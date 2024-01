Μια εβδομάδα μετά την 81η τελετή των Χρυσών Σφαιρών, το τρίωρο έπος του Christopher Nolan συνεχίζει την «εκρηκτική» του πορεία, αποσπόντας την κορυφαία διάκριση και στα Critics Choice Awards, το βράδυ της Κυριακής (15/01). Το «Oppenheimer» απέσπασε συνολικά 8 βραβεία χθες βράδυ, μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας για τον Christopher Nolan και καλύτερου δεύτερου ανδρικού ρόλου για τον Robert Downey Jr.

Αυτό επισφραγίζει μια καυτή εβδομάδα για το δράμα εποχής, το οποίο όχι μόνο κυριάρχησε και στις Χρυσές Σφαίρες, αλλά έκτοτε έχει συγκεντρώσει και πολύ σημαντικές υποψηφιότητες στα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών (Screen Actors Guild Awards. Πλέον έχει καταστεί σαφές, λοιπόν, πως έχουμε να κάνουμε με ένα πανίσχυρο φαβορί για τα φετινά Όσκαρ.

Παρόλο που το «Oppenheimer» κέρδισε στις σημαντικότερες κατηγορίες στα Critics Choice Awards, η βασική αντίπαλος της ταινίας στο box office, η «Barbie», ήταν αυτή που εισήλθε στην τελετή με τις περισσότερες υποψηφιότητες, ο αριθμός των οποίων ανερχόταν στις 18, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Η επιτυχημένη κωμωδία της Greta Gerwig κατάφερε να κερδίσει 6 βραβεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τα καλύτερα κουστούμια, τον σχεδιασμό παραγωγής και το τραγούδι «I’m Just Ken».

Aλλά, επειδή τα περισσότερα από τα βραβεία που κατάφερε να αποσπάσει η ροζ υπερπαραγωγή ανακοινώθηκαν λίγο τσαπατσούλικα πριν τις διαφημίσεις, η οικοδέσποινα Chelsea Handler, προς το τέλος της τελετής, ανέβασε την Gerwig και την πρωταγωνίστρια Margot Robbie στη σκηνή ετεροχρονισμένα για να βγάλουν λόγο. Η χειρονομία εξέπληξε πραγματικά την Robbie. «Όταν όλοι λένε «Ω, αυτό είναι τόσο απροσδόκητο», λοιπόν αυτό είναι πραγματικά απροσδόκητο και δεν ήταν μέρος της εκπομπής», είπε.

Οσον αφορά τα κορυφαία βραβεία υποκριτικής για τον κινηματογράφο, οι νικητές δεν ήταν έκπληξη, αφού και οι 4 είχαν βραβευτεί μία εβδομάδα νωρίτερα στο Beverly Hilton. Το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας απέσπασε η Emma Stone για το ρόλο της στην ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, ενώ αντίστοιχο βραβείο για τον Α’ ανδρικό ρόλο απέσπασε ο Paul Giamatti για την ερμηνεία του ως δύσθυμος καθηγητής ιστορίας στην ταινία «Τα Παιδιά του Χειμώνα» (The Holdovers).

Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός έβγαλε μια συγκινητική ομιλία προς τιμήν του εκλιπόντος πατέρα του (A. Bartlett Giamatti, πρόεδρος του Yale και μετέπειτα επίτροπος της Major League Baseball), ωστόσο αστειεύτηκε και για τη viral στιγμή του σε ένα μπεργκεράδικο στην Καλιφόρνια όπου απήλαυσε ένα μπέργκερ μετά την κατάκτηση της Χρυσής Σφαίρας.

Το βραβείο β’ γυναικείου ρόλου απονεμήθηκε στη συμπρωταγωνίστρια του Giamatti, την Da’Vine Joy Randolph, ενώ το βραβείο β’ ανδρικού ρόλου απονεμήθηκε στον Robert Downey Jr., ο οποίος βρήκε την ευκαιρία να διαβάσει μερικές από τις πιο καυστικές κριτικές που έχει λάβει στην καριέρα του.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των νικητών:

Κινηματογράφος

Καλύτερη ταινία

Oppenheimer

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία

Paul Giamatti, The Holdovers

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία

Emma Stone, Poor Things

Καλύτερος β’ ανδρικός ρόλος

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος

Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

Καλύτερος νέος ηθοποιός

Dominic Sessa, The Holdovers

Καλύτερο καστ

Oppenheimer

Καλύτερη σκηνοθεσία

Κρίστοφερ Νόλαν, Oppenheimer

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο

Barbie

Καλύτερο προσαρμοσμένο σενάριο

American Fiction

Καλύτερη Φωτογραφία

Oppenheimer

Καλύτερος σχεδιασμός παραγωγής

Barbie

Καλύτερο μοντάζ

Oppenheimer

Καλύτερα κοστούμια

Barbie

Καλύτερα μαλλιά και μακιγιάζ

Barbie

Καλύτερα οπτικά εφέ

Oppenheimer

Καλύτερη κωμωδία

Barbie

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία

Ανατομία μιας πτώσης

Καλύτερο τραγούδι

I’m Just Ken, από την ταινία Barbie

Καλύτερη μουσική επένδυση

Ludwig Göransson, Oppenheimer

Τηλεόραση

Καλύτερη δραματική σειρά

Succession

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά

Kieran Culkin, Succession

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά

Sarah Snook, Succession

Καλύτερος β’ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά

Billy Crudup, The Morning Show

Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Elizabeth Debicki, The Crown

Καλύτερη κωμική σειρά

The Bear

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά

Jeremy Allen White, The Bear

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά

Ayo Edebiri, The Bear

Καλύτερος β’ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος σε κωμική σειρά

Μέριλ Στριπ, Only Murders in the Building

Καλύτερη σειρά μικρής διάρκειας

Beef

Καλύτερη τηλεοπτική ταινία

Quiz Lady

Καλύτερος ηθοποιός σε σειρά μικρής διάρκειας ή τηλεταινία

Steven Yeun, Beef

Καλύτερη ηθοποιός σε σειρά μικρής διάρκειας ή τηλεταινία

Ali Wong, Beef

Καλύτερος β’ ανδρικός ρόλος σε σειρά μικρής διάρκειας ή τηλεταινία

Jonathan Bailey, Fellow Travelers

Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος σε σειρά μικρής διάρκειας ή τηλεταινία

Maria Bello, Beef

Καλύτερη ξενόγλωσση σειρά

Lupin

Καλύτερη σειρά κινουμένων σχεδίων

Scott Pilgrim Takes Off

Καλύτερο talk show

Last Week Tonight With John Oliver

Καλύτερο Comedy Special

John Mulaney: Baby J