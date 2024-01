Οι υποψηφιότητες για τα 96α βραβεία Όσκαρ μπορεί τελικά να καταφέρουν να απαντήσουν στο καθοριστικό κινηματογραφικό ερώτημα της σεζόν: ήταν αυτή η χρονιά της «Barbie» και του «Oppenheimer»; Ή μήπως τελικά ήταν η χρονιά του Γιώργου Λάνθιμου;

Με 11 υποψηφιότητες συνολικά στις σημαντικότερες κατηγορίες, ο Γιώργος Λάνθιμος σίγουρα εκθρόνισε την «Barbie» και αναμετριέται στήθος με στήθος με τον «Oppenheimer» του Christopher Nolan, ο οποίος φέτος συγκέντρωσε συνολικά 13 υποψηφιότητες, τις περισσότερες από κάθε άλλη ταινία. Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο για τον Nolan όσο και για τον Λάνθιμο αυτή είναι η δεύτερη φορά που βρίσκονται υποψήφιοι για Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

Μεταξύ blockbusters, ξένων ταινιών και ανεξάρτητων παραγωγών, η φετινή αναμέτρηση για την καλύτερη ταινία φαίνεται να έχει κάτι για όλους. Η παρουσία των ταινιών «Barbie» και «Oppenheimer» στην κορυφαία κατηγορία ήταν ψιλοαναμενόμενη, δεδομένων των διθυραμβικών κριτικών και της κυριαρχίας κάθε ταινίας στο box office του 2023.

Μπορούμε όμως νομίζω να θεωρήσουμε δεδομένο ότι η «Barbie» δεν έχει και πολλές πιθανότητες να το σηκώσει. Αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στις υπόλοιπες εννιά υποψήφιες ταινίες. Ιστορικά μιλώντας, οι ψηφοφόροι των Όσκαρ τείνουν να δίνουν το βραβείο καλύτερης ταινίας σε ένα σοβαρό δράμα. Όμως, είναι πολύ πιθανόν φέτος να ανατραπούν τα δεδομένα.

Η αναγνώριση για την ταινία «Oppenheimer» ήταν αναμενόμενη. Όμως η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών φέτος επεφύλασσε και μερικές εκπλήξεις σε αρκετές από τις μεγάλες κατηγορίες. Το χαρακτηριστικότερο είναι ότι η Greta Gerwig δεν έλαβε υποψηφιότητα καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία «Barbie». Αντ’ αυτού, η ακαδημία έδωσε μια πρώτη υποψηφιότητα στη Γαλλίδα σκηνοθέτρια Justine Triet για την ήδη πολυβραβευμένη «Ανατομία μιας Πτώσης».

Η «Barbie» έμεινε επίσης εκτός κατηγορίας για την καλύτερη γυναικεία ερμηνεία, κάτι που σίγουρα δεν περίμενε η Margot Robbie. Αντ’ αυτής, βρέθηκε υποψήφια η Annette Bening για την ερμηνεία της στο «Nyad» του Netflix. Ευχάριστη έκπληξη για την «Barbie», που είχε πολλές βλέψεις για τα φετινά Όσκαρ αλλά ατύχησε, ήταν η υποψηφιότητα που έλαβε η America Ferrera για την ερμηνεία της στο απόλυτο blockbuster του περασμένου καλοκαιριού.

Μετά από μια χρονιά που βρήκε την κινηματογραφική βιομηχανία να παραλύει για μήνες από τις διπλές απεργίες των συγγραφέων και των ηθοποιών, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται τώρα σε μια ιδιαίτερα δυνατή λίστα ταινιών που διεκδικούν μια ευκαιρία να λάβουν το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο. Η απονομή των Όσκαρ 2024 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαρτίου (ξημερώματα Δευτέρας για εμάς) στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες. Ο Jimmy Kimmel επιστρέφει ως οικοδεσπότης για δεύτερη συνεχή χρονιά και τέταρτη συνολικά.

Δείτε την πλήρη λίστα των υποψηφίων παρακάτω.

Ολες οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία

American Fiction

Ανατομία μιας Πτώσης

Barbie

Τα Παιδιά του Χειμώνα

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Maestro

Oppenheimer

Περασμένες Ζωές

Poor Things

Ζώνη Ενδιαφέροντος

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Jonathan Glazer, Ζώνη Ενδιαφέροντος

Γιώργος Λάνθιμος, Poor Things

Christopher Nolan, Oppenheimer

Martin Scorsese, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Justine Triet, Ανατομία μιας Πτώσης

Α’ Ανδρικού Ρόλου

Bradley Cooper, Maestro

Colman Domingo, Rustin

Paul Giamatti, Τα Παιδιά του Χειμώνα

Cillian Murphy, Oppenheimer

Jeffrey Wright, American Fiction

Α’ Γυναικείου Ρόλου

Lily Gladstone, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Sandra Hüller, Ανατομία μιας Πτώσης

Carey Mulligan, Maestro

Emma Stone, Poor Things

Annette Bening, Nyad

Β’ Ανδρικού Ρόλου

Sterling K. Brown, American Fiction

Robert DeNiro, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Mark Ruffalo, Poor Things

B’ Γυναικείου Ρόλου

Emily Blunt, Oppenheimer

America Ferrera, Barbie

Jodie Foster, Nyad

Da’Vine Joy Randolph, Τα Παιδιά του Χειμώνα

Danielle Brooks, The Color Purple

Πρωτότυπο Σενάριο

Ανατομία μιας πτώσης

Τα Παιδιά του Χειμώνα

May December

Περασμένες Ζωές

Maestro

Διασκευασμένο Σενάριο

American Fiction

Barbie

Ζώνη Ενδιαφέροντος

Oppenheimer

Poor Things

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Robot Dreams

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Io Capitano, Ιταλία

Perfect Days, Ιαπωνία

Κοινωνία του χιονιού, Ισπανία

Στο γραφείο των καθηγητών, Γερμανία

Η ζώνη ενδιαφέροντος, Ην. Βασίλειο

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nai Nai & Wai Po

Σχεδιασμός παραγωγής

Barbie

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Διεύθυνση Φωτογραφίας

El Conde

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Σχεδιασμός Κουστουμιών

Barbie

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Καλύτερο Μοντάζ

Ανατομία μιας πτώσης

Poor Things

Τα Παιδιά του Χειμώνα

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Oppenheimer

Μαλλιά και Μακιγιάζ

Golda

Society of the Snow

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Ηχος

The Creator

Mission Impossible: Dead Reckoning Part One

Maestro

Oppenheimer

Ζώνη Ενδιαφέροντος

Οπτικά εφέ

The Creator

Godzilla Minus One

Guardians of the Galaxy Vol.3

Napoleon

Mission Impossible: Dead Reckoning Part One

Πρωτότυπη μουσική

American Fiction

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Oppenheimer

Poor Things

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Πρωτότυπο τραγούδι

I’m just Ken, Barbie

What Was I Made For?, Barbie

The fire inside, Flamin’ Hot

It never went away, American Symphony

Wahzhazhe (A Song For My People), Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ταινία μικρού μήκους ζωντανής δράσης

The After

Invincible

Night of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko