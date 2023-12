Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα κατά το δεύτερο μισό της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης για την αγγλική Premier League μεταξύ της Μπόρνμουθ και της Λούτον.

Πιο συγκεκριμένα στο 57′ του αγώνα ο Τομ Λόκιερ των φιλοξενούμενων σωριάστηκε στο χορτάρι χάνοντας εντελώς την επαφή του με το περιβάλλον.

Luton’s captain, Tom Lockyer collapsed without any contact. pic.twitter.com/yyUA4eJZbh

Ο αγώνα διεκόπη προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον 29χρονο ποδοσφαιριστή (οξυγόνο) και να διαπιστωθεί η κατάσταση του. Λίγα λεπτά αργότερα οι ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων αποχώρησαν για τ’ αποδυτήρια, τη στιγμή που ο Ουαλός αμυντικός μεταφερόταν εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο.

Luton Town captain Tom Lockyer gone down with a head injury and he’s has now been stretchered off.

🚨 Bournemouth doctor has confirmed that Lockyer is «alert and responsive».

🙏🏻🧡 pic.twitter.com/eFNF0ozeLK

