές δεν βρίσκονται σε συμφωνία. Κάτι που όντως το «Bridgetron» κάνει πολύ καλά. Εκείνη την εποχή έπαιζα στον Ριχάρδο τον Γ’, σε μια παραγωγή του Shakespeare in the Park. Άκουγα τις συζητήσεις που έκαναν, αισθάνθηκα ότι ήταν λίγο χαμένοι, λίγο off track όσον αφορά τις ερωτικές ιστορίες και έπρεπε να βρω ένα γρήγορο τρόπο να τους δώσω να καταλάβουν. Κάτι σαν crash course. Δεν αναζητούσα δηλαδή έμπνευση για μένα.

Ποιος είναι τότε για σένα ο ορισμός μιας επικής ερωτικής ιστορίας, όπως αυτή που αφηγείται το TWD: The Ones Who Live; Έχεις κάποια σχετική σειρά ή ταινία που αγαπάς και αποτελεί έμπνευση;

Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου, αν και υπάρχουν κάποιες παλιές ταινίες που έχω δει από 1-2 φορές. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές οι άνθρωποι επιχειρούν να χτίσουν επικές ερωτικές ιστορίες, αλλά τους λείπει αυτό το αίσθημα της ικανοποίησης στο τέλος. Αυτό που πραγματικά αισθάνεσαι, ως θεατής, ότι είσαι χαρούμενος για το γεγονός ότι αυτοί οι δυο άνθρωποι είναι μαζί και ότι αυτό που έχουν είναι μια σπάνια, υπέροχη, αδιαμφισβήτητή αγάπη. Το να το πετύχεις αυτό είναι αρκετά σπάνιο. Και είναι ακριβώς αυτό που ήθελα να διασφαλίσω ότι θα καταφέρουμε με το «TWD: The Ones Who Live».

Πως θα εξηγούσες το τι είναι το «TWD: The Ones Who Live» σε κάποιον που δεν έχει δει ποτέ ούτε ένα επεισόδιο του TWD γενικότερα;

Μια ερωτική ιστορία εν μέσω Αποκάλυψης, ανάμεσα σε δυο πολεμιστές-εραστές. Αυτό είναι το σκηνικό. Μιλάμε για δυο πραγματικούς πολεμιστές που έχουν χωριστεί από πανίσχυρες δυνάμεις και προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους, ο ένας πίσω στον άλλο, με ότι μέσα μπορούν, με ότι δύναμη έχουν.

Όντως η Michonne, σε αυτή τη σειρά, κάνει τα πάντα για να φτάσει στoν Rick. Πως αισθάνεται, ως μητέρα, για το γεγονός χρειάζεται να επιλέξει ανάμεσα στον έρωτα της ζωής της και στα παιδιά της/τους; (σ.σ. έχει ένα γιο με τον Rick, ενώ ταυτόχρονα μεγαλώνει την κόρη του).

Δεν ισχύει αυτό. Αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να ολοκληρώσει την οικογένειά της, να την φέρει ξανά κοντά. Άλλωστε ήταν η κόρη του Rick εκείνη που της ανάθεσε την αποστολή, που της είπε «πήγαινε και βρες τον πατέρα μου». Κάτι που προφανώς το ήθελε και η ίδια με όλη της την καρδιά.

Είναι, ωστόσο, ο Rick ο ίδιος άντρας που θυμάται ή έχει αλλάξει λόγω συνθηκών;

Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε. Υπάρχουν τόσα πολλά εμπόδια μπροστά της, όπως αν ο Rick είναι ακόμη εκεί έξω και αν μπορεί να τον βρει, που δεν έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί τόσο μακρυά μπροστά όσον αφορά το πως θα είναι όταν τον βρει. Η ιδέα στο μυαλό της είναι ότι θα είναι ίδιος. Ότι ο Rick είναι Rick.

Mε βάση όλα όσα έχουμε πει, μήπως η σειρά, αντί για «The ones who live», θα έπρεπε να λέγεται «Τhe ones who love»;

Και τα δυο είναι αλήθεια, και τα δυο λειτουργούν μια χαρά. Διευκρινίζω ότι το ‘The ones who live’ δεν αφορά μόνο τους δυο πρωταγωνιστές αλλά και τη ζωντανή μνήμη όλων των ανθρώπων που γνωρίσαν και έχασαν κατά τη διάρκεια της σειράς. Όλους αυτούς που συνεχίζουν να αποτελούν μέρος τους, είτε είναι είτε δεν είναι ακόμη εδώ. Όλους αυτούς που ζουν ακόμη μέσα τους ως μια οικογένεια.

Χωρίς να μπούμε σε spoiler, η Michonne, και σε αυτή τη σειρά, συνεχίζει να χάνει ανθρώπους που αγαπά, ανθρώπους με τους οποίους καταφέρνει να συνδέεται.

Αυτό είναι δεδομένο στον κόσμο του TWD. Δεν μπορείς να ζεις σε έναν τέτοιο κόσμο και όλοι να συνεχίζουν να ζουν. Είναι πολύ εχθρικός, πολύ βίαιος, πολύ γεμάτος πόνο.

Έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε που κράτησες για πρώτη φορά την κατάνα της Michonne στα χέρια σου. Πως αισθάνεσαι που συνεχίζεις να την κραδαίνεις, τόσα χρόνια μετά;

Δεν είναι ελαφριά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα έλεγα ότι είναι εξαιρετική γυμναστική για μένα. Και σκέψου ότι, επειδή είχα φύγει από την mothership series πριν το φινάλε, δεν την είχα πιάσει στα χέρια μου για τουλάχιστον 4 χρόνια.

Είσαι πλέον πρωταγωνίστρια, σεναριογράφος, παραγωγός και showrunner στο franchise. Tι μένει για σένα όσον αφορά τον γαλαξία του TWD; Υπάρχει κάποια δουλειά που δεν έχεις κάνει;

Μάλλον όχι, σε αυτό το σημείο. Ήταν πολύ ικανοποιητικό και ένα εξαιρετικό δημιουργικό workout για μένα να συμμετέχω τόσο ενεργά στη σειρά. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι καταφέραμε οι τρεις μας να λειτουργήσουμε ως οικογένεια και να ολοκληρώσουμε αυτό το αφήγημα. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που είχα αυτή την εμπειρία και το εκτιμώ πολύ.

Τι είναι αντίστοιχα, αυτό που θεωρείς ότι θα εκτιμήσουν οι φαν του TWD παρακολουθώντας την σειρά;

Ότι έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια διαφορετική εμπειρία σχετικά με αυτούς τους δυο οικείους χαρακτήρες, σε σχέση με αυτό που είδαν στο mothership series. Και, όσον αφορά τους φαν αλλά και όσους δεν έχουν δει ποτέ ξανά TWD, ότι προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια συναρπαστική εμπειρία, ένα δυνατό αφήγημα, όπου ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί μετά. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό για εμάς.

