Αποφάσισε, όπως θα μάθατε, το υπουργείο Πολιτισμού να θεσμοθετήσει πλαίσιο για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και σημειώθηκαν αντιδράσεις. Και ξέρετε γιατί; Επειδή μέρος της κληρονομιάς αυτής είναι και η ελληνική γλώσσα και το ελληνόφωνο τραγούδι, που μάλλον για κάποιους δεν χρήζει προστασίας… Καλύτερα να ξεχαστεί -δεν χρειαζόμαστε συλλογική μνήμη…

Ξεσηκώθηκαν, λοιπόν, αρκετοί επειδή προβλέπονται κίνητρα -όχι υποχρεώσεις – για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ώστε να μεταδίδουν περισσότερη ελληνόφωνη μουσική, διότι προβλέπεται ότι στο χώρο αναμονής και στα ασανσέρ των ξενοδοχείων οι επισκέπτες της χώρας μας θα ακούν περισσότερη ελληνόφωνη μουσική, το ίδιο και στους χώρους αναμονής των αεροδρομίων.

Οι αντιδράσεις φαντάζουν αν μη τι άλλο υπερβολικές. Και παραγνωρίζουν τόσο την υποχρέωση του κράτους να προστατεύει την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, που είναι υποχρέωση συνταγματική όσο και τον ενεργό ρόλο του Υπουργείο Πολιτισμού στην προστασία των δικαιωμάτων όλων των δημιουργικών κλάδων της χώρας.

Το ίδιο ρόλο, θυμίζω ότι έπαιξε και το Υπουργείο Πολιτισμού, υπό την σημερινή ηγεσία του, το 2022, όταν θέσπισε ισχυρό νομικό πλαίσιο για πρώτη φορά για την προστασία των δικαιωμάτων των εκδοτών και δημοσιογράφων για την on line χρήση των έργων τους από τις πανίσχυρες διαδικτυακές πλατφόρμες. Το ίδιο ρόλο επιτελεί διαχρονικά για την προστασία της τέχνης του κινηματογράφου και του θεάτρου. Ήταν ώρα να ενισχύσει και την μουσική. Μαθαίνω μάλιστα ότι η Υπουργός σκοπεύει να δώσει κίνητρα και για την αύξηση της μετάδοσης νέων μουσικών έργων από τα ραδιόφωνα. Φαίνεται ότι μια συνολική πολιτική για την ελληνική μουσική είναι στα σκαριά.

***

Όταν η Εμμα Στόουν θυμήθηκε τον Αριστοτέλη

Ίσως οι περισσότεροι να μην το έχουν προσέξει, αλλά βλέποντας την Έμμα Στόουν, με το εξαίσιο λευκό φόρεμά της (παρά το ατύχημα που είχε πάθει με αυτό), γεμάτη συγκίνηση να ευχαριστεί τους πάντες, σίγουρα δεν θα περίμεναν ότι η Οσκαρική (Poor Thinks) Αμερικανίδα ηθοποιός, στην κορυφαία στιγμή της επαγγελματικής της καριέρας να θυμηθεί τον μεγάλο φιλόσοφο και δάσκαλο Αριστοτέλη:: «the part is greater than the whole», είπε με δάκρυα στα μάτια θέλοντας να ευχαριστήσει την ομάδα που συνεργάστηκε μαζί της: Δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση «το μέρος είναι μεγαλύτερο από το όλο, το μέρος είναι μεγαλύτερο από το σύνολο» Ήταν ένα από τα αποφθεύγματα του Αριστοτέλη. Και εξήγησε αμέσως μετά πως «πρόκειται για μια ομάδα που ενώθηκε για να κάνει κάτι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών της. Και αυτό είναι το καλύτερο μέρος στην παραγωγή ταινιών. Είμαστε όλοι μαζί», είπε με μεγάλη συγκίνηση κρατώντας το χρυσό αγαλματίδιο που μόλις κέρδισε.

***

Λύθηκε ο γόρδιος δεσμός των πρυτανικών εκλογών

Πολλοί πιθανόν να μη το πρόσεξαν με όλα όσα συνέβησαν στο νόμο για τα μη κρατικά ΑΕΙ, αλλά επιτέλους δίνεται μια λύση στην εκλογή πρύτανη που τόσο είχε ταλαιπωρήσει στις προηγούμενες πρυτανικές εκλογές. Μια λύση τόσο απλή, που τελειώνει τα αδιέξοδα στις πρυτανικές αρχές σε όλα τα πανεπιστήμια και φυσικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Έτσι ο πρώτος που εκλέγεται στο Συμβούλιο Διοίκησης, δηλαδή αυτός που εκλέγεται στον πρώτο γύρο καταμέτρησης με τις περισσότερες πρώτες ψήφους, θα έχει πλέον διπλή ψήφο!! Τι είχε συμβεί;

Ο υπουργός Παιδείας διόρθωσε μια «προβληματική» (όπως χαρακτηρίστηκε) ρύθμιση του προηγούμενου νόμου (γνωστού ως νόμου Κεραμέως) που είχε ως συνέπεια να ναυαγήσουν οι εκλογές Πρυτάνεων. Με τη νέα αυτή ρύθμιση αποκαθιστά με δημοκρατικό τρόπο ένα τεράστιο λάθος του προηγούμενου νόμου που δέχθηκε τις πιο έντονες κριτικές. Επιπλέον: Με τη ρύθμιση αυτή όσοι πρυτάνεις βγήκαν πρώτοι στις προηγούμενες εκλογές λαμβάνοντας το μεγαλύτερο αριθμό πρώτων ψήφων…εξασφαλίζουν άνετα την επανεκλογή τους!

***

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την ομοφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη «Σε μια δημοκρατία ίσης ελευθερίας, σεβασμού του άλλου ως προσώπου και πλουραλισμού δεν είναι ανεκτή η βία, πρακτική και συμβολική, σε πολίτες και πολιτικά πρόσωπα για την ταυτότητα και τις επιλογές τους. Τα θλιβερά γεγονότα των τελευταίων ημερών δεν ταιριάζουν στην Πολιτεία μας. Πλήττουν ανεπίτρεπτα την κοινή μας συμβίωση και τις θεμελιώδεις αρχές της», ήταν η δήλωση της Κατερίνας Σακελλαροπούλου

***

Τι είναι αυτή η Νέα Αριστερά

Να πάμε και στη Νέα Αριστερά, καθώς η τριήμερη Πανελλαδική Συνδιάσκεψή της, που έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο, είχε ενδιαφέρον. Εκεί ομόφωνα εγκρίθηκε η συγκρότηση του μεταβατικού Πανελλαδικού Συντονιστικού (238 μέλη). Το 1/3 του οργάνου αποτελείται από νέα στελέχη και πρόσωπα που συντάχθηκαν με το εγχείρημα της Νέας Αριστεράς, ενώ τα υπόλοιπα 2/3 πρόκειται για στελέχη που κατείχαν θέσεις ευθύνης (Κ.Ε., πρώην και νυν βουλευτές). Υπάρχει επίσης ίση αντιπροσώπευση ανδρών και γυναικών (50-50). Επίσης, εγκρίθηκαν η Ιδρυτική Διακήρυξη, η Πολιτική Απόφαση και ένα συνοπτικό κείμενο Αρχών με τίτλο «Τί είναι και τι θέλει η Νέα Αριστερά».

***

Ο Πρόεδρος της Κύπρου στο Άγιο Όρος

Στο Άγιο Όρος θα βρίσκεται την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, πραγματοποιώντας επίσημη επίσκεψη ως αρχηγός κράτους. Θα επισκεφθεί δύο Μονές, του Αγίου Διονυσίου και του Βατοπεδίου, όπου θα διανυκτερεύσει. Ο Πρόεδρος της Κύπρου είχε αρχικά προγραμματίσει να επισκεφθεί το Αγιο Όρος τον περασμένο Οκτώβριο, αλλά με τον πόλεμο στην Γάζα, η επίσκεψη αναβλήθηκε. Στην Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους περιμένουν και τον Πρωθυπουργό να τους επισκεφθεί, αφού είχε προγραμματίσει και αυτός επίσκεψη, αλλά λόγω της covit και αυτή αναβλήθηκε.

***

Γιατί οι γιατροί τιμούν τον Γιώργο Φλωρίδη;

Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό είναι η πρώτη φορά που τιμούν έναν υπουργό Δικαιοσύνης. Γιατί άραγε; Ο Γιώργος Φλωρίδης στο νέο ποινικό κώδικα φρόντισε και έκανε ιδιώνυμο την βία (και το μπούλινγκ) εναντίον των γιατρών. Θυμάστε, κυρίως κατά την περίοδο της πανδημίας, πόσοι γιατροί και νοσηλευτές είχαν προπηλακιστεί μόνον και μόνον επειδή έκαναν τη δουλειά τους. Ή αυτό που συνέβαινε ανέκαθεν ότι εάν δεν πήγαινε καλά ο ασθενής έφταιγε ο γιατρός ή ο νοσηλευτής. Έτσι με τον νέο νόμο όποιος ασκεί βία (περιλαμβανομένης και της λεκτικής) σε γιατρούς ή σε νοσηλευτικό προσωπικό θα τιμωρείται τουλάχιστον με δύο χρόνια φυλακή. Και ο νέος νόμος δεν αστειεύεται ως προς τις ποινές (και ως προς τη φυλακή). Δικαίως λοιπόν οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι ιατρικοί σύλλαγοι τιμούν τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

***

Στα σκαριά νέο κόμμα στην Κεντροαριστερά Είναι κοινό μυστικό κυκλοφορεί εσχάτως ανάμεσα στους δικηγορικούς συλλόγους, αλλά και σε πολλά δημοσιογραφικά γραφεία. Ό,τι μετά τις ευρωεκλογές και ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα έχουν θα κάνει τη εμφάνισή του ένα νέο κόμμα, με νέα, πολιτικά άφθαρτα στελέχη στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν λένε, αλλά αυτό που σημειώνουν είναι ότι το νέο υπό εκκόλαψη κόμμα θα έχει στόχο τις βουλευτικές εκλογές.

***

Χάος στην εξεταστική από την Ζωή

Ο επίλογος στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για την εθνική τραγωδία των Τεμπών σφραγίστηκε με τον ακτιβισμό της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία αν και είχε εξαιρεθεί καθώς είναι συνήγορος συγγενών θυμάτων μπήκε στην αίθουσα αξιώνοντας να συζητηθεί το αίτημα εξαίρεσης που υπέβαλλε κατά του προεδρείου της επιτροπής, προκαλώντας «black out». Χρειάστηκε να διακόψει δυο φορές την συνεδρίασή της η Επιτροπή για να μεταφερθεί τελικώς μια ώρα αργότερα στην αίθουσα της Ολομέλειας όπου κρίθηκε ότι θα μπορούσε καταστεί δυνατή η συνέχιση των εργασιών και η παρουσίαση των πορισμάτων των κομμάτων. Αλλά και εκεί η κατάσταση συνέχισε να είναι εκτός ελέγχου, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να φωνάζει διαρκώς διαμαρτυρόμενη ότι δεν της δινόταν ο λόγος και καταγγέλλοντας τον πρόεδρο της επιτροπής Δημήτρη Μαρκόπουλο και τον εισηγητής της ΝΔ Λάζαρο Τσαβδαρίδη ως «όργανα συγκάλυψης». Οι φωνές της και τα σχόλιά της ήταν συνεχή, θυμίζοντας δικαστική αίθουσα.

Μιλούσε πάνω στον ομιλητή αν και δεν γραφόταν τίποτα στα πρακτικά, λέγοντας διαρκώς «είστε όργανα συγκάλυψης», ότι «είναι πόρισμα υπόθαλψης», ότι «το έγκλημα έγινε δυστύχημα», «συγκαλύπτετε και υποθάλπετε», «θα έπρεπε να ντρέπεστε», «δεν είναι πόρισμα της εξεταστικής αλλά της ΝΔ», αλλά και όταν ανέβηκε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης στο βήμα άρχισε να του λέει ότι «συμπράττετε και εσείς στην συγκάλυψη» αν και ο ίδιος κατηγόρησε την πλειοψηφία ότι «κλείνει τα μάτια στο έγκλημα». Είχε προηγηθεί ένα πραγματικό χάος στην επιτροπή με την κυρία Κωνσταντοπούλου να αρνείται να αποχωρήσει από την αίθουσα απαιτώντας να συζητηθεί το αίτημα εξαίρεσης του προεδρείου. Σε πρώτη φάση το προεδρείο αποφάσισε να επιτρέψει την παραμονή της στην αίθουσα αλλά χωρίς δικαίωμα λόγου και ψήφου παρεμβαίνοντας με κλειστά μικρόφωνα.

«Σας έχουμε στείλει έγγραφο για την παρουσία μου και υποβάλλουμε αίτηση εξαίρεσης του προεδρείου διότι επιχειρείτε την υπόθαλψη υπαιτίων προσώπων. Επιχειρείτε το μπάζωμα της υπόθεσης, αφήστε με να ακουστώ διότι στρέφομαι εναντίον σας. Επιχειρείτε το μπάζωμα των ευθυνών», φώναζε με τον κ. Μαρκόπουλο να σχολιάζει ότι «βάσει του άρθρου 37 βουλευτής που δεν ανήκει στην δύναμη της επιτροπής μπορεί να παρακολουθεί την συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα λόγου και ψήφου». Οι συνεχείς παρεμβάσεις της προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από το προεδρείο: «Μην μας θυμίζετε άλλες ημέρες του κοινοβουλίου. Η στάση σας θυμίζει γκρίζες εποχές», της είπε ο κ. Μαρκόπουλος με την ίδια να καταγγέλλει ότι «συμπράττετε στην υπόθαλψη του κ. Καραμανλή, του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τριαντόπουλου».