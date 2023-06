Ο Kai Bird, ο ιστορικός που έγραψε τη βιογραφία του Julius Robert Oppenheimer το 2005, η οποία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την επερχόμενη ταινία Christopher Nolan, μοιράστηκε τις σκέψεις του για το κινηματογραφικό έργο.

Στην ταινία «Oppenheimer» που θα αρχίσει να προβάλλεται στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 24 Αυγούστου, πρωταγωνιστεί ο Cillian Murphy ως ο «πατέρας της ατομικής βόμβας».

Ο Kai Bird, ο οποίος συνέγραψε το «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» είπε σε ακαδημαϊκή ομιλία αυτή την εβδομάδα: «Είμαι, αυτή τη στιγμή, έκπληκτος και αναρρώνω συναισθηματικά από την παρακολούθηση της ταινίας Oppenheimer».

Ο βραβευμένος με Πούλιτζερ συγγραφέας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent ανέφερε: «Νομίζω ότι θα είναι ένα εκπληκτικό καλλιτεχνικό επίτευγμα και ελπίζω ότι θα τονώσει πραγματικά μια εθνική, ακόμη και παγκόσμια συζήτηση για τα θέματα για τα οποία ο Oppenheimer ήθελε απεγνωσμένα να μιλήσει – για το πώς να είναι να ζεις στην εποχή της ατομικής βόμβας, πώς είναι να ζεις με τη βόμβα και για τον Μακαρθισμό – τι σημαίνει να είσαι πατριώτης και ποιος είναι ο ρόλος ενός επιστήμονα σε μια κοινωνία με τόση τεχνολογία και επιστήμη, να μιλάει ανοιχτά για δημόσια ζητήματα».

Ενώ παρουσίαζε νέα πλάνα της ταινίας στο CinemaCon στο Λας Βέγκας νωρίτερα φέτος, ο Nolan είπε στο κοινό: «Είτε σας αρέσει είτε όχι, ο Julius Robert Oppenheimer είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο που έζησε ποτέ. Έφτιαξε τον κόσμο στον οποίο ζούμε, καλώς ή κακώς».