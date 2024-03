Ίσως οι περισσότεροι να μην το έχουν προσέξει, αλλά βλέποντας την Emma Stone, με το εξαίσιο λευκό φόρεμά της (παρά το ατύχημα που είχε πάθει με αυτό), γεμάτη συγκίνηση να ευχαριστεί τους πάντες, σίγουρα δεν θα περίμεναν ότι η Οσκαρική (Poor Thinks) Αμερικανίδα ηθοποιός, στην κορυφαία στιγμή της επαγγελματικής της καριέρας θα αναφερόταν στον μεγάλο φιλόσοφο και δάσκαλο Αριστοτέλη, εκτιμά ο ΒΗΜΑτοδότης.

«Τhe part is greater than the whole», είπε με δάκρυα στα μάτια θέλοντας να ευχαριστήσει την ομάδα που συνεργάστηκε μαζί της. Δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση «το μέρος είναι μεγαλύτερο από το όλο, το μέρος είναι μεγαλύτερο από το σύνολο». Πρόκειται για ένα από τα αποφθεύγματα του Αριστοτέλη, όπως μας πληροφορεί ο ΒΗΜΑτοδότης.

Και εξήγησε αμέσως μετά πως «πρόκειται για μια ομάδα που ενώθηκε για να κάνει κάτι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών της. Και αυτό είναι το καλύτερο μέρος στην παραγωγή ταινιών. Είμαστε όλοι μαζί», είπε με μεγάλη συγκίνηση κρατώντας το χρυσό αγαλματίδιο που μόλις είχε κερδίσει.