Συμπληρώνοντας φέτος 11 χρόνια παρουσίας στον χώρο των φεστιβάλ κινηματογράφου, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων αυτό τον Οκτώβριο, καλεί και πάλι τους φίλους του, να παρακολουθήσουν ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα ταινιών μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και κινουμένων σχεδίων, μεγάλου και μικρού μήκους ταινιών, μαζί με τις εκθέσεις, τα masterclasses και τα Εργαστήρια. Από την Τετάρτη 18 έως και το Σάββατο 28 Οκτωβρίου, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, καθημερινά, από το πρωί έως το βράδυ, θα είναι ο πυρήνας αν όχι όλων των περισσότερων από αυτές τις δράσεις, με τους συντελεστές των ταινιών παρόντες/ παρούσες, για να μοιραστούν σκέψεις και εντυπώσεις με το κοινό.

Την αυλαία του 11ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων θα σηκώσει η γνωστή ταινία «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρρη η οποία φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια ζωής και θα προβληθεί σε νέα κόπια. Εμπνευσμένος από την πολυτάραχη ζωή της θρυλικής τραγουδίστριας του ρεμπέτικου, Μαρίκας Νίνου, ο Φέρρης στο «Ρεμπέτικο» αφηγείται την τραγική ιστορία της, από τη γέννησή της στη Σμυρνη το 1917, μέχρι τον πρόωρο χαμό της στην Αθήνα το 1955.

Τέσσερα τα τιμώμενα πρόσωπα της φετινής διοργάνωσης με τον Γερμανό τουρκικής καταγωγής σκηνοθέτη και σεναριογράφο Φατίχ Ακίν να ξεχωρίζει. Ο σκηνοθέτης εξαιρετικών ταινιών όπως το «Μαζί ή τίποτα» που θα προβληθεί την Κυριακή 22 Οκτωβρίου θα τιμηθεί σε ειδική τελετή. Ο σημαντικός Έλληνας σχεδιαστής γραφιστικής τέχνης, Δημήτρης Αρβανίτης που θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα «Οι Κινηματογραφικές αφίσες, το χάρτινο πρόσωπο της κινούμενης εικόνας» την Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 12:00 το μεσημέρι, θα τιμηθεί επίσης.

Το ίδιο θα γίνει και με τη Βουβούλα Σκούρα,πρωτοπόρο εκτός άλλων στη σύγχρονη θεατρική αφίσα, την οποία το φεστιβάλ θα τιμήσει με ένα μικρό αφιέρωμα στο πολυσύνθετο έργο της και υπό τον τίτλο «Θεματικές της εξορίας». Θα προβληθούν οι ταινίες «Etel Adnan: Εξόριστες Λέξεις», «The Red Bank. James Joyce: Τα τετράδιά του, των Ελληνικών» και «Κοντραμπάντο: Αναζητώντας την Μέλπω». Τέλος, έχοντας υιοθετήσει από την 10η διοργάνωσή του έναν καλλιτεχνικό «διάλογο» με Χανιώτες ζωγράφους, το φεστιβάλ για την 11η διοργάνωση του συνεργάστηκε με τον Χανιώτη εικαστικό δάσκαλο Μιχάλη Μανουσάκη ο οποίος θα παρουσιάσει δύο έργα του.

Ως ειδικό καλεσμένο το 11ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων θα υποδεχθεί τον Ελβετό σκηνοθέτη και σεναριογράφο Αλεξάντερ Ο. Φιλίπ, γνωστό για τα ντοκιμαντέρ του «Doc of the Dead», «The People vs. George Lucas» και «78/52» (μια ματιά χωρίς προηγούμενο στην εικονική σκηνή στο ντους της ταινίας «Ψυχώ» του Αλφρεντ Χίτσκοκ, τον «άνθρωπο πίσω από την κουρτίνα» και τον επί της οθόνης φόνο που άλλαξε βαθιά την πορεία του παγκόσμιου κινηματογράφου).

Σε ότι αφορά την επιλογή των ταινιών που θα προβληθούν έχει ως εξής:

Ταινίες μυθοπλασίας – Ντοκιμαντέρ

«Πίσω από τις θημωνιές» της Ασημίνας Προέδρου.

«Μαζί ή Τίποτα», Σκηνοθεσία: Fatih Akin

«Το Νησί της Μήδειας» του Sergio Naitza. Ένα ντοκιμαντέρ για τον Pier Paolo Pasolini, τη Maria Callas και την ταινία που τους έφερε κοντά, την «Μήδεια».

«Ήλιος και Κόρη», Σκηνοθεσία: Catalina Razzini

«Άγριες Γυναίκες», Σκηνοθεσία: Cécile Mavet

«Ξεριζωμένοι», Σκηνοθεσία: Ελένη Αλεξανδράκη

«Πένθος, Αυτοί Που Μένουν», Σκηνοθεσία: Μυρτώ Πατσαλίδου-Μαρία Λούκα

«Ζάκρος», Σκηνοθεσία: Φίλιππος Κουτσαφτής

«Πέντε Φορές Ξένος», Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Ευθυμίου

«Cage Survivor», Σκηνοθεσία: Ιρίνα Μπόικο

«Στο Μπαλκόνι», Σκηνοθεσία: Ελισάβετ Χατζηχαραλάμπους

«Γελώντας στο Αφγανιστάν», Σκηνοθεσία: Αννέτα Παπαθανασίου

«Ό,τι Λες Για Μένα», Σκηνοθεσία: Ευαγγελία Γούλα

ΝΗΖΑ | Ο Όρκος και το Άγραφο Δίκαιο των Βοσκών στον Ψηλορείτη Σκηνοθεσία: Μανώλης Φοινικιανάκης

Metamorphosis – Γιάννης Π. Μαρκαντωνάκης, Σκηνοθεσία: Κώστας Αθουσάκης, Γιάννης Θεοδωράκης

«Ναι… μπορούμε και πάλι να ελπίζουμε», Σκηνοθεσία: Αντώνης Διαμαντής

Ντοκιμαντέρ από τη Διεθνή Σκηνή

«Το Σπίτι Μου Είναι Κάπου Αλλού», Σκηνοθεσία: Carlos Hagerman-Jorge Villalobos

«Mighty Afrin: In the Time of the Floods», Σκηνοθεσία: Άγγελος Ράλλης

«Σημειώσεις Εκτοπισμού», Σκηνοθεσία: Khaled Jarrar

«Δεν θα Σβήσουμε», Σκηνοθεσία: Alisa Kovalenko

«Βαδίζοντας στον Άνεμο», Σκηνοθεσία: Gustavo Leal-Faga Melo-Maya Sanbar

«Neighbours» / «Οι Γείτονες», Σκηνοθεσία: Mano Khalil

«Το Χωριό των Ρόδων», Σκηνοθεσία: Hanna Heilborn

«Το Γελαστό Παιδί», Σκηνοθεσία: Alan Gilsenan

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν οι μικρού μήκους ελληνικές μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, τα κινούμενα σχέδια, τέσσερις ταινίες στην ενότητα «Μουσική και Μουσικοί» («Μουσικά Διαφορετικοί» του Nicolas Moïssakis, «La Singla» της Paloma Zapata, «Ο Μότσαρτ στο Βουνό του Κενταύρου», του Γιάννη Καραπιπερίδη και «Παράλληλοι Αυτοσχεδιασμοί» του Πέτρου Κολοτούρου), ταινίες για παιδιά και νέους και για όσους είναι κοντά στους νέους, μια μεταμεσονύχτια προβολή της ταινίας «Όλα είναι δρόμος» του Παντελή Βούλγαρη (παρουσία του ιδίου) και η προβολή του ντοκιμαντέρ «Τόπος ζωής, τόπος μνήμης» της Πανδώρας Μουρίκη σε μια βραδιά αφιερωμένη στην Fondation Hellenique στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων.

Επίσης, καθημερινά, ο παλμός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων θα μεταφέρεται μέσα από το CFFradio, που για μια ακόμη φορά θα εκπέμπει – στα fm αλλά και διαδικτυακά, 7.00-9.00 μ.μ. από το studio του, στον εξωτερικό χώρο του Πνευματικού Κέντρου Χανίων. Μέσα από το κανάλι του CFF11 στο YouTube, θα υπάρχει μια καθημερινή ροή video, η οποία θα δίνει τον παλμό του Φεστιβάλ με παρουσιάσεις, συζητήσεις και πολλές εκπλήξεις.

Τις μέρες του Φεστιβάλ μέρος του προγράμματος θα είναι διαθέσιμο σ’ όλη την Ελλάδα διαδικτυακά και σε προστατευμένο περιβάλλον ( www.chaniafilmfestival.com. )