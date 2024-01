Τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών (BAFTAs) ετοιμάζονται να τιμήσουν για 77η χρονιά τους ανθρώπους που με το έργο τους συνεισέφεραν την χρονιά που πέρασε στην τέχνη του σινεμά.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις φετινές υποψηφιότητες, όπως αυτές ανακοινώθηκαν την Πέμπτη (18/01), ο Christopher Nolan μοιάζει πανέτοιμος να κερδίσει το πρώτο του Bafta, καθώς η ταινία «Oppenheimer» έλαβε συνολικά 13 υποψηφιότητες. Καταπόδας ακολουθούν ο Γιώργος Λάνθιμος με το «Poor Things», ο Martin Scorcese με τους «Δολοφόνους του Ανθισμένου Φεγγαριού» και o Jonathan Glazer με τη «Ζώνη Ενδιαφέροντος».

Παρόλο που ο 53χρονος Nolan έλαβε το βραβείο Britannia από τα Bafta το 2010 και έχει προταθεί οκτώ φορές για προηγούμενες ταινίες του, συμπεριλαμβανομένων των «Dunkirk» και «Inception», δεν έχει κερδίσει ακόμη ούτε Bafta ούτε Όσκαρ.

Η ταινία Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου ήρθε δεύτερη με 11 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων της καλύτερης ταινίας και του καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου, καθώς και για καλύτερης ερμηνείας για την Emma Stone. Η Stone θα αναμετρηθεί με τις Margot Robbie (Barbie), Carey Mulligan (Maestro), Sandra Huller (Anatomy of a Fall), Fantasia Barrino (The Color Purple) και την Vivian Oparah του «Rye Lane» – αλλά όχι με την Greta Lee του «Past Lives», ούτε με την Lily Gladstone, η οποία θεωρούνταν η βασική αντίπαλος της Stone, μετά την κατάκτηση της Χρυσής Σφαίρας για την καλύτερη γυναικεία ερμηνεία της χρονιάς.

Η 77η τελετή των Βραβείων BAFTA θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου με παρουσιαστή τον βρετανό ηθοποιό David Tennant.

Ακολουθεί η λίστα με τις φετινές υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία

Ανατομία μιας πτώσης

Τα Παιδιά του Χειμώνα (The Holdovers)

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Oppenheimer

Poor Things

Καλύτερη βρετανική ταινία

All of Us Strangers

How To Have Sex

Napoleon

Η Τελευταία Παμπ (The Old Oak)

Poor Things

Rye Lane

Saltburn

Scrapper

Wonka

Ζώνη Ενδιαφέροντος

Καλύτερoς Α’ Γυναικείος Ρόλος

Fantasia Barrino – The Color Purple

Sandra Hüller – Ανατομία μιας πτώσης

Carey Mulligan – Maestro

Vivian Oparah – Rye Lane

Margot Robbie – Barbie

Emma Stone – Poor Things

Καλύτερoς Α’ Ανδρικός Ρόλος

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – Τα Παιδιά του Χειμώνα

Barry Keoghan – Saltburn

Cillian Murphy – Oppenheimer

Teo Yoo – Past Lives

Καλύτερoς Β’ Γυναικείος Ρόλος

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – The Color Purple

Claire Foy – All of Us Strangers

Sandra Hüller – Ζώνη Ενδιαφέροντος

Rosamund Pike – Saltburn

Da’Vine Joy Randolph – Τα Παιδιά του Χειμώνα

Καλύτερoς Β’ Ανδρικός Ρόλος

Robert De Niro – Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Robert Downey Jr – Oppenheimer

Jacob Elordi – Saltburn

Ryan Gosling – Barbie

Paul Mescal – All of Us Strangers

Dominic Sessa – Τα Παιδιά του Χειμώνα

Καλύτερη σκηνοθεσία

All of Us Strangers – Andrew Haigh

Ανατομία μιας πτώσης – Justine Triet

Τα Παιδιά του Χειμώνα – Alexander Payne

Maestro – Bradley Cooper

Oppenheimer – Christopher Nolan

Ζώνη Ενδιαφέροντος – Jonathan Glazer

Πρωτότυπο Σενάριο

Ανατομία μιας πτώσης

Barbie

Τα Παιδιά του Χειμώνα

Maestro

Past Lives

Διασκευασμένο Σενάριο

All of Us Strangers

American Fiction

Oppenheimer

Poor Things

Ζώνη Ενδιαφέροντος

Καλύτερο ντεμπούτο από Βρετανό σεναριογράφο, σκηνοθέτη ή παραγωγό

Blue Bag Life

Bobi Wine: The People’s President

Earth Mama

How To Have Sex

Is There Anybody Out There?

Καλύτερη Μη Αγγλόφωνης Ταινίας

20 Days In Mariupol

Ανατομία μιας πτώσης

Past Lives

Society of the Snow

Ζώνη Ενδιαφέροντος

Καλύτερο Nτοκιμαντέρ

20 Days In Mariupol

American Symphony

Beyond Utopia

Still: A Michael J Fox Movie

Wham!

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

The Boy and the Heron

Chicken Run: Dawn of the Nugget

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Bafta masks

Βραβείο ανερχόμενου αστέρα (ψηφοφορία από το κοινό)

Phoebe Dynevor

Ayo Edebiri

Jacob Elordi

Mia Mckenna-Bruce

Sophie Wilde

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική επένδυση

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Oppenheimer

Poor Things

Saltburn

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Καλύτερο καστ

All of Us Strangers

Ανατομία μιας πτώσης

Τα Παιδιά του Χειμώνα

How To Have Sex

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Kαλύτερη φωτογραφία

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Ζώνη Ενδιαφέροντος

Kαλύτερη ενδυματολογία

Barbie

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Καλύτερο μαγκιάζ και μαλλιά

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Maestro

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Καλύτερος ήχος

Ferrari

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

Ζώνη Ενδιαφέροντος

Kαλύτερο Μοντάζ

Ανατομία μιας πτώσης

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Oppenheimer

Poor Things

Ζώνη Ενδιαφέροντος

Καλύτερη σκηνογραφία

Barbie

Οι Δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού

Oppenheimer

Poor Things

Ζώνη ενδιαφέροντος

Ειδικά οπτικά εφέ

The Creator

Guardians of the Galaxy Vol 3

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Napoleon

Poor Things

Καλύτερη ταινία μικρού μήκους

Festival of Slaps

Gorka

Jellyfish and Lobster

Such a Lovely Day

Yellow

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους

Crab Day

Visible Mending

Wild Summon