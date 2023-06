Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τη Βορονέζ όπου διεξάγονται μάχες ανάμεσα στον στρατό και τη Wagner μετά την ανταρσία της μισθοφορικής οργάνωσης, ενώ την ίδια ώρα στις φλόγες έχει τυλιχθεί δεξαμενή καυσίμων.

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Βορόνεζ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να κατασβήσουν τις φλόγες που ξέσπασαν σε μια δεξαμενή καυσίμων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 30 μονάδες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, δήλωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Σφοδρές μάχες στη Βορονέζ

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα στο Reuters στρατιωτική φάλαγγα οχημάτων της Wagner πέρασε από τη ρωσική πόλη Βορονέζ, η οποία βρίσκεται περίπου 600 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας. Ένα από τα οχήματα ήταν ένα φορτηγό με επίπεδη επιφάνεια που μετέφερε ένα άρμα μάχης, ενώ η εξέλιξη αυτή κινητοποίησε τον ρωσικό στρατό, που προσπαθεί να εμποδίσει την προέλαση του αντρών του Πριγκόζιν προς τη Μόσχα.

Η μισθοφορική οργάνωση Wagner του Γεβγκένι Πριγκόζιν, έθεσε υπό τον έλεγχό της όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ, η οποία βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, σύμφωνα με ρωσική πηγή ασφαλείας που επικαλείται το Reuters.

Η Βορονέζ βρίσκεται στα μέσα της απόστασης ανάμεσα στη Μόσχα και την πόλη Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, όπου η Wagner δήλωνε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της στρατιωτικές υποδομές.