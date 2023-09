Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών μετά τον φονικό σεισμό των 7 Ρίχτερ στο Μαρόκο.

Ο ισχυρός σεισμό που έπληξε το Μαρόκο τη νύκτα της Παρασκευή προς Σάββατο έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 1.037 ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των 1.200, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, σύμφωνα με ενημέρωση της κρατικής τηλεόρασης, επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Νωρίτερα ο επίσημος απολογισμός του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας έκανε λόγο για 820 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (CNRST), με έδρα το Ραμπάτ, εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών και το επίκεντρό του βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές.

Το κέντρο γεωφυσικής του Μαρόκου επεσήμανε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή Ιγκίλ της επαρχίας αλ Χαούζ και ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών. Από την πλευρά του το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού στους 6,8 βαθμούς, ενώ πρόσθεσε ότι το εστιακό του βάθος ήταν 18,5 χιλιόμετρα.

Η ορεινή περιοχή Ιγκίλ, όπου υπάρχουν μικρά χωριά, βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μαρακές. Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα, 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας).

Πρόκειται για τον φονικότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στο Μαρόκο από το 2004, όταν σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών συγκλόνισε την επαρχία αλ Χοσέιμα, 400 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραμπάτ, προκαλώντας τον θάνατο 628 ανθρώπων και σοβαρές υλικές ζημιές.

Στις 29 Φεβρουαρίου 1960 σεισμός είχε καταστρέψει στην Αγκαντίρ, στις δυτικές ακτές του Μαρόκου, και είχε κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 12.000 ανθρώπους, σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού της πόλης.

Δείτε βίντεο και εικόνες

Strongest earthquake happened in Morocco, prayers for the injured and lives lost 🙏🏾 pic.twitter.com/AyCJZIuiqr — Dr King Winter (@I_Am_Winter) September 9, 2023

Ελληνες περιγράφουν: «Ισχυρή δόνηση με μεγάλη διάρκεια»

Τρομακτικές στιγμές έζησαν είκοσι Έλληνες που συμμετείχαν στο παγκόσμιο συνέδριο των γεωπάρκων της UNESCO στο Μαρακές, λόγω του σεισμού που σημειώθηκε την νύχτα της Παρασκευής στο Μαρόκο και κόστισε την ζωή σε πάνω από 820 άτομα.

«Είμαστε όλοι καλά», ανέφερε στην ΕΡΤ, ο Χαράλαμπος Φασουλάς, Γεωλόγος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης, ο οποίος βρισκόταν στο Μαρόκο την ώρα του σεισμού των 7 Ρίχτερ. «Η δόνηση ήταν αρκετά ισχυρή και μεγάλη σε διάρκεια», περιγράφει ο ‘Ελληνας μεταφέροντας σκηνές από το χάος και τις καταστροφές στο Μαρακές.

Τι ανέφερε ο κ. Ζούρος

Για τις στιγμές που έζησαν οι είκοσι επιστήμονες που συμμετείχαν στο συνέδριο έκανε λόγο και ο καθηγητής Νίκος Ζούρος. «Στο σύνολο τους είναι καλά στην υγεία τους» ανέφερε στο ΑΠΕ ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου των Γεωπάρκων και διευθυντής του Μουσείου απολιθωμένου δάσους Λέσβου, το οποίο εκπροσωπείται στο Μαρόκο με πέντε ειδικούς επιστήμονες.

Οι είκοσι Έλληνες συμμετέχοντες βρέθηκαν στο Μαρακές για το συνέδριο του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO στο οποίο συμμετέχουν 1500 σύνεδροι από 50 χώρες και σήμερα Σάββατο ήταν η τελευταία ημέρα του Συνεδρίου.

«Όλη τη νύχτα προσπαθούσα να επικοινωνήσω μαζί τους» λέει ο κ. Ζούρος, ενώ πρόσθεσε ότι «την ώρα του σεισμού οι σύνεδροι συμμετείχαν σε επίσημο δείπνο στο ισόγειο νεόδμητης οικοδομής, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Μαρακές. Πραγματικά νιώσαμε τον σεισμό με ιδιαίτερη ένταση. Η αίσθηση του σεισμού ήταν τρομακτική».

Ετοιμες να στείλουν βοήθεια ΗΠΑ, Βρετανία, Ισπανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξέφρασε σήμερα «την βαθιά του θλίψη για τις ζωές που χάθηκαν και για την καταστροφή που προκάλεσε ο σεισμός στο Μαρόκο», σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Νέο Δελχί, όπου συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής της G20.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να «εγγυηθούν ότι οι Αμερικανοί υπήκοοι στο Μαρόκο είναι ασφαλείς» και «είναι έτοιμες να παράσχουν κάθε απαραίτητη βοήθεια στον μαροκινό λαό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος προσθέτοντας ότι στέκονται «στο πλευρό του (του) φίλου βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’ σε αυτή την δύσκολη στιγμή».

Από την πλευρά του, το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε σήμερα έτοιμο να παράσχει βοήθεια στο Μαρόκο μετά τον σεισμό.

«Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι επλήγησαν από τον τρομερό σεισμό στο Μαρόκο χθες το βράδυ», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X .

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να παράσχει υποστήριξη στους Μαροκινούς φίλους μας», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να «στηρίζει τους Βρετανούς υπηκόους στην περιοχή».

Η Ισπανία πρότεινε την αποστολή σωστικών συνεργείων στο Μαρόκο μετά τον ισχυρό σεισμό, ανακοίνωσε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

«Η Ισπανία προσφέρει στο Μαρόκο, αν το κρίνει απαραίτητο, ομάδες διάσωσης, που είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, αλλά και τη βοήθειά της για ανοικοδόμηση, μόλις περάσει αυτή η στιγμή», είπε ο υπουργός σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στην Ινδία.

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έστειλε «συλληπητήριο μήνυμα» στο Μαρόκο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV.

«Στις 9 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έστειλε συλλυπητήριο μήνυμα στον βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ του Μαρόκου για τον ισχυρό σεισμό» στη χώρα αυτή, σύμφωνα με το CCTV.

Την «έντονη αλληλεγγύη» του στο Μαρόκο εξέφρασε ο πάπας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού.