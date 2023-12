Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η UEFA δεν μπορεί να διατηρεί μονοπώλιο σε ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την περίφημη European Super League.

Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεσμευτική, κάτι που σημαίνει ότι πια η UEFA δεν κάνει κουμάντο και οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να αποχωρήσει.

Η απόφαση αναφέρει χαρακτηριστικά πως έτσι όπως είναι το πλαίσιο δεν εξασφαλίζει πως οι δύο ομοσπονδίες είναι διαφανείς και αντικειμενικές και η European Super League ή οποιαδήποτε άλλη διασυλλογική διοργάνωση δεν χρειάζεται να ζητάει άδεια από την UEFA και τη FIFA!

Με λίγα λόγια, αυτή η απόφαση ανατρέπει όλα όσα ξέραμε και επί της ουσίας δίνει το δικαίωμα στη European Super League να προχωρήσει κάτι που αναμένεται να φέρει τρομερές ανακατατάξεις! Τι σημαίνει αυτό; Πάμε για νέο Champions League!

#ECJ: The #FIFA and #UEFA rules on prior approval of interclub #football competitions, such as the Super League, are contrary to #EUlaw #EuropeanSuperleague 👉 https://t.co/ATb3CgbPxg pic.twitter.com/XCnLzwIKWb

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) December 21, 2023