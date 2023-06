Αμεση ήταν η αντίδραση της ομάδας «Wagner» στις απειλές που εκτόξευσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν μέσω του διαγγέλματός του.

Με μήνυμά της στο Telegram, η οργάνωση του Γεβγκένι Προγκόζιν απαντά στον Ρώσο πρόεδρο πως «έκανε λάθος επιλογή» και προανήγγειλε εξελίξεις στον προεδρικό θώκο της χώρας.

«Ο Πούτιν έκανε την λάθος επιλογή. Τόσο το χειρότερο για αυτόν. Σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο» αναφέρει το μήνυμα της «Wagner».

Wow, popular Wagner account says Putin made a wrong choice and soon Russia will have a new president pic.twitter.com/ISiSWWflT6

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 24, 2023