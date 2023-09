Τουλάχιστον 296 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε το Μαρόκο τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο, προκαλώντας τεράστιες υλικές ζημιές και σκορπώντας τον πανικό στο Μαρακές και άλλες πόλεις, σύμφωνα με προσωρινό επίσημο απολογισμό.

Το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (CNRST), με έδρα το Ραμπάτ, εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών και το επίκεντρό του βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές.

«Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, ο σεισμός αυτός προκάλεσε τον θάνατο 296 ανθρώπων στις επαρχίες και τους δήμους αλ Χαούζ, Μαρακές, Ουαρζαζάτ, Αζιλάλ, Σισαούα και Ταρούντάντ», επεσήμανε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 153 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Όπως μετέδωσαν μαροκινά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει μέχρι σήμερα τη χώρα.

Οι αρχές «έχουν κινητοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέσα για να επέμβουν και να προσφέρουν βοήθεια στις πληγείσες περιοχές», σημείωσε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με αυτόπτες μάρτυρες, ο σεισμός έχει προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές σε πολλές πόλεις.

Σε πόλη της επαρχίας Αλ Χαούζ, επίκεντρο του σεισμού, μια οικογένεια βρίσκεται εγκλωβισμένη στα συντρίμμια, αφού κατέρρευσε το σπίτι της.

Εκτός από το Μαρακές, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στο Ραμπάτ, την Καζαμπλάνκα, την Αγκαντίρ και την Εσαουίρα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους. Πολλοί άνθρωποι στις πόλεις αυτές βγήκαν στους δρόμους, ανησυχώντας για το ενδεχόμενο να καταρρεύσουν τα σπίτια τους.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται συντρίμμια σπιτιών στους δρόμους του Μαρακές, αλλά και αυτοκίνητα πλακωμένα από πέτρες. Σε άλλες εικόνες φαίνεται ένα κομμάτι ενός μιναρέ στην διάσημη πλατεία Τζεμάα ελ Φνα, στη Μεδίνα του Μαρακές, να έχει καταρρεύσει, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους.

Το περιφερειακό κέντρο αιμοδοσίας της πόλης ζήτησε από τους πολίτες να προσφέρουν σήμερα αίμα για τους τραυματίες.

Το μήνυμα Μόντι

Στο μεταξύ ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, οικοδεσπότης της συνόδου της G20 που ξεκινά σήμερα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων του σεισμού. «Εξαιρετικά συγκλονισμένος από τις απώλειες ανθρώπινων ζωών από τον σεισμό στο Μαρόκο», έγραψε στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας: «αυτή την τραγική ώρα οι σκέψεις μου είναι με τον λαό του Μαρόκου. Συλλυπητήρια σε όσους έχουν χάσει συγγενείς τους».

Στις 24 Φεβρουαρίου 2004 σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών συγκλόνισε την επαρχία αλ Χοσέιμα, 400 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραμπάτ, προκαλώντας τον θάνατο 628 ανθρώπων και σοβαρές υλικές ζημιές.

Στις 29 Φεβρουαρίου 1960 σεισμός είχε καταστρέψει στην Αγκαντίρ, στις δυτικές ακτές του Μαρόκου, και είχε κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους, σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού της πόλης.