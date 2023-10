Άλλο ένα πλήγμα στην ηγετική δομή της Χαμάς φαίνεται πως πέτυχαν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ κατά τις αδιάκοπες επιδρομές τους στη Λωρίδα της Γάζας, τόσο από αέρος όσο κι από τα χερσαία σύνορα πλέον – πριν από τη μεγάλη επιχείρηση που ετοιμάζεται για παραπάνω από μία εβδομάδα.

Όπως ενημέρωσαν το μεσημέρι της Παρασκευής (27/10) οι Ένοπλες Δυνάμεις, ο Μαντάτ Μουμπασάρ έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των αεροπορικών βομβαρδισμών που έλαβαν χώρα στη διάρκεια της νύχτας. Πρόκειται για τον διοικητπή του τάγματος του Δυτικού Χαν Γιουνίς, ο οποίος -κατά τους Ισραηλινούς- ήταν υπεύθυνος για βομβιστικές επιθέσεις και δολοφονίες τόσο στρατιωτών όσο και αμάχων.

Για να γίνει μάλιστα πιστευτή η πληροφορία, δημοσιεύτηκε υλικό από το «χτύπημα» των Ισραηλινών στην περιοχή στην οποία, ειπώθηκε πως, βρισκόταν ο Μουμπασάρ.

Madhath Mubashar—Commander of Hamas’ Western Khan Yunis Battalion—was eliminated by an IDF aerial strike.

Furthermore, the IDF struck 250+ Hamas targets including a terrorist tunnel network in Gaza that detonated the secondary explosions. pic.twitter.com/qaB5J0np2G

— Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023