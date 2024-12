Βλαδίμηρος Κυριακίδης – Σε πρώτο Ενικό: «Η χαρά κρύβεται στην απλότητα»

*Ως έφηβος ήμουν αρκετά κλειστό παιδί. Θα με χαρακτήριζα «καταθλιπτικό». Είχα μια άλλη προσέγγιση σε αυτά που έβλεπα γύρω μου. Ίσως και από εκεί, χωρίς να το καταλαβαίνω, έγινα ηθοποιός. Απλό παράδειγμα: όταν οι φίλοι μου πήγαιναν στις ντίσκο, εγώ άκουγα Λέοναρντ Κοέν. Άργησα να καταλάβω κι ένιωθα και άσχημα που «κλεινόμουν» αλλά όταν μεγάλωσα, ήμουν πολύ ικανοποιημένος με αυτήν την επιλογή.

*Όταν ήμουν 16-17 χρονών, ήρθα σε επαφή πρώτη φορά με θεατρικό συγγραφέα, τον Σάμιουελ Μπέκετ και με το έργο «Περιμένοντας τον Γκοντό». Μέσα σε αυτό το Θέατρο του Παραλόγου βρήκα την οικογένειά μου, βρήκα το σπίτι μου. Δεν ξέρω πώς, αλλά ο Μπέκετ και το «Περιμένοντας τον Γκοντό» με ακούμπησε όσο δεν με είχε ακουμπήσει κανείς άλλος, ούτε ο Τσέχωφ, ούτε ο Ίψεν. Μετά, σιγά – σιγά, άρχισα να καταλαβαίνω τους άλλους συγγραφείς. Αλλά αυτό ήταν το πρώτο μου σπίτι.

*Μεγάλωσα μέσα στη σχολή της Ρούλας Πατεράκη - αν και πρόσφατα έμαθα ότι θέλει να την αποκαλούμε Αργυρώ. Αργυρώ, θέλω να σου πω ότι ήσουν δεύτερη μητέρα μου. Μπορεί να ήταν ψήγματα οι πληροφορίες που δέχτηκα, αλλά ήτανε απίστευτες οι γνώσεις που πήρα. Αυτό το πολύ έξυπνο μυαλό με βοήθησε να σκέφτομαι διαφορετικά και να προχωρώ στη δουλειά μου. Μου άνοιξε ορίζοντες. Πιστεύω ότι η Ρούλα Πατεράκη ήταν πολύ πιο μπροστά από τους σημερινούς μεταμοντέρνους.

*Όταν πρωτοξεκινήσαμε, κυρίως στην ιδιωτική τηλεόραση, διασκεδάζαμε πολύ με αυτό που κάναμε γιατί εμείς δεν ξέραμε τις μετρήσεις. Και όταν πήγα μια μέρα στον μπακάλη μου και μου είπε «τι κάνατε χτες;», τρόμαξα.

*Υπήρξαν διάφορες φάσεις της αναγνωρισιμότητάς μου. Όταν πρωτοξεκίνησα, ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Μέσα στα χρόνια, όμως, κατάλαβα ότι ίσως γυμνάζει και τον ναρκισσισμό μου και τη φιλαυτία μου. Όταν ήρθε η τεράστια επιτυχία του Άμλετ του Β’, για ένα μικρό διάστημα ομολογώ ότι έχασα το έδαφος κάτω από τα πόδια μου. Αλλά συνήλθα πάρα πολύ γρήγορα. Κακά τα ψέματα, όταν μια αίθουσα ολόκληρη σε κοιτάει σχεδόν με μάτια ερωτευμένα, δεν γίνεται να μην πάθεις κάτι, να μην επηρεαστείς. Αρκεί να έχεις την εξυπνάδα να το δουλέψεις και να το γυρίσεις αντίστροφα. Και αυτόν τον έρωτα που δέχεσαι, να τον πας προς τα κάτω, να τον επιστρέψεις προς το κοινό και μάλιστα μεγαλύτερο. Και να συγκροτηθείς και να καταλάβεις ότι σε αυτή τη ζωή «δεν είμαι τίποτα». Ούτε θα αφήσω κάποιο στίγμα όταν φύγω, ούτε θα με λατρεύουν, ούτε αγάλματα θα μου κάνουν, ούτε σε στάσεις θα μπει το όνομά μου. Όταν φύγω, μετά από λίγο καιρό δεν θα με θυμάται κανείς.

*Η επιτυχία είναι πολύ πιο δύσκολα διαχειρίσιμη. Από την αποτυχία μαθαίνεις κατευθείαν, αλλά από την επιτυχία πρέπει να μάθεις άλλα μεγέθη. Να διαχειρίζεσαι τα μεγέθη. Με λίγα λόγια, να μην πάθεις δόξα.

*Η «Μουρμούρα» ήταν η δεύτερη οικογένειά μου. Ήταν έντεκα χρόνια από τη ζωή μου. Ήταν η παιδική μου χαρά. Χαιρόμουν να πηγαίνω κάθε μέρα να συναντώ τους φίλους μου και να παίζουμε αυτό το υπέροχο παιχνίδι που είχε μια πρωτοτυπία: αυτοτελή επεισόδια. Κάθε φορά είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα μικρό «μονόπρακτο» που αυτομάτως έδινε περιθώριο στους ηθοποιούς να εξελιχθούν, να γνωρίσουν κι άλλα, να πειραματιστούν και είναι αυτό που μου αρέσει στη δουλειά μου. Γίναμε μια οικογένεια. Τα αστεία πλέον έβγαιναν από τις κάμερες. Οι cameramen μας έλεγαν «πες αυτό», το λέγαμε και ήταν αστείο. Πιστεύω ότι εξελίχθηκα και ολοκληρώθηκα μέσα στη «Μουρμούρα». Και να σας πω κι ένα μυστικό, ακόμα δεν έχω παίξει την κωμωδία που θα ήθελα στο θέατρο. Έχω δρόμο μπροστά μου.

*Τα είδη της τέχνης μου είναι αυτά, θέατρο, τηλεόραση, κινηματογράφος. Το γιατί προτιμώ το θέατρο περικλείεται μέσα σε αυτό που θα πω: διότι ο κινηματογράφος και η τηλεόραση είναι η αναπαράσταση της ζωής, το θέατρο είναι ο αντίλαλος της ζωής. Τον προτιμώ.

*«Ο θάνατος του εμποράκου» είναι ένα έργο γραμμένο το 1949. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι θα μπει σε ένα μπαούλο να το φάνε οι σκόροι. Με τον (Άρθουρ) Μίλερ δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ο συγκεκριμένος συγγραφέας συνεχίζει να επηρεάζει τη δραματουργία. Γιατί γίνεται αυτό; Γιατί καταρχάς το καπιταλιστικό τέρας στις μέρες μας έχει γίνει κάτι παραπάνω από τέρας. Αυτό που περιγράφει ο ίδιος ο Μίλερ - και γι' αυτό είναι τόσο σύγχρονος και διαχρονικός - είναι ότι όταν δεν σε χρειάζεται το σύστημα, θα σε πετάξει έξω. Και αυτό συμβαίνει και στο έργο.

Πρέπει να ακούσουμε πάρα πολύ σοβαρά τα παιδιά και τις αγωνίες τους. Αλλά αν δεν έχουμε λύσει τα δικά μας υπαρξιακά, πώς θα λύσουμε των παιδιών μας;

*Αν ταυτίστηκα με τον ήρωα που υποδύομαι στην παράσταση, τον «Γουίλι Λόμαν», είναι γιατί κατάλαβα την υπαρξιακή του αγωνία. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ο υπαρξισμός πρέπει να ξαναμπεί στα σχολεία. Πιστεύω ότι πρέπει να γαλουχήσουμε τους νέους. Γι' αυτό και μπόρεσα να βρω κομμάτια μου μέσα στο ίδιο το έργο και στον ίδιο τον ρόλο. Διότι λέω, αυτό το αποτύπωμα που θα αφήσω επί σκηνής, ίσως γίνει μάθημα για κάποιους γονείς για να μην ξεφτιλίζουν τα παιδιά τους. Ή να καταλάβουν ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη να ακούγονται. Και πρέπει να ακούσουμε πάρα πολύ σοβαρά τα παιδιά και τις αγωνίες τους. Αλλά αν δεν έχουμε λύσει τα δικά μας υπαρξιακά, πώς θα λύσουμε των παιδιών μας;

*Η φράση που με εκπροσωπεί (από τον «Θάνατο του Εμποράκου») είναι όταν ο Γουίλι Λόμαν μιλάει στη γυναίκα του και της λέει, «Λίντα, κάποτε γελούσαν με τα αστεία μου. Τώρα γελάνε με εμένα». Μόνο που το λέω, διαλύομαι. Είναι απίστευτος συγγραφέας ο Μίλερ.

*Η σχέση μου με τον χρόνο έχει κάτι παράδοξο μέσα. Όταν ήμουν μικρός, ήθελα να μεγαλώσω. Ονειρευόμουν να φτάσω γέρος και να αναπολώ τα λάθη μου καθισμένος σε ένα παγκάκι. Όσο μεγαλώνω, το παιδί μέσα μου δεν γερνάει με τίποτα. Και πραγματικά αυτό προσπαθώ να εκπαιδεύσω, να μείνω νέος μέσα μου. Και θέλω να κρατήσω την επαφή μου με τους νέους - γι' αυτό και τους αγαπάω πάρα πολύ - γιατί αν χάσω αυτή την επαφή, θα γεράσω απότομα.

*Με τον Λέξ έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια πριν. Πριν καλά - καλά τον γνωρίσει κανείς. Είναι ένα παιδί το οποίο αγωνίζεται, έχει φαντασία, είναι καλλιτέχνης. Και ο λόγος του δεν είναι τόσο αφοριστικός όσο νομίζουν. Κρύβει μια μυστική επανάσταση. Αυτό ακριβώς που κάνει και το θέατρο. Έχει ενδορρήξεις ο λόγος του. Έχει ποίηση. Αυτή διοχετεύει προς τα κάτω και για αυτό έχει γίνει φαινόμενο. Εκπροσωπεί κάτι διαφορετικό. Στοχευμένα, πολιτικά, διοχετεύει ποίηση στους θεατές.

*Αυτό που με ενοχλεί παραπάνω από όλα είναι το νέο μοντέλο πολιτικού που λέγεται Τραμπ και Μασκ. Και με ενοχλεί γιατί δεν είναι πολιτικοί. Είναι επιχειρηματίες και είναι επικίνδυνοι άνθρωποι. Τα κέντρα εξουσίας αποφάσισαν ότι οι πολιτικοί δεν τους κάνουν πια τη δουλειά. Άρα πρέπει να περάσουμε σε άλλο μοντέλο διακυβέρνησης και φοβάμαι ότι αυτό θα έχει επέκταση σιγά – σιγά σ' όλον τον πλανήτη.

*Η μεγαλύτερη ανησυχία που έζησα σε αυτή τη χώρα ήταν όταν έφυγε κάποιος και είπε, «θα πάω και θα σκίσω τα μνημόνια» και γύρισε πίσω και το «όχι» το έκανε «ναι». Ενώ θα μπορούσε το «ναι» να το κάνει «όχι». Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα μπορούσε να αντιστρέψει και τα δύο. Ανάλογα τι θα του έλεγαν. Εκεί πικράθηκα πάρα πολύ.

*Το “Straight Story” (2006) ήταν σενάριο - σκηνοθεσία δικό μου και της γυναίκας μου, της Έφης Μουρίκη. Η ιδέα γεννήθηκε πάρα πολύ εύκολα. Περπατούσαμε στο Σύνταγμα και στο απέναντι πεζοδρόμιο πέρασε κάποιος gay και κάποιοι straight τον κορόιδεψαν άσχημα. Δηλαδή, αυτό που συνέβαινε πριν πάρα πολλά χρόνια. Αυτομάτως με τη γυναίκα μου το σχολιάσαμε και είπαμε, «είναι απάνθρωπο αυτό που κάνουν». Και είπαμε, «δηλαδή αν ήταν ανάποδα, τι θα γινόταν;». Κι εκεί καταλάβαμε ότι βρήκαμε το θέμα της ταινίας μας.

*Η ελληνική οικογένεια πρέπει να ξαναβρεί το χιούμορ της. Δυστυχώς στις εποχές που ζούμε, το χιούμορ έχει χαθεί. Ο Έλληνας αυτοσαρκαζόταν πολλά χρόνια και σάρκαζε και αυτά που είναι. Είχαμε έμφυτη την κωμωδία ως λαός. Αυτό λίγο το έχουμε χάσει και οι ελληνικές οικογένειες πρέπει να το ξαναβρούν.

Αφού δεχτούμε το χειροκρότημα και ικανοποιηθούμε, ας γυρίσουμε σπίτι μας και ας πούμε ότι «σήμερα δεν έκανα τίποτα και ας ξαναξεκινήσω από το μηδέν για να καταφέρω κάποτε να κάνω κάτι».

*Είναι πολύ μεγάλο το ερώτημα αν έχουμε ανάγκη το χειροκρότημα. Σαφώς και το έχουμε ανάγκη αλλά έχω να κάνω μια πρόταση. Αφού δεχτούμε το χειροκρότημα και ικανοποιηθούμε, ας γυρίσουμε σπίτι μας και ας πούμε ότι «σήμερα δεν έκανα τίποτα και ας ξαναξεκινήσω από το μηδέν για να καταφέρω κάποτε να κάνω κάτι».

*Δεν διαβάζω ποτέ ούτε τα καλά ούτε τα κακά. Γιατί η αναμέτρησή μου είναι εδώ, στο θέατρο. Αφουγκράζομαι αυτό που ακούω. Από εκεί πέρα, ο κάθε θεατής έχει το δικαίωμα να πάει σπίτι του και να πει «μου άρεσε ή δεν μου άρεσε».

*Η ζωή μου έχει καθοριστεί από τα όχι που έχω πει. Άρα, μάλλον, μπορώ να λέω όχι στα πάντα.

*Όσον αφορά τους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου, θα μεροληπτήσω γιατί έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Είναι ευθυτενής, είμαι ευθυτενής. Έχουμε περίπου την ίδια σκηνική συμπεριφορά. Την ίδια ερμηνευτική γραμμή. Και πολλές φορές, χαριτολογώντας, τον έχω ρωτήσει μήπως είχε περάσει πριν πολλά χρόνια από την Καλαμάτα όπου είχε γεννηθεί η μάνα μου και μήπως είμαι παιδί του.

*Μόνο χαρούμενος μπορώ να είμαι από αυτό (σ.σ. το θετικό σχόλιο του Morgan Freeman για το ελληνικό “Maestro”). Και μπράβο που ο Morgan Freeman σχολίασε το “Maestro”. Και μπράβο που με το “Maestro” μπορεί να ανοίξει κι ένας άλλος δρόμος να βγουν κι άλλοι δημιουργοί προς τα έξω και να μας θαυμάσουν κι άλλoι. Γιατί έχουμε ποιότητα στη δουλειά μας και το αποδεικνύουμε.

*Είμαι δύσκολος στη συναναστροφή. Δεν είμαι τόσο εύκολος όσο δείχνω. Άλλοι που δείχνουν πιο δύσκολοι είναι πολύ πιο εύκολοι από μένα. Εγώ είμαι αρκετά δύσκολος.

*Το μεγαλύτερό μου ελάττωμα είναι το άγχος μου. Και επειδή, πραγματικά, λόγω άγχους - το οποίο άγχος εμένα μου περισσεύει - κινούμαι πάρα πολύ γρήγορα, απαιτώ να κάνουν το ίδιο και οι γύρω μου. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος.

*Για να διαχειριστώ το άγχος μου, με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ οι συγγραφείς. Μελετώ για να μπορέσω να καταλάβω γιατί αγχώνομαι. Προσπαθώ. Όταν το καταλαβαίνω, αυτομάτως ξεαγχώνομαι. Όταν δεν το καταλαβαίνω, αγχώνομαι διπλά.

*Η στιγμή που μπορώ να πω ότι γνώρισα τι θα πει ευτυχία ήταν όταν γνώρισα τη γυναίκα μου.

*Δεν υπάρχει ορισμός για την ευτυχία. Απλώς, μπορώ να πω ότι για να είσαι ευτυχής πρέπει να υπάρχει μια βαθιά γνώση και μια βαθιά ηρεμία. Αλλιώς δεν είσαι.

*Αγαπημένη μου φράση από ταινία - την οποία είχα κάνει motto για πολλά χρόνια - είναι από το “Gone with the wind” εκείνη που λέει, “Frankly my dear, I don’t give a damn”.

*Όλοι οι άνθρωποι έχουν μυστικά και πιστεύω ότι κάποια μυστικά πρέπει να μένουν μυστικά γιατί έτσι δημιουργούμε και ένα μυστήριο για τους συνανθρώπους μας.

*Επιτακτικά νιώθω την ανάγκη να αλλάζω, όχι γνώμη, άποψη. Ούτε καν άποψη. Να αλλάζω γνώση. Και πραγματικά είμαι βούτυρο στο ψωμί κάποιου, αν έχει επιχειρηματολογία. Και μπορώ κάλλιστα να ζητήσω συγγνώμη για το λάθος που έκανα.

*Αν γύριζε ο καιρός πίσω, στον 18χρονο εαυτό μου θα έλεγα να κάνει τα ίδια λάθη που έκανε, ίσως και περισσότερα.

*Αν κυνηγούσαμε μόνο το σωστό και δεν επιτρέπαμε στον εαυτό μας να κάνει λάθη, θα είχαμε πλήξει θανάσιμα.

*Δε νομίζω ότι υπήρξε κάτι που δεν μπόρεσα να διαχειριστώ. Οι άνθρωποι μπορούμε να διαχειριστούμε πολλά. Και για αυτό ίσως είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν χρειάζομαι life coach. Μπορώ να διαχειριστώ και τα δύσκολα αρκεί να έχω συγκρότηση και να μην ψεύδομαι ούτε στους άλλους, ούτε στον εαυτό μου.

*Δεν μπορώ το ψεύδος. Θέλω μάτι καθαρό. Όταν δω ότι υπάρχει δεύτερη σκέψη, το μάτι δεν είναι καθαρό και καταλαβαίνω ότι ο άλλος ψεύδεται, αυτό είναι το χειρότερό μου.

*O θάνατος και το φυσικό τέλος για μένα είναι ένας πολύ μεγάλος έρωτας. Και όταν οδεύεις προς αυτόν τον έρωτα, και θα δυσκολευτείς και θα διευκολυνθείς και θα χαρείς και θα φοβηθείς. Άλλωστε το φυσικό τέλος θα έρθει. Φοβάμαι να μην αρρωστήσω άσχημα, όχι αν θα πεθάνω. Αυτός είναι ο φόβος μου. Τίποτε άλλο.

*Κάθε μέρα ξυπνάω, βλέπω πού θα με βγάλει, αυτοσχεδιάζω και το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ.

*Η χαρά κρύβεται στην απλότητα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό της ζωής.