Το αξιόχρεο της Ελλάδας αναβαθμίστηκε στο «BBB-», με σταθερές προοπτικές (από «BB+») από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s, χαρίζοντας στην οικονομία της χώρας την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα.

Σύμφωνα με αναλυτές η επενδυτική βαθμίδα αναμένεται να αποδειχθεί ένα ισχυρό σήμα για τις αγορές, βελτιώνοντας τις προσδοκίες και οδηγώντας στη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και κατ’ επέκταση στην αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης, τόσο του ελληνικού κράτους όσο και των εγχώριων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό οι παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη οι οίκοι αξιολόγησης είναι διαρθρωτικοί, μακροοικονομικοί, δημοσιονομικοί και το εξωτερικό ισοζύγιο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε περήφανος «για την αναγνώριση όσων έχει πετύχει η χώρα μας». Συγκεκριμένα σε tweet του ανέφερε:

«Σημαντικό ορόσημο σήμερα, καθώς η S&P Global Ratings αναβαθμίζει την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα. Περήφανοι για την αναγνώριση όσων έχει πετύχει η χώρα μας. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα, μια πορεία που προσελκύει επενδύσεις, δημιουργεί θέσεις εργασίας και επιτυγχάνει ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς».

An important milestone today, as S&P Global Ratings upgrades Greece to investment grade. Proud of the recognition of what our country has achieved. We are determined to continue our reform agenda, a path that is attracting investment, creating jobs and achieving inclusive growth.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 20, 2023