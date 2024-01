Η Ιαπωνία μετράει τις πληγές της μετά τα 7,6 Ρίχτερ που χτύπησαν τη χερσόνησο Νότο στο νομό Ισικάουα στο κεντρικό νησί Χονσού την πρώτη μέρα του 2024. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Kyodo News, επικαλούμενο την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης της Περιφέρειας της Ισικάουα, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην συγκεκριμένη περιφέρεια, ενώ υπάρχουν και πληροφορίες για πολλούς εγκλωβισμένους στα συντρίμμια.

Μίνι τσουνάμι χτύπησε τις ακτές της χώρας, με τις Αρχές να προειδοποιούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Εκτιμάται ότι πάνω από 36.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Τεράστιες ρωγμές άνοιξαν σε τμήματα του δρόμου στην πόλη Ισικάου, ενώ στην πόλη Σουζού οι μεγάλες ζημιές στους δρόμους ήταν η αιτία που γιατροί δεν μπορούσαν να φτάσουν στα νοσοκομεία για να περιθάλψουν όσους τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) δεκάδες σεισμοί μεγέθους τουλάχιστον 3,5 βαθμών έπληξαν την περιοχή. Η αρχική μεγάλη προειδοποίηση για τσουνάμι υποβαθμίστηκε σε κανονικό τσουνάμι αρκετές ώρες αργότερα.

