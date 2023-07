Βραβεία Emmy 2023: «Σάρωσε» το Succession με 27 υποψηφιότητες Η δραματική σειρά Succession του HBO «σάρωσε» στις υποψηφιότητες των φετινών βραβείων Emmy, ενώ ακολουθείται από το The Last of Us και το The White Lotus - Τι θα γίνει με την τελετή