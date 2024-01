Το 2024 δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τους κατοίκους της Ιαπωνίας καθώς ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ έχει προκαλέσει χάος και καταστροφές, ξυπνώντας μνήμες από τον ισχυρότατο σεισμό και το τσουνάμι που έπληξαν τη βορειοανατολική Ιαπωνία στις 11 Μαρτίου 2011, προκαλώντας τον θάνατο σχεδόν 20.000 ανθρώπων.

Μίνι τσουνάμι χτύπησε τις ακτές με τα ΜΜΕ της Ιαπωνίας να αναφέρουν ότι τα κύματα έφτασαν τα πέντε μέτρα κατά μήκος τμημάτων της Θάλασσας της Ιαπωνίας. Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τα κύματα να «καταπίνουν» τα πρώτα σπίτια που βρίσκονται κοντά στις ακτές.

Η προειδοποίηση για τσουνάμι έχει πλέον υποβαθμιστεί και οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Η γη άνοιξε στα δύο, πολλά κτίρια κατέρρευσαν και άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP ισχυρές σεισμικές δονήσεις έπληξαν την κεντρική Ιαπωνία, με τον πιο σημαντικό να σημειώνεται στις 16:10 (09:10 ώρα Ελλάδας) στο βορειοανατολικό άκρο της χερσονήσου και το μέγεθός του να καταγράφεται αρχικά στους 7,4 βαθμούς προτού αναθεωρηθεί προς τα πάνω, στους 7,5 βαθμούς, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS), και στους 7,6 βαθμούς σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι μετασεισμοί ήταν διαρκείς: ένας πρώτος μεγέθους 5,7 βαθμών στις 09:06 στο εσωτερικό, ένας άλλος μεγέθους 6,1 βαθμών στις 09:18, στη συνέχεια τρεις ακόμη μεγέθους 4,5 έως 4,8 βαθμών έως τις 09:16.

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NHK έδειχναν κτίρια να καταρρέουν στην Ισικάουα και σεισμικές δονήσεις να σείουν κτίρια στο Τόκιο. Περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στις νομαρχίες Ισικάουα και Τογιάμα, ανέφερε η πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hokuriku Electric Power.

Τα τρένα υψηλής ταχύτητας στην Ισικάουα σταμάτησαν τα δρομολόγιά τους, ενώ οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Softbank και KDDI ανέφεραν διακοπές στις τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνδέσεις στην Ισικάουα και στη Νιιγκάτα.

Η ιαπωνική αεροπορική εταιρία ANA έδωσε εντολή σε αεροπλάνα που κατευθύνονταν σε αεροδρόμια στην Τογιάμα και την Ισικάουα να γυρίσουν πίσω, ενώ η Japan Airlines ακύρωσε τις περισσότερες πτήσεις της προς τις περιοχές Νιιγκάτα και Ισικάουα.

Η Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας της Ιαπωνίας ανέφερε πως δεν έχουν επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε προβλήματα στη λειτουργία πυρηνικών σταθμών κατά μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας, περιλαμβανομένων πέντε ενεργών αντιδραστήρων στις μονάδες της Kansai Electric Power στο Όχι και στην Τακαχάμα στη νομαρχία Φουκούι.

Η μονάδα της Hokuriku στη Σίκα της Ισικάουα, που ήταν πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, είχε ήδη διακόψει τη λειτουργία των δύο αντιδραστήρων της πριν από τον σεισμό για τακτική επιθεώρηση και δεν είχε επίπτωση από τον σεισμό, ανέφερε η υπηρεσία.

Μονάδες του στρατού συνδράμουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, όπως ανάφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χαγιάσι Γιοσιμάσα, προσθέτοντας πως οι Αρχές εξακολουθούν να αποτιμούν την έκταση των ζημιών.

If you stand with the people of Japan , during this tough time in which they are experiencing a Tsunami and earthquake ; U wont pass without liking this tweet ❤

May God protect the children mothers & people of Japan from the Tsunami 💕#Japan #earthquake #Japan pic.twitter.com/VIsi3FAOzN

— Yamaan Shahid  (@realYamaan) January 1, 2024