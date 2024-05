Χάος επικράτησε σε αρκετά αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς δημιουργήθηκε πρόβλημα με τις ηλεκτρονικές πύλες στον έλεγχο των διαβατηρίων

«Η Συνοριακή Δύναμη αντιμετωπίζει επί του παρόντος ένα πανεθνικό ζήτημα που επηρεάζει τους επιβάτες που περνούν από τα σύνορα. Οι ομάδες μας την υποστηρίζουν με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό και είναι σε ετοιμότητα για να παρέχουν φροντίδα στους επιβάτες. Ζητούμε συγγνώμη για τις όποιες επιπτώσεις έχει αυτό στις μετακινήσεις των επιβατών» είπε ο εκπρόσωπος του Χίθροου.

Το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ επιβεβαίωσε επίσης ότι το Σύστημα Συνόρων του Ηνωμένου Βασιλείου είναι εκτός λειτουργίας.

Λίγο μετά τις 2:10 τα ξημερώματα, όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ, το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι διόρθωσε το σύστημα και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση. Ωστόσο το πρόβλημα με τις ουρές αναμένεται να πάρει αρκετό χρόνο για να επιλυθεί.

Long queues at Heathrow airport where passengers are being held at arrivals for a system failure. Been here already 1hour and the queue is only getting bigger. No communication given to anyone on what is the timeframe to sort this out. #welcomeback #heathrow #london #england pic.twitter.com/1BR71tetJh

— A N D Y (@A_N_D_Y_3) May 7, 2024