Η χθεσινή ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των Βραβείων Emmy ήρθε να επιβεβαιώσει κάτι που υποψιαζόμασταν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, κάτι βραδιές ή κάτι Σαββατοκύριακα ολόκληρα ατέρμονου binge-watching. Η τηλεοπτική χρονιά που ολοκληρώνεται ήταν μία από τις καλύτερες – αν όχι η καλύτερη – των τελευταίων χρόνων. Η μυθοπλασία ήταν στα καλύτερά της, παρά την κρίση που βιώνει εδώ και λίγο καιρό η βιομηχανία του θεάματος, ιδίως στις ΗΠΑ.

Και φυσικά, αναφέρομαι στην παρατεταμένη απεργία του σωματείου των σεναριογράφων της Αμερικής, η οποία κρατά γερά 73 μέρες μετά την έναρξή της με πάνω από 11.000 επαγγελματίες σεναριογράφους της τηλεόρασης και του σινεμά να συμμετέχουν πολύ ενεργά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το παράδειγμα των σεναριογράφων είναι πλέον αρκετά πιθανόν να ακολουθήσουν και οι ηθοποιοί.

Οι διοργανωτές των βραβείων έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αν η απεργία ή, ακόμη χειρότερα, οι απεργίες συνεχιστούν για άλλες δύο ή τρεις εβδομάδες, θα πρέπει να αναβάλουν την τελετή του Σεπτεμβρίου, πιθανότατα για μήνες. Όπως και να ‘χει όμως, οι υποψηφιότητες ήρθαν να μας θυμίσουν πόσο άρτιες σειρές είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την σεζόν που μας πέρασε.

Κάποιες μάλιστα ήταν τόσο άρτιες που δεν άφησαν άλλες πάρα πολύ καλές δουλειές να λάβουν έστω και μία υποψηφιότητα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα σειρών που έμειναν στην απ’ έξω μολονότι εξαιρετικές είναι το Dead Ringers, το εντυπωσιακό reboot της ομώνυμης καλτ ταινίας του David Cronenberg, και το Yellowstone, το επιτυχημένο δραματικό νέο-γοέστερν δια χειρός Taylor Sheridan, ο οποίος είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους δημιουργούς της τηλεόρασης αυτή τη στιγμή.

Στις σημαντικότερες κατηγορίες, δικαιωματικά θα τολμήσω να πω έχοντας δει και τις τρεις, κυριάρχησαν οι φετινές μεγάλες ναυαρχίδες του HBO Max. Οι σειρές Succession, The White Lotus και The Last of Us συγκέντρωσαν από 20 και πλέον υποψηφιότητες χάρη στη σπουδαία δουλειά που έκαναν με τις φετινές του σεζόν. Και η μεγάλη αυτή στιγμή του HBO Max έρχεται σε μια μεταβατική περίοδο για την πλατφόρμα, η οποία από πέρσι διοικείται από την υπερχρεωμένη μητρική εταιρεία Warner Bros. Discovery.

Η τελευταία σεζόν του μυθικού saga των Roys μας καθήλωσε, μας έκανε να περιμένουμε το κάθε επόμενο επεισόδιο σαν τη Δευτέρα παρουσία. Το The Last of Us είναι αναμφισβήτητα η καλύτερη τηλεοπτική μεταφορά βιντεοπαιχνιδιού που έχουμε δει μέχρι σήμερα και με τεράστια διαφορά από τις άλλες. Όσο για το White Lotus, μας προσέφερε ένα σπάνια πολυεπίπεδο δράμα με dna κωμωδίας, άψογες ερμηνείες και κινηματογράφηση που αγγίζει την τελειότητα.

Και φυσικά δεν ήταν μόνο αυτές οι τρεις σειρές που πήγαν την τηλεοπτική μυθοπλασία έναν βήμα πιο μπροστά. Η τελευταία σεζόν του Ted Lasso τόλμησε και κατάφερε να ξεπεράσει τον ίδιο της τον εαυτό και σε επίπεδο πλοκής και σε επίπεδο εξέλιξης χαρακτήρων, κερδίζοντας με το σπαθί της 21 υποψηφιότητες. H αγαπημένη σειρά της Amy Sherman-Palladino, The Marvelous Mrs. Maisel, συνέχισε για 5η συνεχόμενη σεζόν την εξαιρετική της πορεία.

Τόσο το Beef όσο και η σειρά Wednesday αποδείχτηκαν οι άσσοι στο μανίκι του Netflix για τη σεζόν που πέρασε, την ώρα που το HBO Max αποχαιρετούσε άλλη μία από τις τηλεοπτικές του μεγάλες επιτυχίες. Ο Barry χαιρέτησε το πιστό τηλεοπτικό κοινό του, κερδίζοντας μια τιμητική θέση στον κανόνα των αντιηρώων και λίγες ακόμα υποψηφιότητες. Το Bear επέστρεψε με μια δεύτερη σεζόν ακόμα καλύτερη από την πρώτη, ενώ το House of the Dragon έθεσε γερές βάσεις για ένα έπος που αναμένεται να έχει μεγάλη συνέχεια.

Ο πήχης τέθηκε συγκλονιστικά ψηλά. Τόσο που αυτή τη στιγμή αναρωτιέμαι: θα υπάρξει άραγε άλλη χρονιά που θα δούμε τόσο καλή τηλεόραση; Αυτή η σκέψη τριβελίζει από χθες το βράδυ το μυαλό μου, καθώς σειρές που καθόρισαν μια ολόκληρη νέα εποχή στην τηλεόραση όπως το Succession και το Barry ρίχνουν αυλαία, ενώ άλλες πολλά υποσχόμενες νέες σειρές όπως το The Chair ακυρώνονται μετά από μόλις μία σεζόν και οι μεγάλες streaming πλατφόρμες όπως το Netflix και το Max διπλασιάζουν τα φθηνά reality και lifestyle προγράμματα.