Πανικός επικράτησε σε εμπορικό κέντρο Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, με τους επισκέπτες να τρέχουν πανικόβλητοι να βγουν από το κτήριο.

Σύμφωνα με το Associated Press όσοι δεν πρόλαβαν να βγουν κρύβονται είτε μέσα σε καταστήματα, είτε μέσα στις τουαλέτες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Βίντεο στο Twitter δείχνει και έναν άνδρα που κρατάει όπλο και πιθανολογείται ότι είναι ο δράστης. Σύμφωνα με την Αστυνομία ο δράστης έχει συλληφθεί. Μια ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί. Οι Αρχές έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στο εμπορικό κέντρο.

ฺ#BREAKING: Gunfire heard in Siam Paragon mall

A shooting incident has been reported at Siam Paragan department store in downtown Bangkok on Tuesday afternoon. There are no reports of any casualties. BTS Siam station has been closed to the public.

ฺ #พารากอน #Paragon pic.twitter.com/y7sMwHRR1p

