Μήνυμα στον άμαχο πληθυσμό έστειλε ο στρατός του Ισραήλ, με φυλλάδια τα οποία έφεραν το όνομα και το λογότυπο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και εστάλη μέσω ηχητικών μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα των ανθρώπων στη Γάζα.

Οι Παλαιστίνιοι είπαν ότι έλαβαν νέες προειδοποιήσεις να απομακρυνθούν από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς το νότιο, και ότι αν δεν το πράξουν ενδέχεται να θεωρηθούν υποστηρικτές «τρομοκρατικής οργάνωσης».

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Γάζας. Όποιος δεν έχει φύγει από τη βόρεια Γάζα προς τη νότια ενδέχεται να ταυτοποιηθεί ως συνεργός τρομοκρατικής οργάνωσης. Η παρουσία σας στη Γάζα αυξάνει τις πιθανότητες να πεθάνετε» αναφέρει το φυλλάδιο.

The Israeli military drops new messages over Gaza City: “everyone who hasn’t evacuated from northern Gaza to the south might be treated as a member of a terrorist organization.” “Your presence in Gaza valley increases your chances of death.”

